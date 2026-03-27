La ciudad de Texas donde se vive cómodamente con menos de 100.000 dólares al año

Un estudio reciente comparó los costos de vida en 100 ciudades de Estados Unidos. A partir de la evaluación de los datos, se encontró que una metrópolis de Texas permite a los residentes vivir cómodamente con un ingreso inferior a 100 mil dólares al año. El informe contempló una división de gastos que incluye necesidades básicas, ocio y ahorro.

San Antonio, Texas, permite a sus residentes vivir cómodamente con menos de US$100 mil al año

Los datos se desprenden de un informe de SmartAsset, que tomó datos de la calculadora de costo de vida del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés) actualizados por última vez en febrero de 2026. A partir de la información, se compartieron cifras sobre el costo de vida tanto para personas individuales como para familias.

San Antonio se ubicó no solo como la ciudad más accesible de Texas, sino de todo EE.UU. en el reporte Wangkun Jia - Shutterstock

En el listado, se destacó a San Antonio entre otras ciudades de EE.UU., ya que allí se puede vivir con un menor salario. Concretamente, el estudio arrojó que los residentes de la urbe texana necesitan un ingreso anual de US$83.242 para cubrir sus gastos.

Esa cifra aplica para un adulto. En lo que respecta a lo que necesita una familia de cuatro, el número de ingresos sube a US$192.608.

El problema de San Antonio, que comparten también muchas otras ciudades, es que el ingreso familiar medio está lejos de esa cifra. Los datos indican que el indicador se ubica en US$66.176, por debajo incluso de lo que necesita un adulto para vivir cómodamente por su cuenta.

Qué división de ingresos consideró el estudio para calcular el costo de vida en San Antonio

Tanto para la ciudad de Texas como para los otros 99 centros urbanos analizados, el informe tomó en cuenta una división de 50/30/20. Ese cálculo, que calcula el dinero neto obtenido después de impuestos, indica que el 50% de los ingresos se destinan a necesidades básicas, el 30% a ocio y el 20% a ahorro o planificación para el futuro.

En el primer ítem, se encuentran cuestiones como vivienda, alimentos, servicios públicos y transporte, en el ocio se incluyen hobbies, actividades y otros gastos de enriquecimiento personal, mientras que, en lo que refiere a ahorro, aparecen los ingresos destinados a emergencias, inversiones, jubilación, educación y otros objetivos a largo plazo.

Aunque no todas las familias y estadounidenses tienen los mismos intereses y divisiones de gastos, se estimó que esa cuenta puede considerarse como un cálculo común para representar a gran parte de la población.

Un adulto puede vivir en San Antonio con un ingreso inferior a los US$100 mil anuales Freepik

Cuáles son las ciudades de EE.UU. que menos ingresos requieren para vivir cómodamente

El estudio analizó los datos de 100 ciudades. Con San Antonio como líder, estos son los sitios más accesibles para vivir en el país estadounidense y sus indicadores:

San Antonio, Texas : US$83.242 requeridos para un adulto y US$192.608 para una familia. El ingreso familiar medio es de US$66.176.

: US$83.242 requeridos para un adulto y US$192.608 para una familia. El ingreso familiar medio es de US$66.176. Nueva Orleans, Luisiana : US$84.406 requeridos para un adulto y US$197.766 para una familia. El ingreso familiar medio es de US$58.821.

: US$84.406 requeridos para un adulto y US$197.766 para una familia. El ingreso familiar medio es de US$58.821. Memphis, Tennessee : US$86.320 requeridos para un adulto y US$193.939 para una familia. El ingreso familiar medio es de US$52.679.

: US$86.320 requeridos para un adulto y US$193.939 para una familia. El ingreso familiar medio es de US$52.679. Oklahoma City, Oklahoma : US$86.861 requeridos para un adulto y US$213.325 para una familia. El ingreso familiar medio es de US$70.040.

: US$86.861 requeridos para un adulto y US$213.325 para una familia. El ingreso familiar medio es de US$70.040. Baltimore, Maryland: US$87.485 requeridos para un adulto y US$224.224 para una familia. El ingreso familiar medio es de US$64.778.