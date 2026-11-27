Jorge Linares pasó diez días en un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en El Paso, Texas, y salió a tiempo para celebrar el Día de Acción de Gracias en su casa. El excampeón mundial venezolano, conocido como “El Niño de Oro”, fue liberado la noche del miércoles 25 de noviembre, según informó el presidente de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Gilberto Jesús Mendoza.

Jorge Linares quedó libre tras ser detenido por la CBP en Texas

“¡¡¡De vuelta a casa!! Gracias a Dios, a mi esposa y a todos mis familiares, amigos y fans por sus oraciones y apoyo!! No hay mejor regalo que regresar a casa en Thanksgiving!”, escribió Linares el jueves en sus historias de Instagram, junto a una foto con su pareja, según recogió la agencia EFE.

Linares intentaba tomar un vuelo de regreso desde Texas después de participar en un evento deportivo cuando la CBP lo detuvo CBP

Horas antes, Mendoza había difundido la noticia en X. “Nuestro amigo y excampeón mundial de la AMB Jorge Linares ya está de vuelta con su familia”, publicó el dirigente, que agradeció al abogado Richard Wilner y a su equipo, del bufete Wilner & O’Reilly, que representa al boxeador.

Ni el ICE ni los abogados informaron bajo qué condiciones salió Linares ni en qué estado queda el proceso migratorio que la agencia había abierto en su contra, según Telemundo.

Cómo fue la detención de Jorge Linares en El Paso

Linares, de 41 años, fue arrestado el domingo 15 de noviembre en el Aeropuerto Internacional de El Paso por agentes de la Patrulla Fronteriza y oficiales del ICE, tal como había informado LA NACION.

El exboxeador había viajado a la ciudad texana para un evento de boxeo y se preparaba para regresar a Miami cuando lo detuvieron, de acuerdo con Telemundo. La AMB indicó que estaba en El Paso supervisando una pelea del organismo.

El propio Linares hizo pública su situación esa misma mañana con un mensaje breve en X: “Me tiene el ICE en El Paso, Texas. Qué locura”. Después de esa publicación no volvió a escribir en sus redes hasta su liberación.

El registro de detenidos del ICE lo ubicó en el Centro de Procesamiento de El Paso, según pudo confirmar Al Jazeera a través del sistema de búsqueda en línea de la agencia.

Great news 🙏🥊 Our friend and former WBA world champion Jorge Linares is back with his family. Thank you all for your support, and a special thank you to Attorney Richard Wilner and his team. Welcome back, champ! #WBA @WBABoxing @jorgelinaresu — Gilberto J Mendoza (@GilberticoWBA) November 25, 2026

Las dos versiones sobre la situación migratoria del boxeador venezolano

El ICE describió a Linares como “un extranjero sin estatus migratorio legal en el país, que llegó desde Venezuela”.

La agencia sostuvo que el boxeador ingresó a Estados Unidos el 26 de octubre de 2023 con una autorización de permanencia temporal y que se quedó después de que venció ese plazo. Por eso, indicó, permanecería bajo custodia mientras avanzaba el proceso de deportación.

El bufete Wilner & O’Reilly rechazó esa versión. Según los abogados, Linares está autorizado a vivir en Estados Unidos y cooperó plenamente con las autoridades migratorias. Al confirmar que lo representaba, el estudio aclaró que no daría más detalles por respeto a la privacidad del boxeador y al proceso legal.

El lunes 16, Mendoza había confirmado la detención con un mensaje de apoyo: “Su caso está en manos de abogados de inmigración y estoy en contacto permanente con su familia. Como presidente de la AMB, siempre apoyaré a nuestros campeones, dentro y fuera del ring”.

Quién es “El Niño de Oro”, el boxeador venezolano que fue campeón en tres divisiones

Nacido en Barinas, Venezuela, en 1985, Jorge Luis Linares Palencia se mudó a Japón a los 17 años para iniciar su carrera profesional.

Fue campeón mundial en tres divisiones: pluma, superpluma y ligero. Se retiró en 2023 y desde entonces se mantuvo vinculado al boxeo a través de la AMB.

La defensa señaló que los procesos migratorios siguen procedimientos establecidos y requieren tiempo Instagram: @jorgelinares

Qué significa el caso para los migrantes venezolanos

El arresto se produjo en un aeropuerto y antes de un vuelo doméstico, un punto de control en el que agentes federales pueden verificar el estatus migratorio de los pasajeros.

En el caso de Linares, la discusión giró en torno a si su autorización de permanencia temporal seguía vigente, algo que la agencia y sus abogados interpretan de manera opuesta.

El ICE detuvo a una familia colombiana en el aeropuerto de Atlanta cuando estaba a punto de viajar a Fort Lauderdale Fotomontaje realizado con IA

La liberación del boxeador coincidió con la de otros detenidos de origen latinoamericano. El mismo día, el ICE dejó en libertad bajo fianza a una pareja de acróbatas argentinos que había sido arrestada en Phoenix, según informó Telemundo.

Para las familias de personas detenidas, el localizador en línea del ICE permite averiguar en qué centro se encuentra alguien bajo custodia de la agencia. Fue la herramienta que usaron los medios para confirmar dónde estaba Linares mientras su caso seguía abierto.

La noticia en pocas líneas

¿Quién es Jorge Linares y por qué lo detuvo el ICE en noviembre de 2026?

Es un excampeón mundial venezolano de boxeo, de 41 años, conocido como “El Niño de Oro”. El ICE lo arrestó porque sostiene que se quedó en Estados Unidos después de que venció el permiso temporal con el que entró en octubre de 2023.

¿Dónde y cuándo fue arrestado Jorge Linares?

Agentes de la Patrulla Fronteriza y del ICE lo detuvieron el domingo 15 de noviembre de 2026 en el Aeropuerto Internacional de El Paso, Texas, cuando se preparaba para volver a Miami.

¿Cuándo fue liberado Jorge Linares y quién lo anunció?

Fue liberado la noche del miércoles 25 de noviembre de 2026, tras unos diez días bajo custodia. Lo anunció Gilberto Jesús Mendoza, presidente de la Asociación Mundial de Boxeo.

¿Qué dicen los abogados de Jorge Linares sobre su situación migratoria?

El bufete Wilner & O’Reilly afirma que Linares está autorizado a vivir en Estados Unidos y que cooperó con las autoridades. Las condiciones de su liberación no se hicieron públicas.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.