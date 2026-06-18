Qué pasa si cambias de dirección con una green card: cómo avisar al Uscis en 10 días

Las personas con green card que cambian de domicilio dentro de Estados Unidos deben reportar la nueva dirección al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) dentro de los diez días posteriores a la mudanza. La obligación aparece en la legislación migratoria federal y aplica a la mayoría de los extranjeros que permanecen en territorio estadounidense.

Cómo reportar un cambio de dirección ante el Uscis con el Formulario AR-11

La agencia gubernamental recomienda realizar la actualización directamente desde una cuenta oficial en línea.

El sistema digital permite modificar direcciones relacionadas con casos migratorios activos y enviar automáticamente la información a las oficinas correspondientes.

Uscis solicita que cualquier migrante informe sobre su cambio de domicilio Imagen compuesta

Para iniciar el procesamiento, la persona debe ingresar al portal oficial del Uscis y seleccionar la opción de cambio de dirección. Después, el sistema solicita información básica para identificar el expediente migratorio y validar la identidad del solicitante.

Estos son algunos datos que el organismo solicita durante el proceso:

Nombre completo

Fecha de nacimiento

A-Number

Dirección anterior

Nuevo domicilio completo

Número de caso migratorio, si existe un trámite pendiente.

La agencia migratoria también permite presentar el Formulario AR-11 en papel por correo postal, aunque la modalidad digital permite procesar más rápido las actualizaciones y reduce errores vinculados con la carga manual de datos.

El Uscis aclara que actualizar la dirección con el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS, por sus siglas en inglés) no modifica automáticamente los datos dentro del sistema migratorio federal. Por eso, el organismo exige presentar el AR-11 incluso cuando la persona ya notificó el cambio ante otras dependencias gubernamentales.

Los migrantes deben estar al día con sus trámites con el Uscis para evitar consecuencias en su estatus y sus procesos Imagen ilustrativa generada con IA

Multas, demoras y riesgo migratorio: qué pasa si no se avisa una mudanza al Uscis

La ley de inmigración establece sanciones para quienes no notifican cambios de dirección dentro del plazo oficial.

El Uscis explica que el incumplimiento puede derivar en multas económicas y otras consecuencias legales.

Según el Título 8 del Código de EE.UU., la falta de notificación puede implicar multa de hasta US$200, hasta 30 días de prisión o incluso remoción, salvo que se demuestre una causa razonable o que la omisión no fue intencional.

El gobierno estadounidense también advierte que una dirección incorrecta puede provocar pérdida de documentos importantes enviados por correo.

Las autoridades utilizan los servicios postales para enviar notificaciones biométricas, citas, solicitudes de evidencia y decisiones oficiales vinculadas con trámites migratorios.

Cuando la agencia envía documentos a un domicilio antiguo, el retraso puede afectar solicitudes activas relacionadas con naturalización, renovación de residencia, permisos laborales o procesos familiares. Además, el Uscis considera responsabilidad del inmigrante mantener actualizados sus datos de contacto durante todo el proceso administrativo.

La agencia federal también aclara que algunos residentes permanentes reciben comunicaciones sensibles con fechas límite estrictas.

La pérdida de esas notificaciones puede generar cierres automáticos de casos o ausencias involuntarias a citas oficiales.

El Uscis podría aplicar consecuencias a quienes no informen su cambio de domicilio Archivo

Quiénes están exentos de reportar un cambio de dirección ante el Uscis

El Uscis indica que casi todos los no ciudadanos mayores de 14 años deben reportar cambios de domicilio. La obligación incluye residentes permanentes legales, personas con visas temporales y solicitantes con casos migratorios abiertos.

Sin embargo, la agencia menciona algunas excepciones específicas. Diplomáticos con visas A, representantes de organizaciones internacionales con visas G y visitantes bajo el Visa Waiver Program no necesitan presentar el Formulario AR-11.

Las personas patrocinadoras financieras dentro de procesos migratorios también enfrentan requisitos adicionales.

En su caso, quienes firmaron declaraciones de apoyo económico mediante Formularios I-864 deben reportar cambios de domicilio utilizando el Formulario I-865.