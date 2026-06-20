El pueblo de Texas a menos de una hora de Austin que pocos conocen y se extiende a las montañas

A menos de una hora de Austin se encuentra Wimberley, considerado por muchos como uno de los pueblos más encantadores en el corazón de la región montañosa de Texas. Este lugar, cuya historia data de siglos atrás, ofrece múltiples atractivos naturales y arte.

Qué hacer en Wimberley, Texas: parques, pozas y galerías

La Oficina de Turismo de Wimberley asegura que este pueblo, además de ofrecer hermosos paisajes de la región montañosa, guarda una esencia tranquila y gran hospitalidad. En el lugar se pueden explorar senderos panorámicos, nadar en pozas naturales, visitar galerías de arte y disfrutar de espectáculos bajo las estrellas.

Las mejores atracciones en Wimberley Texas

Estos son algunos de los atractivos que ofrece Wimberley:

Parque Regional Blue Hole . Cuenta con una piscina natural alimentada por manantiales en la que se puede nadar y senderos para caminar y andar en bicicleta.

. Cuenta con una piscina natural alimentada por manantiales en la que se puede nadar y senderos para caminar y andar en bicicleta. Reserva de Cypress Creek . Es apto para mascotas y cuenta con un sendero para caminar que se conecta con el Parque Regional Blue Hole.

. Es apto para mascotas y cuenta con un sendero para caminar que se conecta con el Parque Regional Blue Hole. Pozas de Cypress Falls . Una poza natural que se encuentra en la parte más extensa del arroyo Cypress Creek con acceso a la cascada de Cypress.

. Una poza natural que se encuentra en la parte más extensa del arroyo Cypress Creek con acceso a la cascada de Cypress. Área natural de Jacob’s Well . Tiene alrededor de 4,8 kilómetros de senderos y ofrece coordenadas GPS para localizar contenedores ocultos con un libro de registro para firmar.

. Tiene alrededor de 4,8 kilómetros de senderos y ofrece coordenadas GPS para localizar contenedores ocultos con un libro de registro para firmar. Reserva Karst Canyon . Se puede hacer senderismo, ciclismo, observación de aves y fotografía de paisajes.

. Se puede hacer senderismo, ciclismo, observación de aves y fotografía de paisajes. Pueblo pionero . Ubicado en el Rancho 7A, se puede visitar la Ópera, el Museo del Vaquero, la sala de juegos, la casa de botellas, la imprenta, la heladería, las cabañas de troncos y abordar el ferrocarril Pioneer Express.

. Ubicado en el Rancho 7A, se puede visitar la Ópera, el Museo del Vaquero, la sala de juegos, la casa de botellas, la imprenta, la heladería, las cabañas de troncos y abordar el ferrocarril Pioneer Express. Ruta de Galerías. Explora una diversa colección de lugares que exhiben obras de artistas locales y regionales.

Cómo llegar a Wimberley, Texas

Wimberley se encuentra en el corazón de la región montañosa de Texas, a aproximadamente una hora de Austin y de San Antonio. Estas son las instrucciones para llegar:

Desde Austin : tomar la Interestatal 35 (I-35) sur hasta Kyle, luego la carretera estatal FM 150 hasta la FM 3237.

: tomar la Interestatal 35 (I-35) sur hasta Kyle, luego la carretera estatal FM 150 hasta la FM 3237. Desde San Antonio: tomar la I-35 norte hasta San Marcos y luego la carretera estatal RR 12.

El área natural Jacob's Well es uno de los atractivos en Wimberley, Texas Visit Wimberley

Para disfrutar de las actividades al aire libre y ver las flores silvestres, la recomendación es visitar el pueblo durante la primavera o el otoño boreales. En contraste, el parque regional Blue Hole se disfruta más durante el verano.

La historia de Wimberley, Texas

De acuerdo con la Oficina de Comercio de Wimberley, los primeros habitantes en la zona fueron seminómadas que viajaban por la región montañosa de Texas y aprovecharon sus arroyos para refrescarse y cazar. Existe evidencia de la historia gracias al descubrimiento de flechas y lanzas.

William C. Winters construyó la casa de piedra más antigua documentada de Wimberley que aún se conserva Visit Wimberley

La primera historia escrita sobre Wimberley data del siglo XIX. Tras la admisión de Texas como estado en 1845, la población en el centro de la entidad comenzó a crecer atraída por los numerosos manantiales y su belleza.

Así, muchos de los primeros colonos fueron veteranos de la Batalla de San Jacinto; uno de ellos, William C. Winters, quien construyó un aserradero impulsado por el arroyo Cypress y posteriormente un molino harinero. Ambos abastecían a las comunidades a varios kilómetros a la redonda.

En 1860, Winters falleció y el complejo molinero pasó a manos de John Cude, su yerno, quien reconstruyó el molino dañado por una inundación. El lugar era tan relevante que el pueblo comenzó a conocerse como Cude’s Mill.

En la década de 1870, Pleasant Wimberley se mudó con su familia y compró el molino. El pueblo volvió a cambiar de nombre y adoptó su apellido.

De hecho, a pesar de que en 1880 se presentó el nombre de Wimberleyville a la Oficina de Correos, finalmente se eliminó el sufijo “Ville” y desde entonces el pueblo se llama Wimberley.

Hoy, la ciudad tiene alrededor de 13.000 residentes en el área que compone el código postal 78676. De acuerdo con la página web del gobierno, opera como una ciudad tipo A, regida por la ley general y está gobernada por un Consejo Municipal compuesto por un alcalde y cinco concejales.

Los edificios y estructuras históricas que aún se pueden visitar en Wimberley

El pueblo de Wimberley tiene una larga historia y muchas de las antiguas estructuras asociadas a su desarrollo aún existen y se pueden visitar, por ejemplo:

Wimberley house . El primer propietario del molino de Wimberley construyó su vivienda de piedra caliza alrededor de 1856.

. El primer propietario del molino de Wimberley construyó su vivienda de piedra caliza alrededor de 1856. Tienda de John Henry Sanders . En 1890 se construyó el edificio con piedra extraída de una cantera en el Río Blanco. El lugar albergó la Oficina de Correos hasta la década de 1930, pero el edificio se incendió en 1939. A pesar de ello, los muros de piedra permanecieron intactos.

. En 1890 se construyó el edificio con piedra extraída de una cantera en el Río Blanco. El lugar albergó la Oficina de Correos hasta la década de 1930, pero el edificio se incendió en 1939. A pesar de ello, los muros de piedra permanecieron intactos. Edificio D’Spain. Una construcción de 1920 que ha sufrido numerosas modificaciones que se pueden apreciar en sus cuatro fachadas.