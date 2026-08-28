Ni adiós, ni retiro: Greg Abbott no descarta presentarse a las elecciones de Texas en 2030, pero antes debe ganarle a Hinojosa

Greg Abbott dejó abierta la posibilidad de volver a competir por la gobernación de Texas en 2030, pero su futuro inmediato depende de la elección del 3 de noviembre de 2026. El republicano busca un cuarto mandato y llega a esa instancia frente a la demócrata Gina Hinojosa, en una carrera que las encuestas muestran más competitiva que meses atrás.

Abbott abre la puerta a buscar un quinto mandato en Texas en 2030

Según publicó Houston Chronicle, el gobernador de 68 años evitó descartar una nueva candidatura cuando le consultaron si buscaría un quinto período en caso de ganar este año.

La Constitución estatal de Texas no establece un máximo de reelecciones, por lo que Abbott podría presentarse todas las veces que lo desee Archivo

“Como dice Trump, podría presentarme para un quinto mandato, o sexto mandato, séptimo mandato, quién sabe. Solo miro lo que está justo delante de mí”, dijo Abbott a ABC News. Para el mandatario, esa prioridad es ganar en noviembre y, en sus palabras, “mantener Texas como Texas”.

Cuántas veces puede ser reelegido un gobernador de Texas: qué dice la Constitución

El escenario de 2030 no enfrenta un impedimento constitucional. La Constitución de Texas fija períodos de cuatro años para el gobernador, pero no establece un máximo de mandatos consecutivos ni totales.

Por eso, la ley de Texas sobre la reelección no obliga a Abbott a dejar el cargo después de una eventual cuarta gestión. Las normas también indican que los ciudadanos eligen al jefe del Ejecutivo estatal cada cuatro años.

Las mediciones recientes ubican al republicano por delante de Hinojosa, con márgenes de entre uno y cinco puntos Fotomontaje realizado con IA // Fotos: X de Abbott y de Hinojosa

Abbott asumió el 20 de enero de 2015, después de ganar las elecciones de 2014, y luego obtuvo nuevos mandatos en 2018 y 2022. La Biblioteca de Referencia Legislativa de Texas ubica a Rick Perry al frente del estado desde el 21 de diciembre de 2000 hasta el 20 de enero de 2015.

Perry ocupó el puesto durante algo más de 14 años. Si Abbott gana en noviembre y completa otro período, llegará a unos 16 años consecutivos como gobernador.

Abbott vs. Hinojosa: qué muestran las últimas encuestas de Texas 2026

Antes de pensar en 2030, Abbott debe imponerse en la elección de 2026. Su principal rival es la candidata demócrata Hinojosa, mientras que Pat Dixon compite por el Partido Libertario.

Las críticas de Hinojosa a Abbott en Texas en plena campaña electoral

Los sondeos recientes colocan al republicano en primer lugar, pero con diferencias que varían según la encuesta. La recopilación del Texas Politics Project reunió distintas mediciones de agosto.

La encuesta de la Universidad de Texas/Texas Politics Project ubicó a Abbott con 45% frente a 40% de Hinojosa, una ventaja de cinco puntos. Emerson College registró 49% contra 45%, mientras que Bush School/ReconMR mostró una diferencia de solo un punto: 46% a 45%.

Houston Chronicle también señaló que el gobernador tenía una ventaja financiera mucho mayor al comienzo de julio. Abbott contaba con 67 millones de dólares en su cuenta de campaña, frente a US$3 millones de Hinojosa, según registros estatales de financiamiento político.

Abbott y las elecciones 2028: qué respondió sobre una candidatura presidencial

El gobernador también fue consultado sobre si podría competir por la presidencia de EE.UU. en 2028. Abbott tampoco rechazó esa posibilidad y volvió a decir que su atención estaba puesta en la contienda de noviembre.

En diálogo con ABC News, el mandatario texano mencionó a JD Vance y Marco Rubio entre figuras que podrían ser buenos candidatos republicanos y sostuvo que ningún nombre debía considerarse todavía como el postulante presunto.