Golpe de la CBP en Texas: frenaron un camión que ingresaba desde México con un botín de medio millón de dólares

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), frenó el ingreso de un camión en el Puente Internacional de Río Grande City, en Texas, con un cargamento de drogas ilícitas que superaba el medio millón de dólares.

El paquete que detuvo la CBP

De acuerdo con la agencia de control, el martes 2 de diciembre, oficiales fronterizos interceptaron un tractocamión Kenworth modelo 2007 que intentaba ingresar a Estados Unidos desde México.

Los 18 paquetes de cocaína incautados por la CBP en Texas cbp.gov

El camión fue seleccionado para una inspección más exhaustiva mediante equipo de inspección no intrusiva. Esta segunda revisión reveló que el vehículo escondía varios paquetes con cocaína.

El cargamento de cocaína de medio millón de dólares que confiscó la CBP en Texas

Tal como detalló CBP a través de un comunicado web, al ser revisado más minuciosamente, los agentes hallaron 18 paquetes de cocaína que, reunidos, sumaban unas 41,44 libras (18,66 kg) de la sustancia ilegal.

La agencia destacó que esta cantidad del estupefaciente equivale a unos US$549.275. Tras la incautación, la CBP incautó los narcóticos y el camión.

Por su parte, agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional arrestaron al conductor e iniciaron una investigación criminal.

La CBP estimó un valor de las drogas incautadas superior al medio millón de dólares Freepik

“La CBP utilizó todas las herramientas y recursos disponibles para detener este intento de contrabando y evitar que estas drogas ingresen a nuestro país”, dijo el Director del Puerto de Entrada de Río Grande City, Rogelio Olivares.

Los peligros de la droga ilegal que incautó la CBP: esto dicen los CDC de EE.UU.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) advierten que la cocaína, un potente estimulante del sistema nervioso central, representa un riesgo creciente para la salud pública en Estados Unidos.

El organismo sanitario señala que su consumo puede provocar:

Complicaciones cardiovasculares severas

Infartos

Accidentes cerebrovasculares

Altera la regulación de la temperatura corporal y generar daños asociados al uso prolongado

Los agentes de la CBP encontraron más de 1000 libras de cargamento ilegal en el barco que llegaba desde la República Dominicana CBP - CBP

Según los datos oficiales, las muertes por sobredosis vinculadas a la cocaína continúan en aumento.

En 2023, aproximadamente 60.000 estadounidenses fallecieron en episodios que involucraron esta droga, lo que refleja una tendencia ascendente y particularmente letal dentro de la categoría de estimulantes.