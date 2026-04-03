Domingo de Pascua: qué supermercados y centros comerciales abren y cierran en Texas
Una parte del sector minorista operará con horarios reducidos, mientras que otra no abrirá durante toda la jornada
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El Domingo de Pascua es el 5 de abril de 2026. Aunque no se trata de un feriado federal en Estados Unidos, muchos comercios modificarán su funcionamiento habitual. Por eso, revisar qué locales abren en Texas y cuáles permanecen cerrados puede evitar traslados innecesarios.
Qué se conmemora el Domingo de Pascua
Durante el Domingo de Pascua, según la tradición católica, se conmemora la resurrección de Jesucristo, tres días después de su crucifixión y muerte.
Para la fe cristiana, se trata de la celebración más importante de la Semana Santa, porque recuerda el paso de Jesús a la vida eterna y reafirma la creencia en que era el Hijo de Dios.
A diferencia del clima de penitencia y reflexión que caracteriza a los días previos, la Pascua tiene un sentido festivo. La fecha marca la culminación del Triduo Pascual y concentra la conmemoración central del calendario litúrgico cristiano.
En Texas, los católicos representan el 20,26% de la población, según datos del US Religion Census de 2020 que utilizó los datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos. En términos absolutos, eso equivale a 5.905.142 personas sobre una población total de 29.145.505 habitantes.
Qué supermercados y tiendas abren en Texas el Domingo de Pascua
De acuerdo con un relevamiento realizado a partir de informes de KHOU, Houston Chronicle, Austinot y ABC13, en Texas varias cadenas mantendrán sus puertas abiertas, aunque en muchos casos con horario reducido. Otras, en cambio, suspenderán la atención durante toda la jornada.
Entre las principales cadenas que abrirán en Texas figuran Walmart, Kroger, CVS y Walgreens, aunque muchas operarán con horarios reducidos.
Supermercados y tiendas de comestibles
- Kroger
- Trader Joe’s
- Whole Foods Market
- Sprouts Farmers Market
- Albertson’s
Tiendas de conveniencia y descuento
- Dollar General
- Family Dollar
- 7-Eleven
Grandes superficies y retail general
- Walmart
- Big Lots
Farmacias y salud
- CVS
- Walgreens
Hogar, mejoras y muebles
- Home Depot
- IKEA
Mascotas
- Petco
- PetSmart
Deportes y aire libre
- Academy Sports & Outdoors
- Bass Pro Shops
Libros y entretenimiento
- Barnes & Noble
Restaurantes y comida rápida
- Burger King
- Cracker Barrel
- Domino’s
- Dunkin’
- IHOP
- McDonald’s
- Starbucks
- Taco Bell
- Wendy’s
¿Qué supermercados y centros comerciales cierran en Texas el Domingo de Pascua?
Otras cadenas no abrirán durante la jornada. Entre los cierres confirmados figuran:
Supermercados y tiendas de comestibles
- Aldi
- H-E-B
- Central Market
Grandes superficies y clubes mayoristas
- Costco
- Sam’s Club
Retail general y tiendas por departamento
- JCPenney
- Kohl’s
- Macy’s
- Target
- Marshalls
- T.J. Maxx
- Nordstrom
- Nordstrom Rack
Hogar, decoración y mejoras
- Lowe’s
- HomeGoods
- Ace Hardware
Electrónica y oficina
- Best Buy
- Office Depot
- OfficeMax
- Staples
Deportes
- Dick’s Sporting Goods
Manualidades y decoración
- Hobby Lobby
- Michaels
Qué shopping malls estarán abiertos y cerrados en Texas en Pascua
En Texas, algunos centros comerciales mantendrán actividad durante el Domingo de Pascua, aunque con horarios reducidos. En todos los casos, se recomienda verificar cada sucursal antes de asistir. Según Google Maps, son los siguientes:
- Galleria Dallas: 12 a 18 hs
- NorthPark Center: 11 a 18 hs
- The Domain: 12 a 18 hs
- Highland Park Village: 12 a 17 hs
Otros centros comerciales permanecerán cerrados durante toda la jornada. Estos son:
- The Galleria
- The Woodlands Mall
- The Parks Mall at Arlington
- Baybrook Mall
- Barton Creek Square
- Stonebriar Centre
- Willowbrook Mall
- Lakeline Mall
- Hulen Mall
- The Shops at La Cantera
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