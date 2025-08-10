La estrella del Tex-Mex que abandona los escenarios para dedicarse a la política en Texas

Después de tres décadas de trayectoria musical, el cantante Bobby Pulido ha decidido dar un giro radical a su carrera. Dejó México para dedicarse a la política en su Texas natal, Estados Unidos. El “Príncipe del Acordeón” aseguró tener mucho que ofrecer en su nueva faceta.

Bobby Pulido deja la música para hacer política en Estados Unidos

Bobby Pulido prepara su despedida para iniciar un nuevo capítulo en su vida. El cantante, que dejará México, busca hacerse un camino en la política estadounidense en su ciudad natal, de acuerdo con Arizona Central.

Bobby Pulido recibe reconocimiento musical (Instagram @bobbypulido425)

El cantante reveló que, en su juventud, estudió Ciencias Políticas y siempre tuvo el sueño de servir a la gente. Si bien la música lo sedujo y lo llevó por otro camino, ahora reconsidera retomar esa pasión. “Tengo mucho que ofrecer en la política, donde busco promover el entendimiento y el respeto”, aseguró.

“Tengo 52 años y empiezo a pensar en mi legado, sobre ¿qué voy a dejar a mis hijos y mis nietos? El de la música es algo muy bonito, pero siento que desperdicio una parte de mí y no quiero irme sin probar esa posibilidad (la política)“, afirmó el intérprete.

El “Príncipe del Acordeón” se despide de los escenarios con su último disco, Bobby Pulido & Friends, una tuya y una mía, volumen 1 y 2, y su gira por México, Por la puerta grande Tour. Con esta gira, le dirá adiós a la Ciudad de México con una única presentación en el Auditorio Nacional el próximo 9 de agosto de 2025.

Se despide de la Ciudad de México con su padre

Como parte de su despedida de la música, Bobby Pulido reveló que compartirá el escenario con un invitado muy especial en su último concierto: su padre. Un gesto emotivo para cerrar su carrera en el mismo lugar donde su amor por el arte se originó.

Gira de despedida de Bobby Pulido (Instagram @bobbypulido425)

“Viene una persona muy importante en mi vida a cantar conmigo al Auditorio Nacional, mi papá Roberto Pulido, él nunca ha cantado en la Ciudad de México, ya que es un artista de Texas, y que en Monterrey y en el norte de México tuvo éxito, pero en el centro del país no lo conocen, nunca ha venido a cantar”, detalló a Once Noticias.

Bobby Pulido quiere hacer política en Texas

José Roberto Pulido Jr. confirmó su intención de regresar a su natal Texas, Estados Unidos, para iniciar una carrera política. El cantante, quien nació en ese estado, al igual que tres de sus abuelos, contempla la posibilidad de convertirse en diputado federal congresista.

Bobby Pulido quiere entrar a la política en Estados Unidos (Instagram @bobbypulido425)

A través de un video en sus redes sociales, Pulido confirmó que se postulará para una diputación en 2026 en el Estado de la Estrella Solitaria. “Muchos de ustedes me conocen por mi carrera musical, pero siempre he tenido deseos de servir, para hacer mejor nuestra vida y la de nuestros hijos en el sur de Texas”, aseguró.

El cantante también criticó a la clase política, afirmando que “aunque no se hagan virales y no aparezcan en los titulares de los diarios en Estados Unidos, los ciudadanos son importantes”. Además, se mostró indignado al ver cómo congresistas como Mónica de la Cruz “van a Washington y priorizan una fiesta en lugar de las personas”.

Finalmente, el artista pidió a los ciudadanos de Texas que estén atentos, ya que pronto iniciará su campaña con los eventos “Salones Ranch Halls Backyard BBQ con Bobby”, donde combinará música y conversaciones con la gente. Esto, según sus palabras, lo mantendrá muy ocupado en temas políticos durante los próximos meses.