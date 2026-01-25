Cierre masivo en Nueva York: GameStop baja la persiana de 500 tiendas en EE.UU. y golpea fuerte

Una de las cadenas minoristas de videojuegos más conocidas de Estados Unidos, GameStop, anunció un cierre masivo de tiendas en todo el país, como parte de un proceso de reestructuración que se concretará a principios de 2026. En total, casi 500 sucursales bajarán la cortina, incluidas más de 30 ubicadas en el estado de Nueva York.

Cuáles son las tiendas de GameStop que cierran en Nueva York

De acuerdo con información publicada en el sitio web oficial de GameStop, la empresa contempla el cierre de 475 tiendas en Estados Unidos, de las cuales al menos 31 se encuentran en Nueva York. Entre los cierres más recientes destacan dos sucursales ubicadas en el centro de Manhattan.

GameStop cierra 31 tiendas en Nueva York (X @gamestop)

Las tiendas que ya cerraron o están por cerrar en el estado son:

Amsterdam – Amsterdam Commons, 4930 State Highway 30

– Amsterdam Commons, 4930 State Highway 30 Bronx – Westchester Shopping Center, 1030 Westchester Ave.

– Westchester Shopping Center, 1030 Westchester Ave. Brooklyn – Bensonhurst Shopping Center, 6713 18th Ave.

– Bensonhurst Shopping Center, 6713 18th Ave. Brooklyn – Bensonhurst, 2141 86th St.

– Bensonhurst, 2141 86th St. Brooklyn – Fulton Street and Flatbush, 465 Fulton St.

– Fulton Street and Flatbush, 465 Fulton St. Brooklyn – Gateway Center Brooklyn, 470 Gateway Drive

– Gateway Center Brooklyn, 470 Gateway Drive Brooklyn – Pitkin Avenue, 1622 Pitkin Ave.

– Pitkin Avenue, 1622 Pitkin Ave. Buffalo – University Plaza, 3500 Main St.

– University Plaza, 3500 Main St. Depew – Transit Losson Wegmans Center, 4960 Transit Road

– Transit Losson Wegmans Center, 4960 Transit Road Evans Mills – Johnson Road, 26445 Johnson Road

– Johnson Road, 26445 Johnson Road Herkimer – EFK Plaza, 320 E. State St.

– EFK Plaza, 320 E. State St. Hudson – 424 Fairview Ave.

– 424 Fairview Ave. Ithaca – Meadows Square, 324 Elmira Road

– Meadows Square, 324 Elmira Road Jamaica – Jamaica Avenue, 163-08 Jamaica Ave.

– Jamaica Avenue, 163-08 Jamaica Ave. Johnstown – Johnstown Mall, 222 N. Camrie Ave.

– Johnstown Mall, 222 N. Camrie Ave. Lockport – Transit Road Lockport, 5716 S. Transit Road

– Transit Road Lockport, 5716 S. Transit Road Middletown – Galleria at Crystal Run, 1 N. Galleria Drive

– Galleria at Crystal Run, 1 N. Galleria Drive Monticello – Monticello Mall, 36 Thompson Square Mall

– Monticello Mall, 36 Thompson Square Mall Plattsburgh – Champlain Centre Mall, 60 Smithfield Blvd.

– Champlain Centre Mall, 60 Smithfield Blvd. Poughkeepsie – 44 Plaza Shopping Center, 47 Burnett Blvd.

– 44 Plaza Shopping Center, 47 Burnett Blvd. Poughkeepsie – South Road, 2001 South Road

– South Road, 2001 South Road Ridgewood – Myrtle Avenue, 5720 Myrtle Ave.

– Myrtle Avenue, 5720 Myrtle Ave. Rochester – Eastridge Plaza, 705 E. Ridge Road

– Eastridge Plaza, 705 E. Ridge Road Rosedale – Five Towns Shopping Center, 25301 Rockaway Blvd.

– Five Towns Shopping Center, 25301 Rockaway Blvd. Valley Stream – Green Acres Mall, 1120 Green Acres Mall

– Green Acres Mall, 1120 Green Acres Mall Victor – Victor Crossing, 400 Commerce Drive

– Victor Crossing, 400 Commerce Drive Webster – Webster Square, 950 Ridge Road

– Webster Square, 950 Ridge Road West Nyack – Palisades Center Mall, 4322 Palisades Center Drive

– Palisades Center Mall, 4322 Palisades Center Drive White Plains – The Westchester, 125 Westchester Ave.

– The Westchester, 125 Westchester Ave. Yonkers – Cross County Center, 3 Xavier Drive

Según el medio Syracuse, solo cinco tiendas de GameStop continúan operando en Nueva York, ubicadas en Auburn, Cicero, New Hartford, Rome y en el centro comercial Destiny USA.

Por qué y cuántas tiendas ha cerrado GameStop en Estados Unidos

La compañía enfrenta dificultades para competir con las plataformas de venta digital, el streaming y las descargas online, lo que ha impactado directamente en su modelo de negocio. A esto se suma la caída de sus acciones desde mayo pasado, especialmente tras la reaparición del inversor Keith Gill, conocido como Roaring Kitty, según WKYC.

GameStop enfrenta problemas ante la competencia de tiendas online (X @gamestop)

En documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), GameStop informó que planea cerrar una cantidad significativa de sucursales antes del cierre del año fiscal 2025, que concluye el 31 de enero de 2026. Solo en 2024, la empresa clausuró 590 tiendas en Estados Unidos.

Cierres de GameStop a nivel internacional

Antes de iniciar este proceso de reducción, GameStop contaba con más de 2300 tiendas en Estados Unidos y alrededor de 900 locales en otros países a comienzos de 2025. Con los cierres anunciados, la compañía reducirá su presencia global a menos de la mitad de su máximo histórico, cuando hace una década operaba cerca de 6000 tiendas en todo el mundo, según Syracuse.

Además de Estados Unidos, GameStop cerró tiendas en otras partes del mundo (X @gamestop)

Hasta el 11 de enero, el listado de cierres incluía 475 tiendas en 42 estados, mientras la empresa abandona mercados internacionales tras salir por completo de Canadá, Alemania, Austria, Irlanda, Suiza e Italia, además de tener planes de retirarse de Francia en los próximos 12 meses.