Quiénes son los candidatos para la gobernación en Texas y qué se vota el martes 3 de noviembre en las elecciones 2026

Las elecciones de Texas de 2026 se celebrarán el martes 3 de noviembre y definirán quién ocupará la gobernación durante los próximos cuatro años. La boleta también incluirá una banca en el Senado de Estados Unidos, los 38 escaños del estado en la Cámara de Representantes federal y cargos ejecutivos, legislativos y judiciales locales.

Quiénes son los candidatos a gobernador de Texas en las elecciones 2026

Según la certificación oficial, hay tres candidatos para los comicios generales del 3 de noviembre.

Los nombres que aparecen impresos en la boleta para gobernador de Texas son:

Greg Abbott , del Partido Republicano.

, del Partido Republicano. Gina Hinojosa , del Partido Demócrata.

, del Partido Demócrata. Pat Dixon, del Partido Libertario.

Greg Abbott busca conseguir su cuarto mandato consecutivo Fotomontaje generado con IA (stock de Canva y X de Abbott)

Abbott es el actual mandatario y busca su cuarta gestión. Su biografía señala que ganó por primera vez en 2014 y obtuvo su tercera victoria electoral en 2022.

Antes ejerció como fiscal general estatal, juez de la Corte Suprema de Texas y magistrado de distrito en el condado de Harris.

Por su parte, Hinojosa representa al distrito 49 en la Cámara de Representantes estatal, según la Biblioteca de Referencia Legislativa de Texas. Su trayectoria parlamentaria comenzó en enero de 2017.

La biografía de la legisladora indica que nació y creció en el Valle del Río Grande y que representa al centro de Austin y a la Universidad de Texas, donde estudió.

Los otros cargos ejecutivos que se votan en Texas en las elecciones 2026

La elección de vicegobernador tendrá cuatro candidatos impresos en la boleta: el republicano Dan Patrick, la demócrata Vikki Goodwin, el libertario Anthony Cristo y el representante del Partido Verde Kevin McCormick.

Para fiscal general competirán Mayes Middleton, por el Partido Republicano; Nathan Johnson, por el Partido Demócrata; y Tom Oxford, por el Partido Libertario, conforme a la certificación electoral.

La renovación parlamentaria abarca 150 diputaciones texanas, 16 lugares senatoriales estatales, ocho posiciones educativas Fotomontaje realizado con IA

También se elegirán autoridades para la Contraloría de Cuentas Públicas, la Oficina General de Tierras, el cargo de comisionado de Agricultura y un puesto de la Comisión de Ferrocarriles de Texas.

Los cargos de contralor, comisionado de Tierras y comisionado de Agricultura tienen mandatos de cuatro años, mientras que el puesto de comisionado de Ferrocarriles tiene un período de seis años.

Qué bancas legislativas y puestos judiciales se eligen en Texas

En el ámbito federal, Texas elegirá un senador y los 38 representantes del estado en la Cámara de Representantes de EE.UU. Para la banca del Senado aparecen en la boleta el republicano Ken Paxton, el demócrata James Talarico y el libertario Ted Brown.

Talarico Apuntó Contra Paxton

A nivel estatal, se renovarán:

150 escaños de la Cámara de Representantes de Texas.

16 bancas del Senado estatal.

Ocho puestos de la Junta Estatal de Educación.

En el Poder Judicial se votarán cuatro puestos de la Corte Suprema de Texas, incluido uno para completar un mandato, y tres de la Corte de Apelaciones Penales. También habrá elecciones para tribunales de apelación y juzgados de distrito.

Según la jurisdicción, las boletas incluirán cargos de jueces de condado, secretarios judiciales y de condado, tesoreros, comisionados de los precintos dos y cuatro y jueces de paz.