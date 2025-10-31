Pagos del Seguro Social de noviembre 2025: guía para entender qué pasa en medio del cierre del gobierno

Tras el cierre de gobierno, provocado por la falta de acuerdo entre legisladores demócratas y republicanos, la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) funcionará con algunas limitaciones. Los pagos no se verán afectados; sin embargo, algunos beneficiarios no recibirán las prestaciones en noviembre debido a una particularidad en el calendario.

Seguro Social en noviembre 2025: fechas de los pagos

En octubre, los jubilados nacidos entre el 21 y el final del mes recibieron el último pago el pasado 22. A pocos días de iniciar un nuevo período, la mayoría de los destinatarios de la ayuda obtendrá el dinero de acuerdo al calendario estándar de la agencia. La situación será distinta para quienes tienen el Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés).

Los beneficiarios del SSI recibirán un pago en octubre de 2025 en lugar de noviembre Facebook/Social Security Administration

Debido a que el 1° de noviembre cae sábado, los beneficiarios del SSI obtendrán el cheque el viernes 31 de octubre. Por este motivo, no tendrán un pago en noviembre, ya que percibieron sus prestaciones con anticipación, explica la SSA. En el caso de los jubilados y las personas con discapacidad que comenzaron a recibir la asistencia después de mayo de 1997, el calendario es el siguiente:

Miércoles 12 de noviembre: las personas que cumplen años entre el 1 y el 10.

Miércoles 19 de noviembre: aquellos que nacieron entre el 11 y el 20.

Miércoles 26 de noviembre: quienes nacieron entre el 21 y el final del mes.

Por el lado de quienes comenzaron a obtener el cheque antes de mayo de 1997, o que reciben la SSI y la Seguridad Social, el pago llegará el 3 de noviembre. En caso de no tener el dinero en su cuenta el día estipulado, la agencia recomienda esperar tres días adicionales de envío antes de ponerse en contacto.

Cómo afecta el cierre de gobierno al Seguro Social en EE.UU.

El primer día de octubre inició el período en el que las agencias federales tienen funciones limitadas a causa de la falta de acuerdo sobre el presupuesto nacional. Durante este tiempo, las oficinas de las SSA y los servicios en línea abren sin interrupciones. No obstante, los siguientes servicios no se pueden proporcionar:

Reemplazar tarjetas de Medicare.

Emitir una carta de prueba de ingresos.

Actualizar o corregir los registros de ganancias.

Además, el cierre de gobierno afectó a la fecha de anuncio del ajuste por costo de vida (COLA, por sus siglas en inglés). En principio, las autoridades iban a informar el incremento el 15 de octubre, pero se pospuso hasta el día 24. En la jornada mencionada, la SSA detalló que las prestaciones aumentarán un 2,8% en 2026.

Las prestaciones del Seguro Social aumentarán un 2,8% el próximo año Freepik

Por otro lado, los ingresos federales del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) se suspenderán indefinidamente en noviembre. Algunos estados anunciaron la entrega de fondos estatales para minimizar el impacto. Por el momento, los beneficios de WIC, TANF, Medicaid y CHIP no están sujetos a cambios.

Reembolsos de la Seguridad Social: la reducción en algunos pagos

Los beneficiarios que recibieron pagos de más y no iniciaron el proceso de reembolso pueden experimentar una disminución en algunos de sus cheques. A finales de julio, la SSA empezó a retener el 50% de las prestaciones mensuales de las personas con sobrepagos pendientes.

Las oficinas de la SSA y los servicios en línea permanecen abiertos durante el cierre de gobierno United States Digital Service

De acuerdo con el medio KFF, la medida afecta a aproximadamente dos millones de personas en Estados Unidos. Los ciudadanos que recibieron más dinero del que les correspondía y no organizaron un plan de reembolso podrían obtener la mitad de los pagos en la actualidad.