El pequeño pueblo de Texas, a menos de una hora de Dallas, donde el ingreso promedio por hogar supera los US$90.000

Sanger, un pueblo de Texas situado a menos de una hora de Dallas por el corredor de la interestatal 35, registró entre 2020 y 2024 un ingreso mediano por hogar de 91.075 dólares. La localidad, ubicada en el norte del estado y cerca del límite con Oklahoma, superó los 10.000 habitantes en 2025 y atraviesa una expansión demográfica y residencial.

¿Cuánto ganan los hogares del pequeño pueblo de Texas?

De acuerdo con QuickFacts, de la Oficina del Censo de Estados Unidos, entre 2020 y 2024 el ingreso mediano de los hogares de Sanger fue de US$91.075, mientras que el valor per cápita alcanzó los US$39.950.

Entre 2020 y 2024, el ingreso mediano de los hogares alcanzó los US$91.075 y el valor per cápita llegó a US$39.950 sangertxedc.org

Durante ese período, el 7,4% de la población se encontraba en situación de pobreza. En materia laboral, el 78,2% de los mayores de 16 años integraba la fuerza de trabajo civil; entre las mujeres, el indicador se ubicaba en el 68,6%.

Aumento de la población y construcción residencial

La población de Sanger pasó de 6916 habitantes en 2010 a 8839 en abril de 2020. Para el 1° de julio de 2025, la cifra había ascendido a 10.238, lo que representó un aumento del 15,8% en cinco años. La localidad se extiende sobre 30,5 kilómetros cuadrados y registraba una densidad de 290 personas por kilómetro cuadrado en 2020.

En paralelo, la actividad residencial mostró un avance considerable. Según un informe de Sanger Economic Development Corporation, publicado el 10 de abril de 2025, el municipio otorgó 68 permisos para nuevas viviendas durante el año fiscal 2023-2024, frente a los 16 concedidos en el período anterior.

Los indicadores de viviendas, educación y conectividad en Sanger

La ciudad cuenta con 3632 hogares, con un promedio de 2,65 integrantes en cada uno. El 73,7% de las viviendas está ocupado por sus propietarios y el valor mediano de esas propiedades alcanza los US$295.400.

Los gastos mensuales ascienden a US$1960 para quienes mantienen una hipoteca y a US$728 para los dueños sin ese compromiso. El alquiler bruto mediano se ubica en US$1504. Además, el 86,3% de los habitantes permanecía en la misma casa que un año antes.

El 96,7% de las unidades domésticas dispone de computadora y el 91,2% posee una suscripción a internet de banda ancha. Entre los mayores de 25 años, el 92,9% terminó la escuela secundaria y el 25,6% obtuvo un título universitario.

Sanger nació en 1886 como una parada del ferrocarril Santa Fe y desarrolló inicialmente su economía mediante la ganadería y la agricultura sangertxedc.org

El crecimiento comercial e industrial de Sanger

El estudio de vivienda de Sanger de 2024 registró 11 comercios minoristas recién inaugurados o próximos a abrir, además de aproximadamente 534 mil metros cuadrados de superficie industrial en desarrollo.

La mayor parte correspondía al proyecto Star Business Park, que contemplaba cerca de 464.500 metros cuadrados. Los 65.000 restantes avanzaban sobre un terreno de 36,4 hectáreas ubicado al sur del centro de distribución de Walmart, asociado con unos 600 empleos.

Una historia vinculada con el ferrocarril y la ganadería

El sitio oficial de Sanger señala que la localidad nació en 1886 como una parada del ferrocarril Santa Fe. La compañía eligió su nombre en homenaje a la familia Sanger, uno de sus clientes y propietaria de tiendas en Waco y Dallas. La ganadería y los cultivos de trigo, avena, maíz, mijo y algodón impulsaron la economía durante sus primeros años.

La primera familia que se estableció en el lugar fue la de F.M. Ready, que llegó en octubre de 1887. Ese mismo año, el pueblo recibió su primera locomotora y su primer furgón. Más tarde, en 1920, la construcción de una carretera estatal hacia Dallas ayudó a compensar la disminución de la actividad ferroviaria.

En la actualidad, el aumento de la población plantea nuevas necesidades de infraestructura. Para ampliar la capacidad de los servicios de agua y saneamiento, la ciudad trabaja sobre un predio de 182 hectáreas. El plan también contempla la instalación de nuevos pozos y la ampliación y sustitución de tuberías.