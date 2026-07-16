Confirmado en Texas: la empresa de IA que abrirá una nueva sede y dará empleo a veteranos

En McKinney, Texas, la compañía LITEON establecerá su nueva planta de fabricación avanzada dedicada a la producción de soluciones de infraestructura y energía basadas en inteligencia artificial. La empresa prometió una inversión millonaria y crear empleos para veteranos, por lo que el gobierno de Greg Abbott le otorgó una bonificación de US$100.000.

La empresa de IA LITEON anuncia su expansión en Texas

La oficina del gobernador de Texas anunció a través de un comunicado que la planta que LITEON establecerá en el estado representa una inversión de capital de US$307 millones en su fase inicial. Se prevé que la inversión total en las instalaciones de McKinney ascienda a US$919 millones.

Tom Soong, presidente de LITEON, afirmó que Texas les ofrece innovación y oportunidades Facebook Liteon Life

Según las proyecciones, en un inicio se crearán 500 puestos de trabajo. Más adelante, durante el desarrollo del proyecto, se espera que se generen más de 600 empleos, muchos de los cuales estarán dirigidos a veteranos.

Al respecto, Abbott declaró: “Felicitamos a LITEON por elegir Texas como sede de su nueva oficina central de Norteamérica para su planta de fabricación avanzada. Esta importante expansión creará cientos de empleos bien remunerados en McKinney y fortalecerá aún más el liderazgo de Texas en la fabricación, investigación y desarrollo de electrónica avanzada”.

Por su parte, Tom Soong, presidente de LITEON, aseguró que la empresa eligió Texas, y específicamente McKinney, debido a que la comunidad comparte sus valores. “Nos sentimos honrados de formar parte de su futuro. Juntos estamos invirtiendo en las comunidades de Texas y esperamos crecer junto a este gran estado”.

Las subvenciones de Texas para atraer inversión empresarial

El gobierno estatal señaló que LITEON recibió una subvención de 3,5 millones de dólares del Fondo Empresarial de Texas. La iniciativa administrada por la Oficina de Desarrollo Económico y Turístico busca atraer a compañías que generen inversión y empleos bien remunerados.

El Fondo Empresarial de Texas, apoyado por el gobernador Abbott, busca atraer inversión al estado Archivo

La subvención se basa en el rendimiento y se otorga a proyectos de reubicación o expansión empresarial. De acuerdo con el portal web del programa, el monto que se otorga a las compañías se calcula en función del salario promedio de los nuevos empleados, el plazo previsto de contratación y el número de puestos de trabajo, que deben ser al menos 75 a tiempo completo en zonas urbanas y 25 en zonas rurales.

Para participar se deben ofrecer niveles significativos de inversión de capital planificada y salarios iguales o superiores al promedio del condado. Además, las compañías deben demostrar que eligen llevar el proyecto a Texas por sobre otra sede posible.

Según la administración Abbott, a través del programa se beneficiaron distintas empresas, como Toyota, que recientemente anunció que aumentaría la producción de su fábrica en San Antonio al habilitar una segunda línea de ensamblaje de vehículos.

La apuesta de McKinney por ser un centro de innovación en Texas

LITEON eligió a McKinney, Texas, como la sede de su planta de fabricación avanzada, una muestra de que la ciudad busca consolidarse como un centro de innovación para atraer e impulsar a más compañías.

En esa línea, en febrero de 2026, la Corporación de Desarrollo Económico de la ciudad dio a conocer el lanzamiento de McKinney Innovation Exchange, una propuesta diseñada para acelerar el crecimiento de las empresas emergentes, atraer capital y consolidar a la ciudad como líder en innovación en el norte de Texas.

El centro, que tendrá una extensión de 557 metros cuadrados, está planeado para abrir sus puertas a finales de 2026. Servirá como un espacio físico compartido para que fundadores, inversores, socios corporativos y organizaciones del ecosistema colaboren y escalen sus empresas.