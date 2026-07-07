Greg Abbott lo celebró: el anuncio de Toyota en Texas que creará 2000 nuevos puestos de trabajo

La empresa automotriz Toyota anunció que aumentará la producción de su fábrica en San Antonio, Texas, al habilitar una segunda línea de ensamblaje de vehículos. El gobernador Greg Abbott celebró la decisión que creará 2000 nuevos puestos de trabajo en el estado.

Abbott destaca las ventajas que Texas ofrece a las empresas

La oficina del gobernador de Texas compartió a través de un comunicado que la expansión de Toyota en el estado duplicará su capacidad de producción actual y representa una inversión de capital de 3600 millones de dólares.

Al respecto, Abbott declaró: “Esta inversión a la altura de Texas refleja la fortaleza de nuestra fuerza laboral y las ventajas comerciales que solo se encuentran en nuestro estado”.

Toyota recibió una subvención de 20 millones de dólares del Fondo Empresarial de Texas, además de una bonificación de US$50.000 para la creación de empleos para veteranos.

“Esta expansión brindará oportunidades económicas a familias de San Antonio y consolidará aún más a Texas como el principal destino para la manufactura avanzada de clase mundial”, dijo el gobernador al realizar el anuncio sobre el crecimiento de la automotriz.

Toyota expande su fábrica de San Antonio: inversión, empleos y producción

Luego del anuncio de la inversión que Toyota realizará en su planta en San Antonio, la oficina del gobernador de Texas compartió algunas cifras para resaltar la importancia de la compañía en el estado:

Inició la construcción de la actual planta de fabricación en 2003 y comenzó a operar en 2006.

en 2003 y comenzó a operar en 2006. La fábrica tiene una extensión de 2,2 millones de pies cuadrados (más de 204.000 metros cuadrados).

tiene una extensión de (más de 204.000 metros cuadrados). Con esta expansión, la inversión total de Toyota en San Antonio alcanzará los 8300 millones de dólares.

alcanzará los 8300 millones de dólares. Una vez que la nueva línea de producción esté en marcha, se dará empleo a 6100 residentes de San Antonio.

esté en marcha, se dará En la planta se ensamblarán las camionetas Tundra y Sequoia .

. 23 proveedores del mismo complejo también emplean a 5600 personas .

. Toyota Motor North America también tiene presencia en Plano, donde alberga a 6600 empleados.

El gobernadorde Texas, Greg Abbott, asegura que el estado es un destino destacado para la manufactura avanzada Oficina del Gobernador de

Las iniciativas de Texas que buscan atraer mayor inversión empresarial

El Fondo Empresarial de Texas, del que se benefició Toyota, es una subvención basada en el rendimiento que se otorga a proyectos de reubicación o expansión empresarial. Este programa está diseñado para que compañías consideren invertir y crear empleos en el estado.

La planta de Toyota en San Antonio se beneficiará del Fondo Empresarial de Texas

Por otra parte, aunque la participación de Toyota aún no es oficial, Texas recordó que el proyecto de expansión de la automotriz es elegible para participar en el Programa de Empleo, Energía, Tecnología e Innovación.

Cuando la iniciativa se lanzó en 2024, el gobernador explicó que se trata de una herramienta de incentivos económicos para atraer grandes proyectos de desarrollo económico que requieren fuertes inversiones de capital, pero tienen el potencial de generar nuevos empleos bien remunerados en Texas.

A través de esta iniciativa, se limita el costo impositivo de los proyectos de mantenimiento y operaciones a un 50% durante 10 años si se cumplen los requisitos mínimos de creación de empleo e inversión de capital.