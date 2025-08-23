Para Nueva York: calendario de pagos del Seguro Social en septiembre de 2025

Los beneficiarios del programa del Seguro Social de Jubilación, Sobrevivientes y Discapacidad (RSDI, por sus siglas en inglés), así como del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés), ya pueden revisar las fechas del pago para septiembre en Nueva York.

Cuáles son las fechas de pago del Seguro Social en Nueva York para septiembre

La Administración de Seguridad Social (SSA, por sus siglas en inglés) dio a conocer el calendario de pagos para el mes de septiembre en Nueva York, y recordó que el día 1 de cada mes, se realizan a los beneficiarios del SSI, excepto cuando la fecha cae en fin de semana, por lo que se traslada al lunes siguiente.

Hay varios programas de Seguro Social para beneficiarios y sus familias (Unsplash)

Mientras que los usuarios que cuentan con RSDI recibirán sus beneficios de acuerdo con su fecha de nacimiento, que se dividen en tres miércoles del mes, a partir del segundo miércoles.

Los pagos de este programa se dividen de la siguiente manera:

Día de nacimiento del 1° al 10, el 10 de septiembre.

Día de nacimiento del 11 al 20, el 17 de septiembre.

Día de nacimiento del 21 al 30, el 24 de septiembre.

Calendario de pago para el resto de 2025 del Seguro Social y RSDI

Para el resto del año, la dependencia ya tiene las fechas programadas para el pago del Seguro Social y de Ingreso Suplementario, que quedarían de la siguiente forma:

Calendario de pagos del Seguro Social 2025 (SSA)

Pagos del SSI:

1° de octubre

1 de noviembre

29 de noviembre (pago correspondiente al 1° de diciembre)

(pago correspondiente al 1° de diciembre) 31 de diciembre (pago correspondiente al 1° de enero de 2026)

Pagos del RSDI:

Beneficiarios con fecha de nacimiento del 1° al 10 :

: 9 de octubre



13 de noviembre



11 de diciembre

Beneficiarios con fecha de nacimiento del 11 al 20 :

: 16 de octubre



20 de noviembre



18 de diciembre

Beneficiarios con fecha de nacimiento del 21 al 31 :

: 23 de octubre



27 de noviembre



24 de diciembre

Cómo se puede aplicar al programa de pagos del Seguro Social

Los interesados en aplicar al programa de pagos del Seguro Social solo deben de realizar una evaluación de diez minutos en el portal oficial de la SSA, para comprobar si son candidatos o no para obtener esta ayuda gubernamental.

Se pueden solicitar los beneficios de jubilación hasta cuatro meses antes de la fecha en que se desee comenzar a recibirlos Anna Zielinska - Freepik

La dependencia ofrece varios programas, algunos de ellos dirigidos a jubilados que pagaron impuestos de seguridad social. También se extienden a cónyuges o excónyuges del beneficiario, a sobrevivientes cuyos cónyuges pagaron impuestos antes de morir, y a personas con discapacidad.

Por ejemplo, el programa SSI por discapacidad se otorga a personas con ceguera u otros padecimientos que les impiden cubrir gastos básicos como vivienda, alimentación y vestimenta.

De igual manera, el SSI para adultos mayores está destinado a personas con 65 años o más que no pueden ser económicamente independientes.

Qué hacer si rechazan mi solicitud para el programa del Seguro Social

Para quienes no pudieron concluir la solicitud para integrarse al programa de la dependencia, se puede apelar la decisión de la SSA a través de su sitio web, en especial si la verificación de elegibilidad fue positiva.

De igual manera, se puede hacer una estimación de los beneficios que el beneficiario y su familia podrían recibir en caso de ser elegidos.

La SSA indicó que los interesados en aplicar al programa lo pueden solicitar también por llamada, por lo que deben comunicarse al número de teléfono 1-800-772-1213. Posteriormente a la llamada, la oficina del Seguro Social concretará una cita presencial en alguna de sus oficinas en todo Estados Unidos.