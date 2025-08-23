Es latina y revela por qué ya no podía vivir más en Miami, a pesar de que le iba bien: “No es para cualquier persona”

Después de casi nueve años en Miami, una latina y su esposo tomaron la decisión de mudarse. A pesar de que la llamada Ciudad del Sol ofrece playas y una vida social activa, el alto costo de vida y las exigencias de mantener un hogar con dos niños pequeños hicieron que dejara de ser sostenible para criar a su familia.

A través de TikTok, Sarahi comparte contenido enfocado a su estilo de vida y experiencias personales en Estados Unidos. Recientemente, reflexionó sobre los retos de vivir en Miami. “La ciudad es increíble. Es un lugar que te brinda demasiadas experiencias, conoces dimensiones distintas, playas, fiesta, mucha gente latina que no te obliga a hablar en inglés, pero la realidad de esto es que es demasiado costosa”, dijo en un video.

La tiktoker compartió la razón por la que se mudó de Miami junto a su familia (TikTok: @sarytips)

La creadora de contenido indicó que, junto a su pareja, empezaron a formar una familia hace cinco años y ya tienen dos hijos pequeños. “Es una ciudad que no es para cualquier persona”, indicó. La publicación, filmada el 1° de julio antes de mudarse, decía: “Aunque pensé que no iba a ser la decisión correcta, sí lo fue”.

La mujer detalló que vivían en Brickell y alquilaban un departamento de 3400 dólares: “Es una muy buena zona en Miami. Nosotros entramos en 2020 y nuestros ingresos nos alcanzaban para pagar la casa. Es lujosa, bonita, te brinda demasiadas oportunidades porque alrededor hay demasiados restaurantes y trabajo. Mi esposo se desenvolvía mucho en esta zona”.

La tiktoker subió un video en su nuevo hogar en Greenville (TikTok: @sarytips)

Sin embargo, la mujer señaló que cuando tuvieron dos hijos, la situación económica cambió, ya que pasaron de contar con dos sueldos a depender únicamente de uno: “Nos mantenían los precios [del alquiler] relativamente accesibles y nos quisimos quedar porque cuando te mudas en Miami te piden tres meses de renta. Siempre nos quedamos en el mismo edificio, no veíamos otras oportunidades, porque nos encanta este lugar, porque nuestros hijos nacieron y asisten a colegios en esta ciudad”.

En ese sentido, explicó que sabe que muchas madres atraviesan situaciones similares. “Te quiero decir que no eres la única, en mi caso yo oporto muy poco dinero y mi esposo no puede solo. En un momento hablamos y nos preguntamos si realmente valía la pena lo que estamos haciendo, por esa razón hemos tomado la decisión de salir de Miami”, dijo.

Explicó que, según su experiencia personal, muchas personas llegan a la ciudad con grandes sueños. “Si te quieres comprar una casa, ahorrar o ayuda a tu familia, acá no es el lugar", expresó.

La latina compartió un video con el objetivo de conectar con las madres latinas en Greenville (TikTok: @sarytips)

En el video mostró el área de la piscina del edificio y señaló que solo había una persona: “Todos están trabajando para mantener sus rentas y vivir en la ciudad de fiestas y lujos, aquí no hay vida familiar. Yo quiero una vida más tranquila, donde haya ahorros, tiempo de disfrute, porque ya no somos dos, somos cuatro, tenemos niños que nos necesitan presentes”.

Después de vivir varios años en la metrópoli, expresó su agradecimiento: “Gracias a Brickell, a mi familia, a la gente latina que de verdad nos acogió mucho y no nos sentimos desamparados a la hora de emigrar. Miami es una ciudad de solteros, pero no para formar una familia”. La latina y su familia se trasladaron a Greenville, Carolina del Sur.