Comida gratis en Texas en la última semana de julio: calendario y dónde entregan bolsas de alimentos frescos
La asistencia alimentaria estará disponible en Austin, Waco, Dallas, Arlington, Grand Prairie, Bellmead y Laredo
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En la última semana de julio, quienes necesiten asistencia alimentaria en Texas pueden acudir a alguno de los 36 puntos de comida gratis ubicados en siete ciudades del estado. Entre el lunes 27 y el viernes 31 de julio habrá despensas, distribuciones de productos y comidas calientes.
Qué organizaciones coordinan la entrega de comida gratis en Texas
- El calendario reúne establecimientos vinculados con el Central Texas Food Bank, el North Texas Food Bank y el South Texas Food Bank.
- Estas organizaciones trabajan con entidades comunitarias para acercar alimentos a residentes de distintas regiones del estado.
El Central Texas Food Bank presta servicios en 21 condados mediante programas propios y una red de casi 250 organizaciones asociadas. La entidad distribuye frutas y verduras frescas, productos de despensa y comidas preparadas.
Por su parte, el North Texas Food Bank proporciona alimentos nutritivos en una zona que comprende 12 condados. En el año fiscal 2025, entregó 116 millones de comidas y más de 45 millones de libras de productos frescos (20,4 millones de kilogramos).
El South Texas Food Bank recolecta y distribuye productos por medio de programas y agencias asociadas. Su área de servicio abarca los condados de Webb, Zapata, Jim Hogg, Val Verde, Maverick, Kinney, Dimmit y Starr.
Comida gratis en Texas: el calendario de asistencia alimentaria en Austin
Austin cuenta con 16 establecimientos que brindarán algún tipo de ayuda durante la última semana de julio. Las prestaciones incluyen desayunos, almuerzos, comidas calientes y distribuciones generales.
También habrá entregas del Programa de Alimentos para el Cuidado de Niños y Adultos (CACFP, por sus siglas en inglés), que proporciona comidas y refrigerios nutritivos mediante centros de cuidado y programas extraescolares participantes. Este es el calendario:
|Fecha
|Organización y dirección
|Horario
|Servicio
Lunes 27 a viernes 31 de julio
Trinity Center, 304 East 7th Street
9 a 9.30 hs
Desayuno y comidas calientes
Lunes 27 a viernes 31 de julio
Caritas of Austin, 611 Neches
11 a 12.30 hs
Distribución y comidas calientes
Lunes 27 a viernes 31 de julio
Austin Baptist Chapel, 908 E. Cesar Chavez
9.30 a 10 hs y 11 a 12.30 hs
Desayuno, almuerzo y comidas calientes
Lunes 27 a viernes 31 de julio
Huston-Tillotson University, 900 Chicon St.
8 a 16 hs
Distribución de alimentos
Lunes 27 a viernes 31 de julio
PARD–Oswaldo “AB” Cantu Pan Am Recreation Center, 2100 E. 3rd St.
15.30 a 17.30 hs
CACFP
Lunes 27 a viernes 31 de julio
PARD–Delores Duffie Recreation Center, 1182 North Pleasant Valley Road
16 a 18 hs
CACFP
Lunes 27 a viernes 31 de julio
UT Elementary School, 2200 E. 6th St.
15.30 a 16.30 hs
CACFP
Lunes 27 a viernes 31 de julio
PARD–Parque Zaragosa Recreation Center, 2608 Gonzales Street
15.30 a 17.30 hs
CACFP
Lunes 27 a jueves 30 de julio
APH–East Austin Neighborhood Center, 211 Comal Street
7.30 a 17 hs
Distribución de alimentos
Lunes 27 a jueves 30 de julio
APH–Blackland Neighborhood Center, 2005 Salina St.
7.30 a 17 hs
Distribución de alimentos
Lunes 27 a jueves 30 de julio
Serafina Pantry at the Ladybird, 1320 Art Dilly Rd.
8 a 16 hs
Distribución de alimentos
Martes 28 de julio
Our Lady of Guadalupe, 1206 E. 9th St.
10.15 a 12.30 hs
Distribución de alimentos
Martes 28 de julio
Zavala Elementary School, 310 Robert T. Martinez Junior Street
9 a 12 hs
Distribución de alimentos
Jueves 30 de julio
Cristo Rey Social Ministries, 2208 East 2nd Street
12.15 a 14.30 hs
Distribución de alimentos
Jueves 30 de julio
Micah 6, 2203 San Antonio St.
