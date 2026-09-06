El condado de Texas que avanza con un plan para reducir los centros de votación en las elecciones 2026

Tarrant County, en el norte de Texas, aprobó el martes 1° de septiembre una nueva lista que contempla 92 centros de votación menos que en las elecciones de medio término de 2022. Los comisionados aprobaron la propuesta por una votación de 3 a 2.

Cuántos centros de votación tendrá Tarrant County en 2026

Según informó The Texas Tribune, la lista aprobada contempla 224 centros para el día de las elecciones y 47 para la votación anticipada.

Hace cuatro años, el condado había utilizado 316 centros durante la jornada electoral y 50 durante el período de votación anticipada.

La diferencia representa una reducción de 92 centros para el día de las elecciones y de tres durante la votación anticipada.

2026: 224 centros el día de las elecciones

224 centros el día de las elecciones 2026: 47 centros para la votación anticipada

47 centros para la votación anticipada 2022: 316 centros el día de las elecciones

316 centros el día de las elecciones 2022: 50 centros para la votación anticipada

50 centros para la votación anticipada Reducción: 92 centros durante la jornada electoral

Por qué Tarrant County redujo los centros de votación

La decisión se tomó después de una reunión de más de ocho horas, en la que los comisionados escucharon a más de 100 personas. La mayoría de los oradores se manifestó en contra de reducir la cantidad de lugares disponibles para votar.

El administrador electoral del condado, Clint Ludwig, defendió la propuesta y sostuvo que la distribución permitiría que las personas que quieran votar tengan la posibilidad de hacerlo.

También explicó que algunos de los centros utilizados en 2022 no estaban disponibles o no cumplían con los requisitos legales para funcionar este año.

De acuerdo con The Texas Tribune, la propuesta aprobada fue mayor que la presentada inicialmente.

En agosto, Ludwig había planteado 176 centros para el día de las elecciones y 42 para la votación anticipada .

. Los comisionados decidieron entonces postergar la votación hasta septiembre porque consideraron que aquella propuesta contemplaba demasiados recortes.

Tarrant County tiene más de 1,3 millones de personas registradas para votar.

Los especialistas remarcaron que el debate sobre la cantidad de centros también se produjo en un contexto electoral competitivo para el condado, que históricamente fue un bastión republicano.

Sin embargo, en los últimos comicios, mostró señales de mayor competencia entre ambos partidos.

Tarrant County aprobó una reducción de los centros de votación para las elecciones de 2026. El nuevo esquema contempla 224 lugares para el día de los comicios, 92 menos que en 2022. (Kaytie Boomer/The Bay City Times vía AP) Kaytie Boomer - The Bay City Times

Qué dijeron republicanos y demócratas sobre la reducción de centros de votación en Texas

La votación se realizó conforme a las líneas partidarias. El juez del condado, Tim O’Hare, y los comisionados republicanos Matt Krause y Manny Ramirez respaldaron la lista. Los demócratas Alisa Simmons y Roderick Miles Jr. votaron en contra.

Simmons, quien compite contra O’Hare por el cargo de juez del condado, cuestionó la decisión y sostuvo que la reducción tenía un componente político.

Los demócratas también intentaron reincorporar algunos lugares de votación, entre ellos el Maverick Activity Center de la Universidad de Texas en Arlington, pero sus propuestas no fueron aprobadas.

El nuevo mapa de votación contempla menos lugares que los habilitados en las elecciones de 2022 (AP Foto/Nate Billings) Nate Billings - FR171660 AP

O’Hare, por su parte, respaldó la nueva lista y sostuvo que ningún votante de Tarrant County debería sentir que no tiene suficiente tiempo para votar.

Las elecciones generales de Texas están previstas para el 3 de noviembre de 2026. La votación anticipada se realizará del 19 al 30 de octubre, mientras que el último día para registrarse para votar será el 5 de octubre.