Confirmado en Texas: Abbott anuncia una semana sin pagar solicitudes universitarias del 12 al 18 de octubre

Del 12 al 18 de octubre de 2026, los residentes de Texas podrán solicitar el ingreso a universidades y colegios públicos sin pagar las tarifas de inscripción. El gobernador Greg Abbott confirmó que durante esa semana se eliminará este costo para quienes deseen comenzar una carrera de pregrado en el estado. Para acceder al beneficio, los interesados deberán completar el trámite a través de una plataforma oficial.

¿Quiénes podrán solicitar el ingreso gratuito a universidades de Texas?

De acuerdo con un comunicado publicado por la Oficina del Gobernador de Texas el 8 de octubre de 2026, la iniciativa Free College Application Week permitirá que los residentes del estado soliciten admisión a instituciones públicas de educación superior sin abonar el arancel correspondiente.

La exención alcanza a instituciones públicas de dos y cuatro años, pero no contempla los gastos de matrícula ni otros costos académicos Magnific

La legislación promulgada por Abbott establece que todos los colegios y universidades públicos deben eliminar las tarifas de solicitud durante ese período para quienes cumplan los requisitos. El beneficio comprende los programas de pregrado de instituciones de dos y cuatro años. Sin embargo, la exención corresponde exclusivamente al costo de presentar la solicitud y no incluye las matrículas ni otros gastos académicos.

El comisionado de Educación Superior, Wynn Rosser, sostuvo que la iniciativa permite a los estudiantes ahorrar cientos de dólares al presentar solicitudes en las instituciones de su elección.

Free College Application Week: requisitos y fecha límite

Los aspirantes deberán utilizar ApplyTexas, la plataforma oficial que permite gestionar solicitudes de admisión a diferentes instituciones de educación superior. El plazo finaliza el domingo 18 de octubre a las 23.59 hs.

Aunque ApplyTexas permite gestionar solicitudes para diferentes niveles y modalidades de estudio, la exención está reservada para programas de pregrado de instituciones públicas. El beneficio también alcanza a estudiantes de Texas que soliciten una transferencia, readmisión o admisión como visitantes, siempre que cumplan los requisitos establecidos.

¿Cómo completar una solicitud universitaria en ApplyTexas?

El portal oficial My Texas Future explica que el procedimiento de admisión consta de cuatro etapas:

Crear una cuenta: registrarse en ApplyTexas para iniciar el proceso.

registrarse en ApplyTexas para iniciar el proceso. Seleccionar el tipo de solicitud: identificar la modalidad de ingreso correspondiente.

identificar la modalidad de ingreso correspondiente. Completar las preguntas generales: proporcionar los datos personales y académicos requeridos.

proporcionar los datos personales y académicos requeridos. Buscar universidades y colegios: elegir las instituciones a las que se enviará la documentación.

Antes de comenzar, los interesados deben revisar los requisitos de admisión, las fechas límite y los materiales exigidos por cada institución. Entre los datos que pueden necesitarse figuran:

Información personal: número de Seguro Social, cuando corresponda, dirección postal, lugar de nacimiento, teléfono y contacto de emergencia.

número de Seguro Social, cuando corresponda, dirección postal, lugar de nacimiento, teléfono y contacto de emergencia. Antecedentes educativos: fechas de inicio y finalización de la escuela secundaria y estudios universitarios previos.

fechas de inicio y finalización de la escuela secundaria y estudios universitarios previos. Actividades extracurriculares: voluntariados, premios, reconocimientos y otras experiencias.

voluntariados, premios, reconocimientos y otras experiencias. Exámenes académicos: fechas de pruebas realizadas o previstas, como ACT, SAT, TOEFL e IELTS.

fechas de pruebas realizadas o previstas, como ACT, SAT, TOEFL e IELTS. Materias y créditos: asignaturas del último año de secundaria y cursos universitarios completados o en desarrollo.

Texas : qué documentos pueden pedir las universidades después de enviar la solicitud

En los días posteriores a la presentación de la solicitud, los aspirantes pueden recibir un correo electrónico de la universidad con instrucciones para completar el procedimiento.

Según My Texas Future, algunas instituciones pueden solicitar cartas de recomendación, resultados de exámenes de ingreso, constancias de créditos académicos o portafolios, según del programa elegido.

¿Qué otras medidas anunció Abbott para reducir los costos de estudiar en Texas?

La semana de solicitudes gratuitas forma parte de las iniciativas de la administración estatal para reducir los gastos vinculados con la educación superior.

Los aspirantes deberán completar el trámite mediante ApplyTexas antes del 18 de octubre a las 23.59 hs para acceder al beneficio Magnific

Desde 2023, Abbott impulsa el congelamiento de los costos de matrícula y las cuotas académicas de pregrado en las instituciones públicas. La medida continuará vigente durante el ciclo 2026-2027 y es independiente de la exención temporal de los aranceles de solicitud de admisión.

En agosto, el gobernador también instruyó a la Junta Coordinadora de Educación Superior de Texas (Thecb, por sus siglas en inglés) a desarrollar un marco estatal para implementar carreras de grado de tres años en sectores de alta demanda laboral y salarios elevados.

Según las estimaciones oficiales, esta modalidad podría reducir hasta un 25% el costo total de una licenciatura y representar un ahorro de entre US$15.000 y US$35.000 por estudiante. Durante la edición anterior de Free College Application Week, se presentaron más de 260 mil solicitudes.