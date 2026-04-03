Domingo de Pascua: qué supermercados y centros comerciales abren y cierran en Texas

El Domingo de Pascua es el 5 de abril de 2026. Aunque no se trata de un feriado federal en Estados Unidos, muchos comercios modificarán su funcionamiento habitual. Por eso, revisar qué locales abren en Texas y cuáles permanecen cerrados puede evitar traslados innecesarios.

Qué se conmemora el Domingo de Pascua

Durante el Domingo de Pascua, según la tradición católica, se conmemora la resurrección de Jesucristo, tres días después de su crucifixión y muerte.

Para la fe cristiana, se trata de la celebración más importante de la Semana Santa, porque recuerda el paso de Jesús a la vida eterna y reafirma la creencia en que era el Hijo de Dios.

A diferencia del clima de penitencia y reflexión que caracteriza a los días previos, la Pascua tiene un sentido festivo. La fecha marca la culminación del Triduo Pascual y concentra la conmemoración central del calendario litúrgico cristiano.

En Texas, los católicos representan el 20,26% de la población, según datos del US Religion Census de 2020 que utilizó los datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos. En términos absolutos, eso equivale a 5.905.142 personas sobre una población total de 29.145.505 habitantes.

Qué supermercados y tiendas abren en Texas el Domingo de Pascua

De acuerdo con un relevamiento realizado a partir de informes de KHOU, Houston Chronicle, Austinot y ABC13, en Texas varias cadenas mantendrán sus puertas abiertas, aunque en muchos casos con horario reducido. Otras, en cambio, suspenderán la atención durante toda la jornada.

Tiendas como Target, Macy’s y Kohl’s figuran entre los cierres confirmados para Pascua Freepick

Entre las principales cadenas que abrirán en Texas figuran Walmart, Kroger, CVS y Walgreens, aunque muchas operarán con horarios reducidos.

Supermercados y tiendas de comestibles

Kroger

Trader Joe’s

Whole Foods Market

Sprouts Farmers Market

Albertson’s

Tiendas de conveniencia y descuento

Dollar General

Family Dollar

7-Eleven

Grandes superficies y retail general

Walmart

Big Lots

Farmacias y salud

CVS

Walgreens

Hogar, mejoras y muebles

Home Depot

IKEA

Mascotas

Petco

PetSmart

Deportes y aire libre

Academy Sports & Outdoors

Bass Pro Shops

Libros y entretenimiento

Barnes & Noble

Restaurantes y comida rápida

Burger King

Cracker Barrel

Domino’s

Dunkin’

IHOP

McDonald’s

Starbucks

Taco Bell

Wendy’s

¿Qué supermercados y centros comerciales cierran en Texas el Domingo de Pascua?

Otras cadenas no abrirán durante la jornada. Entre los cierres confirmados figuran:

Supermercados y tiendas de comestibles

Aldi

H-E-B

Central Market

Grandes superficies y clubes mayoristas

Costco

Sam’s Club

Retail general y tiendas por departamento

JCPenney

Kohl’s

Macy’s

Target

Marshalls

T.J. Maxx

Nordstrom

Nordstrom Rack

Algunos centros comerciales operarán con horarios limitados, mientras que otros permanecerán completamente cerrados Freepick

Hogar, decoración y mejoras

Lowe’s

HomeGoods

Ace Hardware

Electrónica y oficina

Best Buy

Office Depot

OfficeMax

Staples

Deportes

Dick’s Sporting Goods

Manualidades y decoración

Hobby Lobby

Michaels

Qué shopping malls estarán abiertos y cerrados en Texas en Pascua

En Texas, algunos centros comerciales mantendrán actividad durante el Domingo de Pascua, aunque con horarios reducidos. En todos los casos, se recomienda verificar cada sucursal antes de asistir. Según Google Maps, son los siguientes:

Galleria Dallas: 12 a 18 hs

NorthPark Center: 11 a 18 hs

The Domain: 12 a 18 hs

Highland Park Village: 12 a 17 hs

Otros centros comerciales permanecerán cerrados durante toda la jornada. Estos son: