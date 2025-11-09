Es salvadoreño, quedó atrapado en un letrero de Texas mientras huía y fue detenido por el ICE

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) comunicó que detuvo a un inmigrante ilegal de El Salvador en Houston, Texas, en una particular situación. Es que, luego de una persecución, el extranjero quedó atrapado en el letrero de un negocio y no pudo escapar de los oficiales.

Quién es el migrante de El Salvador detenido por el ICE tras quedar colgado de un letrero

Mediante su sitio web oficial, la agencia federal comunicó la detención de Marlon Odir Gómez Hernández, un extranjero de 29 años proveniente de El Salvador. Las autoridades de EE.UU. sospechan que tiene un vínculo con la pandilla MS-13, también conocida como Mara Salvatrucha.

El inmigrante quedó atrapado en el letrero de una lavandería de Houston, Texas, y fue detenido por el ICE ICE

La secuencia ocurrió en Houston, Texas, luego de que el ICE descubrió su presencia durante un operativo. Apenas vio a los oficiales de la agencia, el hombre comenzó a correr y buscó huir.

Al ser perseguido por los oficiales, el inmigrante entró a una sucursal de la lavandería Universal, que cuenta con dos locales en la ciudad texana. Acorralado, trepó por los paneles del techo a alta velocidad para evitar ser atrapado. Sin embargo, allí se produjo el incidente que terminó en su detención.

Luego de que los agentes del ICE lo siguieron hasta la parte superior del local, Gómez Hernández intentó colgarse del letrero del negocio para bajar. Lejos de lograr su cometido, quedó atascado y acorralado por los oficiales, que procedieron a detenerlo.

El ICE sostuvo que el migrante salvadoreño detenido tiene vínculos con el MS-13 MARVIN RECINOS - AFP

El inmigrante quedó detenido y el ICE advirtió por el aumento de estos casos

Después de bajarlo de allí sano y salvo, la entidad federal lo trasladó al centro de detención de Montgomery, ubicado en la ciudad de Conroe, donde el migrante de El Salvador aguardará por la resolución de su caso por haber entrado de manera ilegal a EE.UU.

El director de la oficina de Operaciones de Control y Expulsión del ICE en Houston, Bret Bradford, dijo que el extranjero “puso en peligro a la comunidad local al huir imprudentemente” de los agentes.

Además, advirtió que hay un aumento de estas secuencias en las que migrantes huyen de las autoridades: “Se ha convertido en algo cotidiano para nuestros agentes aquí en Houston gracias a la retórica violenta que propagan los funcionarios electos que animan a los inmigrantes ilegales a resistirse”.

La detención se dio en el marco de un aumento en las detenciones por parte de ICE Flickr/ICE - Flickr/ICE

El vínculo del salvadoreño detenido por el ICE con la Mara Salvatrucha

Al margen de su entrada ilegal a EE.UU., el ICE aseguró que el inmigrante de El Salvador tenía un antecedente por vínculos con el MS-13. Según lo que indicó la agencia, el hecho data de enero de 2022.

En aquel entonces, autoridades salvadoreñas detuvieron a Gómez Hernández y otros seis supuestos miembros de la pandilla por extorsión. Luego de aquel antecedente, el hombre de 29 años llegó a EE.UU. en fechas y circunstancias que las autoridades desconocen.

Desde entonces, permaneció de manera ilegal en ese país hasta que finalmente fue arrestado a fines de octubre luego de la persecución que terminó con el migrante atrapado en el cartel de un negocio en Texas.