17.30 a 19 hs
Distribución y comidas calientes
Viernes 31 de julio
Austin Public Library, 710 West Cesar Chavez Street
17 a 18 hs
BackPack
Viernes 31 de julio
APH–East Austin Neighborhood Center, 211 Comal Street
8 a 12 hs
Distribución de alimentos
Viernes 31 de julio
APH–Blackland Neighborhood Center, 2005 Salina St.
8 a 12 hs
Distribución de alimentos
Viernes 31 de julio
PARD–Oswaldo “AB” Cantu Pan Am Recreation Center, 2100 E. 3rd St.
17 a 18 hs
BackPack
Viernes 31 de julio
Serafina Pantry at the Ladybird, 1320 Art Dilly Rd.
10 a 12 hs
Distribución de alimentos
Viernes 31 de julio
UT Elementary School, 2200 E. 6th St.
17 a 18 hs
BackPack
Viernes 31 de julio
PARD–Parque Zaragosa Recreation Center, 2608 Gonzales Street
17 a 18 hs
BackPack
Dónde entregan alimentos en Waco, Texas
Cuatro organizaciones de Waco mantendrán servicios durante una o varias jornadas. El cronograma contempla distribuciones generales, una despensa móvil y el Programa de Alimentos Suplementarios Básicos (CSFP, por sus siglas en inglés), destinado a adultos mayores de bajos ingresos. Este es el cronograma:
|Fecha
|Organización y dirección
|Horario
|Servicio
Lunes 27 a viernes 31 de julio
Caritas of Waco, Inc., 300 S. 15th St.
8.30 a 15 hs
CSFP
Lunes 27 a viernes 31 de julio
Caritas of Waco, Inc., 300 S. 15th St.
8.30 a 14.45 hs
Distribución de alimentos
Lunes 27 a viernes 31 de julio
Shepherd’s Heart – Waco, 205 South 26th Street
8 a 16.30 hs
Distribución de alimentos
Lunes 27 a jueves 30 de julio
Shepherd’s Heart – Waco, 205 South 26th Street
8 a 14 hs
CSFP
Lunes 27 y miércoles 29 de julio
Church of the Open Door, 900 TX-340 Loop
10 a 12 hs
Distribución de alimentos
Martes 28 de julio
Renew Church, 6509 Bosque Blvd.
15 a 16 hs
Despensa móvil
Viernes 31 de julio
Shepherd’s Heart – Waco, 205 South 26th Street
8 a 12 hs
CSFP
Los puntos de comida gratis en el norte de Texas
Dallas, Arlington, Grand Prairie y Bellmead tendrán centros abiertos durante toda la semana. Además de alimentos, una organización de Arlington distribuirá artículos no alimentarios:
Dallas
|Fecha
|Organización y dirección
|Horario
|Servicio
Lunes 27 a viernes 31 de julio
Dallas Life Foundation, 1100 Cadiz
8 a 16 hs
Programa de refugio
Lunes 27 a viernes 31 de julio
The Stewpot, 1610 S. Malcolm X Blvd.
9 a 15 hs
Distribución de alimentos
Lunes 27 y viernes 31 de julio
Jubilee Park & Community Center, 917 Bank St.
11 a 12 hs
Comidas calientes
Miércoles 29 de julio
Jubilee Park & Community Center, 917 Bank St.
9 a 15 hs
Distribución de alimentos
Arlington
|Fecha
|Organización y dirección
|Horario
|Servicio
Lunes 27 a viernes 31 de julio
No. Davis COC–Hearts & Hands, 1601 N. Davis Dr.
9 a 11 hs
Distribución de alimentos
Lunes 27 a jueves 30 de julio
Arlington Charities, 811 Secretary Dr.
8.30 a 13.30 hs
Distribución de alimentos
Martes 28 a jueves 30 de julio
Water from the Rock, 402 N. L. Robinson
9.30 a 14 hs
Distribución de alimentos
Miércoles 29 de julio
Just a Queen with Goals Empowering Women Nonprofit, 1901 E. Arkansas Lane, Suite 102
10 a 12 hs
Alimentos y artículos no alimentarios
Jueves 30 de julio
Shepherd’s Pantry, 715 E. Lamar Blvd.
18.30 a 20 hs
Distribución de alimentos
Viernes 31 de julio
Arlington Charities, 811 Secretary Dr.
