Paxton vs. Talarico: últimas encuestas de la carrera por las elecciones al Senado en Texas 2026

La elección para definir al próximo senador federal por Texas se convirtió en una de las competencias más reñidas de cara a las generales del 3 de noviembre. Las encuestas publicadas durante junio mostraron una diferencia reducida entre el republicano Ken Paxton y el demócrata James Talarico, en un escenario donde ninguno de los dos candidatos logra consolidar una ventaja significativa.

Encuestas para el Senado en Texas: una carrera sin favorito claro

Una encuesta elaborada entre el 1° y el 4 de junio entre 807 votantes probables registró un empate, con ambos postulantes con el 46% de intención de voto. El estudio fue desarrollado por ReconMR para la Escuela Bush de Gobierno y Servicio Público de la Universidad Texas A&M.

Las encuestas muestran una contienda reñida entre Paxton y Talarico en Texas Quantus Insights

Otro relevamiento realizado por Quantus Insights, entre el 3 y el 4 de junio sobre una muestra de 800 electores, mostró un resultado distinto. En ese caso, Paxton obtuvo el 45% de respaldo frente al 43% de Talarico, aunque el porcentaje de indecisos continúa como un factor relevante para el desenlace de la elección.

La recopilación de varios sondeos realizada por Real Clear Polling durante los últimos meses ubicó la elección dentro de la categoría de empate técnico. El promedio general de las encuestas reflejó lo siguiente:

Algunas encuestas favorecen al demócrata, otras al republicano y varias concluyen con igualdad estadística. Entre los sondeos más destacados aparecen registros con empate de 45% a 45% y otros que muestran ventajas reducidas de dos puntos para alguno de los contendientes.

Solo una medición realizada en abril otorgó una diferencia más amplia en favor de Talarico. El demócrata registró el 42% de apoyo y el republicano el 34% en un sondeo realizado por la Universidad de Texas.

Los grupos demográficos que apoyan a cada candidato en Texas

Los datos mostraron que ambos candidatos dependen de bases electorales claramente diferenciadas. Talarico concentra su apoyo en sectores urbanos y en grupos de menor edad, además de obtener mejores resultados entre votantes con estudios universitarios.

El candidato demócrata también registró niveles de respaldo elevados entre ciudadanos afroamericanos, electores independientes y comunidades minoritarias. Su estrategia se apoya en la movilización de estos segmentos para ampliar la participación electoral.

Paxton, por su parte, mantiene una posición sólida entre republicanos identificados como conservadores. Su fortaleza aparece especialmente en áreas rurales, entre votantes blancos, hombres y personas de mayor edad, además de quienes no poseen título universitario.

Economía y costo de vida, temas centrales para los votantes de Texas

La situación económica se perfila como uno de los factores más determinantes de la campaña. Las encuestas mostraron que el 40% de los posibles votantes señalaron que el costo de vida encabeza las preocupaciones y supera ampliamente a otros asuntos de la agenda pública.

Talarico Apuntó Contra Paxton

Una amplia mayoría de los sufragistas consideró que la evolución de los precios influirá en su decisión electoral en noviembre. Cuando el sondeo de la Universidad Texas A&M consultó sobre los problemas más importantes del estado, el encarecimiento de bienes y servicios ocupó el primer lugar con el 61%, una diferencia considerable respecto de otras cuestiones.

Los análisis electorales también incorporaron variables económicas como ingresos reales, inflación, mercado laboral y comportamiento bursátil. Estos indicadores son utilizados para medir el estado de ánimo económico de los ciudadanos y proyectar posibles cambios en la intención de voto.

A menos de cinco meses de las elecciones generales del 3 de noviembre, la carrera entre Paxton y Talarico continúa sin un favorito definido.