Confirmado por el IRS en Texas: el crédito de hasta US$35.000 que se aplica a migrantes que cumplan requisitos
El beneficio deja de estar disponible cuando el ingreso bruto ajustado modificado supera los US$305.080
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El Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés) confirmó que otorga un crédito por adopción de hasta 17.670 dólares por hijo calificado a familias migrantes de Texas que cumplen ciertos requisitos de límites salariales. La disposición, actualizada tras la promulgación de la ley One, Big, Beautiful Bill, permite que los contribuyentes obtengan un beneficio combinado de US$35.340 al adoptar a dos menores de edad.
El crédito de hasta US$35.000 que se aplica a migrantes que cumplan requisitos
El portal oficial del IRS señala que el límite de US$17.670 -que supera el umbral previo de US$17.280 vigente en 2025- se aplica por cada hijo que reúna las condiciones establecidas. Los nuevos parámetros publicados por el organismo fiscal bajo el Revenue Procedure 2025-32 contemplan determinados gastos relacionados con el proceso de adopción, entre los que figuran honorarios legales, costos de agencias, procedimientos judiciales, estudios del hogar y determinados gastos de viaje.
En adopciones de menores elegibles determinados oficialmente como niños con necesidades especiales, puede reclamarse el importe completo aun sin acreditar gastos calificados.
Al procesar la adopción de dos niños, el beneficio acumulado asciende a US$35.340. Para el ejercicio fiscal 2026, el IRS fijó que hasta US$5120 de este crédito puede ser de carácter reembolsable para los contribuyentes declarantes. De esta manera, una familia que adopte dos niños podría obtener hasta US$10.240 si cumple con los demás requisitos aplicables.
Entre las principales condiciones, la agencia tributaria menciona que el beneficio está sujeto a límites de ingresos. Para el año tributario 2026, el crédito comienza a reducirse cuando el ingreso bruto ajustado modificado supera los US$265.080 y deja de estar disponible a partir de US$305.080.
Asimismo, el crédito contempla una diferencia importante respecto de una deducción tributaria. Mientras la deducción estándar reduce el ingreso sujeto a impuestos, este beneficio se aplica directamente contra la obligación tributaria y, cuando corresponde, puede generar un reembolso.
La compensación forma parte del sistema tributario federal y puede reclamarse al presentar la declaración correspondiente. Para utilizarlo, los contribuyentes del Estado de la Estrella Solitaria deben completar el formulario 8839.
Los migrantes que podrían aplicar al crédito de US$35.000 en Texas
El IRS y el Departamento del Tesoro propusieron nuevas reglas sobre la porción reembolsable de determinados créditos.
La propuesta REG-119882-25, incluida en el Internal Revenue Bulletin 2026-38, vincula ese componente con la definición de “extranjero calificado” establecida por la Personal Responsibility and Work Opportunity Reconciliation Act of 1996 (Prwora).
De acuerdo con el IRS, entre quienes podrían ser considerados “extranjeros calificados” en Texas se encuentran:
- Residentes permanentes legales
- Personas a quienes se concedió asilo
- Refugiados
- Determinados beneficiarios de parole por un período de al menos un año
- Determinados inmigrantes cuya deportación o expulsión fue retenida
- Personas con determinadas formas de entrada condicional
- Entrantes cubanos o haitianos
- Residentes legales de países asociados mediante un Pacto de Libre Asociación
En este escenario, el estatus migratorio se convertiría en un elemento determinante para cobrar bajo la propuesta. Sin embargo, los contribuyentes que no entren en esas categorías no necesariamente perderían todo el crédito.
Según las reglas, podrían utilizar la parte no reembolsable para disminuir los impuestos federales adeudados y trasladar el saldo que no utilicen durante un período de hasta cinco años.
Marco tributario complementario para familias declarantes
El paquete de ajustes por inflación del IRS para 2026 abarca más de 60 provisiones destinadas a adaptar los montos frente al costo de vida, entre las que también se destacan:
- Deducciones estándar elevadas: la deducción estándar se incrementó a US$32.200 para parejas casadas que presentan declaración conjunta, US$16.100 para declarantes solteros y US$24.150 para cabezas de familia.
- Crédito por Ingreso del Trabajo (EITC): el monto máximo del EITC ascendió a US$8.231 para familias trabajadoras con tres o más hijos calificados.
Para acceder a estos beneficios y créditos, los contribuyentes deben cumplir con las reglas generales de presentación de impuestos e identificación fiscal exigidas por la autoridad tributaria.
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