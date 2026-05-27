John Cornyn perdió en Texas y Talarico reaccionó: “No estamos de acuerdo, pero ambos creemos en el servicio público”

En la interna republicana por el Senado 2026 en Texas, el fiscal general estatal, Ken Paxton, venció con amplitud al senador veterano John Cornyn. Tras confirmarse el resultado, el demócrata James Talarico publicó un mensaje conciliador para el derrotado y otro mucho más duro contra el ganador.

James Talarico busca atraer a votantes de John Cornyn tras la derrota republicana en Texas

Luego de conocerse el resultado de la interna republicana, el legislador demócrata James Talarico utilizó su cuenta en X para enviar un mensaje dirigido a Cornyn y a los votantes republicanos que respaldaron al senador derrotado.

Talarico invitó formalmente a los seguidores de Cornyn a sumarse a su plataforma de campaña

“Quiero agradecer al senador John Cornyn por sus años representando a nuestro estado. No coincidimos en todo, pero ambos creemos en el servicio público”, escribió Talarico.

El dirigente demócrata también buscó abrirle la puerta a los republicanos desencantados con el triunfo de Paxton. En el mismo mensaje sostuvo: “A los partidarios del senador Cornyn: ustedes tienen un lugar en nuestra campaña”.

James Talarico apunta contra Ken Paxton antes de la elección general por el Senado en Texas

Horas después de su mensaje hacia Cornyn, Talarico volvió a expresarse en redes sociales, aunque esta vez con una postura mucho más agresiva contra el vencedor republicano.

“Ken Paxton es el político más corrupto de Estados Unidos. Él personifica el sistema fallido contra el que estamos luchando”, afirmó el demócrata. El legislador cerró su mensaje con una frase orientada a la campaña que comenzará rumbo a noviembre: “Es hora de unirnos: el pueblo contra Ken Paxton”.

Talarico Apuntó Contra Paxton

Ken Paxton vence a John Cornyn por amplio margen en la segunda vuelta republicana

Paxton ganó la segunda vuelta republicana para el Senado federal. Los primeros resultados mostraron al actual fiscal general con más del 63% de los votos, mientras que Cornyn quedó cerca del 37%.

Cornyn representaba al sector más tradicional del partido y buscaba sostener su lugar en Washington apoyándose en su trayectoria legislativa y sus vínculos dentro del Senado. Paxton, en cambio, convirtió la campaña en una discusión sobre lealtad al movimiento impulsado por Trump y a la agenda política alineada con el ala MAGA.

En los últimos días de campaña, Trump respaldó públicamente a Paxton y lo definió como un “verdadero guerrero MAGA” que “siempre cumplió por Texas”.

El gobernador Greg Abbott felicitó rápidamente a Paxton por su contundente triunfo y vaticinó que el partido retendrá la banca x: @GregAbbott_TX

Tras confirmarse la victoria, Paxton habló frente a sus seguidores en la ciudad de Plano y dedicó parte de su discurso a agradecerle a Trump por el respaldo recibido. “Cuando todos en Washington le dijeron que me abandonara a mí y a la gente de Texas, no hizo caso”, declaró el fiscal general ante sus simpatizantes.

El triunfo también generó reacciones inmediatas dentro del oficialismo estatal. Antes incluso de que terminara el conteo definitivo, el gobernador Greg Abbott felicitó a Paxton y calificó el resultado como una “victoria contundente”, indicaron desde Chron.

Más tarde, Abbott también se refirió al futuro enfrentamiento en las elecciones generales del 3 de noviembre: “A continuación, destruirá a Talarico y se convertirá en el próximo senador estadounidense por el estado de Texas”.

John Cornyn reconoce la derrota tras perder la nominación republicana al Senado

Cornyn reconoció rápidamente la derrota después de que se confirmara el resultado electoral. El senador apareció junto a su esposa y sus dos hijas durante su discurso de concesión, indicaron desde Chron.

En el cierre de su mensaje, Cornyn apeló a una frase vinculada a su extensa trayectoria política y remarcó la necesidad de mantener el poder republicano. “Luché la buena batalla, terminé la carrera y mantuve la fe”, afirmó.