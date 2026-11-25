El argentino Gustavo Romanello, uno de los dos acróbatas que había detenido el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos, fue liberado en las últimas horas, según pudo confirmar LA NACION.

Romanello, de 34 años, había logrado la libertad bajo fianza luego de una audiencia que tuvo lugar el martes último, por lo que quedó libre tras concretarse el pago y completarse los trámites, según confirmó Jonathan Batchelor, uno de sus principales amigos, en diálogo con este medio.

A su vez, en las próximas horas también podría recibir la excarcelación Agustín Baccega, esposo de Romanello y quien también obtuvo el lunes último una decisión favorable de la Justicia estadounidense para salir bajo fianza y esperar el proceso.

Oriundos de Córdoba. La pareja de argentinos arrestados por ICE Instagram

“Estoy cansado, agotado. Fue una pesadilla. Desde el primer día pensé que era un sueño, pero me despertaba al día siguiente y seguía ahí, encerrado”, contó Romanello en diálogo con Univisión.

Relató “las condiciones fueron malas y horribles y la gente también”. “La pasé feo. Nunca me lo esperé en mi vida y no se lo deseo a nadie”, añadió.

El matrimonio de argentinos había sido detenido el pasado 7 de noviembre cuando viajaban desde Orlando a Phoenix para asistir al funeral de un amigo. Según relató Batchelor en un sitio web creado para recaudar fondos para los gastos jurídicos, dos agentes vestidos de civil de ICE esposaron a Baccega y posteriormente a Romanello, luego de que este último consultara dónde iban a llevarse a su esposo.

De acuerdo a Batchelor, Romanello y Baccega viven desde 2020 en Estados Unidos, poseen permisos de trabajo válidos, pagan sus impuestos y mantienen sus documentos en regla.

El matrimonio de argentinos detenidos por el ICE Redes

“Sin embargo, nada de eso impidió su arresto. Durante más de seis años, han enseñado, entrenado y actuado como acróbatas, deleitando tanto a niños como a adultos. Han entrenado a innumerables acróbatas y artistas en Orlando y Arizona, muchos de los cuales no estarían donde están sin ellos. Cada uno tiene un trabajo de tiempo completo y, además, otro de medio tiempo. Quienes los conocen saben lo mucho que trabajan y la alegría que transmiten a quienes los rodean”, afirmó el amigo del matrimonio en el momento de la detención.

Luego de su arresto, Baccega fue trasladado al Centro de Detención de Eloy, mientras que Romanello fue enviado al Centro de Procesamiento de Servicios de Florence. Inmediatamente, familia y allegados pidieron por su liberación y contrataron al grupo de abogados de Ybarra Maldonado Law Group, especialista en estos casos, para lograr sus respectivas liberaciones.

Allegados iniciaron una colecta para afrontar los gastos jurídicos Captura

Además, iniciaron una colecta de dinero para afrontar los gastos jurídicos. Hasta la fecha llevan recaudados más de 60.000 dólares vía el sitio Gofundme.

Finalmente, Romanello fue liberado este miércoles, mientras que en las próximas horas también podría salir Baccega.

La tristeza de Baccega

Baccega había manifestado este martes que es “estresante” estar detenido sin haber cometido ningún delito y confesó además que llora “todos los días”.

“Es estresante estar detenido sin haber cometido ningún delito. Esto es emocionalmente denigrante”, describió en diálogo con Telemundo.

Agustín Baccega, esposo de Romanello Instagram

Baccega contó además que algunas mañanas se despierta desanimado y rompe en llanto, pero encuentra apoyo en su compañero de celda y en otros detenidos que también tienen familiares afuera. “Entienden y escuchan y ofrecen apoyo emocional”, relató. “Por ahí te dan un abrazo”, agregó.

El artista, de 42 años, vive junto a Romanello desde 2020 en Estados Unidos en la ciudad de Orlando, en el estado de Florida. Ambos son oriundos de Córdoba.

Según indicaron fuentes del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense a Telemundo, los argentinos ingresaron legalmente en 2020, pero permanecieron después de que vencieran sus períodos de estancia autorizada.