8.30 a 11.30 hs
Distribución de alimentos
Viernes 31 de julio
Just a Queen with Goals Empowering Women Nonprofit, 1901 E. Arkansas Lane, Suite 102
12 a 14 hs
Alimentos y artículos no alimentarios
Grand Prairie y Bellmead
|Fecha
|Organización y dirección
|Horario
|Servicio
Miércoles 29 de julio
The King’s Place, 2133 S. Great Southwest Pkwy., Suite 507, Grand Prairie
7 a 8 hs
Distribución de alimentos
Miércoles 29 de julio
Rayo de Luz Pantry, 900 Maxfield Street, Bellmead
19 a 20 hs
Distribución de alimentos
Qué despensas y comedores funcionan en Laredo
En Laredo habrá seis puntos de asistencia entre el lunes y el viernes. El Salvation Army ofrecerá despensa y comidas calientes durante toda la semana, mientras que las demás sedes atenderán en fechas determinadas:
|Fecha
|Organización y dirección
|Horario
|Servicio
Lunes 27 a viernes 31 de julio
Salvation Army, 408 Matamoros
9 a 12 hs y 13 a 15.30 hs
Despensa
Lunes 27 a viernes 31 de julio
Salvation Army, 408 Matamoros
11 a 11.30 hs
Comidas calientes
Martes 28 y jueves 30 de julio
Holding Food Pantry, 1102 Santa Maria
10 a 11 hs
Despensa
Martes 28 de julio
Sevent Day Adventist South, 3108 Columbia Drive
16.30 a 20 hs
Despensa
Miércoles 29 de julio
Seventh Day Adventist North, 3919 McPherson Road
19.30 a 21 hs
Despensa
Miércoles 29 de julio
Centro Agape, 102 Century Dr. N.
21 a 22 hs
Despensa
Viernes 31 de julio
Volunteers Serving the Need Serving Veterans & Surviving Spouses, 1202 Salinas Avenue
9 a 14 hs
Despensa
La asistencia alimentaria en Texas durante el primer fin de semana de agosto
La entrega de comida continuará el sábado 1° y el domingo 2 de agosto en Austin, Waco, Fort Worth y Laredo. Ocho centros ofrecerán distribuciones, despensas móviles, desayunos, almuerzos y comidas calientes:
|Fecha
|Organización y dirección
|Horario
|Servicio
Sábado 1° y domingo 2 de agosto
Caritas of Austin, 611 Neches, Austin
11 a 12.30 hs
Distribución y comidas calientes
Sábado 1° y domingo 2 de agosto
Austin Baptist Chapel, 908 E. Cesar Chavez, Austin
9.30 a 10 hs y 11 a 12.30 hs
Desayuno, almuerzo y comidas calientes
Sábado 1° de agosto
Micah 6, 2203 San Antonio St., Austin
9.30 a 11 hs
Distribución y comidas calientes
Domingo 2 de agosto
Trinity Center, 304 East 7th Street, Austin
15.30 a 16.30 hs
Comidas calientes
Sábado 1° de agosto
Shepherd’s Heart – Waco, 205 South 26th Street, Waco
8 a 13 hs
Distribución de alimentos
Domingo 2 de agosto
Acts Storehouse, 300 S. 13th St., Waco
13 a 15 hs
Distribución de alimentos
Sábado 1° de agosto
Christ Resurrection Power Assembly, 215 Arnold Ave., Fort Worth
9 a 10 hs
Despensa móvil
Sábado 1° de agosto
St. Peter the Apostle Church, 1510 Matamoros, Laredo
8 a 9.30 hs
Despensa
Qué es SNAP y cómo acceder al programa en Texas
El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) ayuda a los hogares de bajos ingresos a comprar alimentos. Los beneficios se depositan en la tarjeta Lone Star, que funciona como una tarjeta de débito en los comercios adheridos, explica el Texas Health and Human Services.
El límite mensual de ingresos depende de la cantidad de integrantes del hogar. Una persona puede percibir hasta US$2152, mientras que una familia de cuatro miembros puede recibir hasta US$4421.
El monto de la ayuda varía según el tamaño del grupo familiar, sus ingresos y gastos. El beneficio máximo alcanza los US$298 mensuales para una persona y US$994 para un hogar de cuatro miembros.
La solicitud puede realizarse en el sitio YourTexasBenefits.com. Los hogares cuyos integrantes son personas de 60 años o más o tienen alguna discapacidad pueden acceder al Proyecto de Solicitud Simplificada de Texas (TSAP, por sus siglas en inglés), que facilita el trámite y concede beneficios por tres años, en lugar de seis meses.
La mayoría de las personas de entre 16 y 59 años debe buscar empleo o participar en un programa laboral aprobado. Quienes necesiten asistencia en otro idioma o servicios por una discapacidad pueden llamar al 2-1-1 o al 877-541-7905.
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