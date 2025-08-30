En Texas: el calendario de pagos del Seguro Social en septiembre de 2025

El Departamento del Seguro Social en Estados Unidos compartió los días de pago de los beneficios de este programa y del de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) durante septiembre de 2025 en Texas.

El calendario de pagos del Seguro Social en Texas

La Administración de Seguridad Social (SSA, por sus siglas en inglés) explicó que los pagos se realizan de acuerdo con la fecha de nacimiento del beneficiario, los segundos, terceros y cuartos días miércoles de cada mes.

La ausencia del pago de beneficios se puede reportar ante la SSA (Facebook/Social Security Administration)

Además, el departamento compartió que en caso de no recibir el pago en el día que estipula el calendario, el beneficiario tendrá que esperar tres días adicionales antes de hacer el reporte ante el Seguro Social.

Las fechas de los pagos de beneficios del Seguro Social para septiembre de 2025 son:

Beneficiarios nacidos en días del 1° al 10, el 10 de septiembre.

Personas con fecha de nacimiento del 11 al 20, el 17 de septiembre.

Beneficiarios nacidos del día 21 al 31, el 24 de septiembre.

Los derechohabientes del SSI recibirán su pago el miércoles 3 de septiembre, y aquellas personas que obtuvieron sus beneficios antes de mayo de 1997 podrán cobrar su seguro el 17 de septiembre.

Las fechas de pago del Seguro Social para el segundo semestre de 2025

El pago del Seguro Social y del Ingreso Suplementario se han fijado de la misma forma en los siguientes meses. Las fechas exactas en las que se realizarán los depósitos son:

Calendario de pagos del Seguro Social y SSI para el segundo semestre de 2025 (Web/SSA)

Octubre

El 1° de octubre pago a beneficiarios del SSI.

El 3 de octubre, pago a beneficiarios del Seguro Social 1997.

El 8 de octubre pago a nacidos del día 1 al 10.

El 15 de octubre pago a nacidos del día 11 al 20.

El 22 de octubre pago a nacidos del día 21 al 31.

El 31 de octubre pago del SSI.

Noviembre

El 3 de noviembre pago a beneficiarios del Seguro Social 1997.

El 12 de noviembre pago a los nacidos del 1° al 10.

El 19 de noviembre pago a los nacidos del 11 al 20.

El 26 de noviembre pago a los nacidos del 21 al 31.

Diciembre

El 1° de diciembre pago del SSI.

El 3 de diciembre pago a los beneficiarios del Seguro Social 1997.

El 10 de diciembre pago a los nacidos del 1 al 10.

El 17 de diciembre pago a los nacidos del 11 al 20.

El 24 de diciembre pago a los nacidos del 21 al 31.

El 31 de diciembre pago del SSI.

Quiénes pueden recibir los beneficios del Seguro Social

La SSA comparte que existen seis formas de recibir los beneficios de seguridad social en Estados Unidos, los cuales son:

Jubilación

Los pagos se realizan mensualmente y están basados en los ingresos vitalicios. Los candidatos elegibles deben tener más de 62 años de edad y haber trabajado y pagado impuestos durante 10 años o más.

Incapacidad

Los candidatos elegibles deben contar con un historial laboral suficiente y también tener alguna discapacidad, o ceguera para recibir los pagos mensuales.

Las personas con incapacidad o ceguera pueden ser candidatas al SSI (Facebook/Social Security Administration)

Sobrevivientes

Son pagos mensuales a familiares de un beneficiario del Seguro Social que pagó sus impuestos antes de fallecer. Los que pueden acceder a esta modalidad son cónyuges, ex cónyuges, hijos y padres dependientes.

Familia

Las personas con derecho a jubilación o incapacidad pueden incluir a sus cónyuges, ex cónyuges, hijos y a algunos nietos.

SSI

El Ingreso Suplementario es un beneficio exclusivo para personas que tienen bajos o nulos ingresos mensuales y pocos o nada de recursos para subsistir, además de personas con incapacidad, ceguera o mayores a 65 años.

Medicare

Es un seguro exclusivo de salud para personas que tienen 65 años o más, viven con una enfermedad renal en etapa final o reciben beneficios por incapacidad.