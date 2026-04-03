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Domingo de Pascua: qué supermercados y centros comerciales abren y cierran en Texas

Una parte del sector minorista operará con horarios reducidos, mientras que otra no abrirá durante toda la jornada

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Varias cadenas de supermercados, farmacias y restaurantes mantendrán sus puertas abiertas, en muchos casos con horarios reducidos
Varias cadenas de supermercados, farmacias y restaurantes mantendrán sus puertas abiertas, en muchos casos con horarios reducidosFreepick

El Domingo de Pascua es el 5 de abril de 2026. Aunque no se trata de un feriado federal en Estados Unidos, muchos comercios modificarán su funcionamiento habitual. Por eso, revisar qué locales abren en Texas y cuáles permanecen cerrados puede evitar traslados innecesarios.

Qué se conmemora el Domingo de Pascua

Durante el Domingo de Pascua, según la tradición católica, se conmemora la resurrección de Jesucristo, tres días después de su crucifixión y muerte.

Para la fe cristiana, se trata de la celebración más importante de la Semana Santa, porque recuerda el paso de Jesús a la vida eterna y reafirma la creencia en que era el Hijo de Dios.

A diferencia del clima de penitencia y reflexión que caracteriza a los días previos, la Pascua tiene un sentido festivo. La fecha marca la culminación del Triduo Pascual y concentra la conmemoración central del calendario litúrgico cristiano.

En Texas, los católicos representan el 20,26% de la población, según datos del US Religion Census de 2020 que utilizó los datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos. En términos absolutos, eso equivale a 5.905.142 personas sobre una población total de 29.145.505 habitantes.

Qué supermercados y tiendas abren en Texas el Domingo de Pascua

De acuerdo con un relevamiento realizado a partir de informes de KHOU, Houston Chronicle, Austinot y ABC13, en Texas varias cadenas mantendrán sus puertas abiertas, aunque en muchos casos con horario reducido. Otras, en cambio, suspenderán la atención durante toda la jornada.

Tiendas como Target, Macy’s y Kohl’s figuran entre los cierres confirmados para Pascua
Tiendas como Target, Macy’s y Kohl’s figuran entre los cierres confirmados para PascuaFreepick

Entre las principales cadenas que abrirán en Texas figuran Walmart, Kroger, CVS y Walgreens, aunque muchas operarán con horarios reducidos.

Supermercados y tiendas de comestibles

  • Kroger
  • Trader Joe’s
  • Whole Foods Market
  • Sprouts Farmers Market
  • Albertson’s

Tiendas de conveniencia y descuento

  • Dollar General
  • Family Dollar
  • 7-Eleven

Grandes superficies y retail general

  • Walmart
  • Big Lots

Farmacias y salud

  • CVS
  • Walgreens

Hogar, mejoras y muebles

  • Home Depot
  • IKEA

Mascotas

  • Petco
  • PetSmart

Deportes y aire libre

  • Academy Sports & Outdoors
  • Bass Pro Shops

Libros y entretenimiento

  • Barnes & Noble

Restaurantes y comida rápida

  • Burger King
  • Cracker Barrel
  • Domino’s
  • Dunkin’
  • IHOP
  • McDonald’s
  • Starbucks
  • Taco Bell
  • Wendy’s

¿Qué supermercados y centros comerciales cierran en Texas el Domingo de Pascua?

Otras cadenas no abrirán durante la jornada. Entre los cierres confirmados figuran:

Supermercados y tiendas de comestibles

  • Aldi
  • H-E-B
  • Central Market

Grandes superficies y clubes mayoristas

  • Costco
  • Sam’s Club

Retail general y tiendas por departamento

  • JCPenney
  • Kohl’s
  • Macy’s
  • Target
  • Marshalls
  • T.J. Maxx
  • Nordstrom
  • Nordstrom Rack
Algunos centros comerciales operarán con horarios limitados, mientras que otros permanecerán completamente cerrados
Algunos centros comerciales operarán con horarios limitados, mientras que otros permanecerán completamente cerradosFreepick

Hogar, decoración y mejoras

  • Lowe’s
  • HomeGoods
  • Ace Hardware

Electrónica y oficina

  • Best Buy
  • Office Depot
  • OfficeMax
  • Staples

Deportes

  • Dick’s Sporting Goods

Manualidades y decoración

  • Hobby Lobby
  • Michaels

Qué shopping malls estarán abiertos y cerrados en Texas en Pascua

En Texas, algunos centros comerciales mantendrán actividad durante el Domingo de Pascua, aunque con horarios reducidos. En todos los casos, se recomienda verificar cada sucursal antes de asistir. Según Google Maps, son los siguientes:

  • Galleria Dallas: 12 a 18 hs
  • NorthPark Center: 11 a 18 hs
  • The Domain: 12 a 18 hs
  • Highland Park Village: 12 a 17 hs

Otros centros comerciales permanecerán cerrados durante toda la jornada. Estos son:

  • The Galleria
  • The Woodlands Mall
  • The Parks Mall at Arlington
  • Baybrook Mall
  • Barton Creek Square
  • Stonebriar Centre
  • Willowbrook Mall
  • Lakeline Mall
  • Hulen Mall
  • The Shops at La Cantera
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