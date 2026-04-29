Tensión en MAGA: el ICE redujo los arrestos de migrantes y acusan al jefe del DHS de frenar deportaciones

La política migratoria volvió a generar fricciones dentro del espacio alineado con el presidente Donald Trump. Referentes y organizaciones vinculadas al movimiento MAGA expresaron preocupación por una disminución en los arrestos de inmigrantes y por modificaciones en la forma en que se ejecutan los operativos.

Resultados actuales de detenciones y deportaciones encienden conflicto dentro del movimiento MAGA

Las críticas se concentran en el desempeño del nuevo secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Markwayne Mullin, quien asumió el 24 de marzo en reemplazo de Kristi Noem. El debate se intensificó tras la difusión de datos publicados por la Coalición contra la Deportación Masiva que mostraron menos detenciones en la vía pública y una menor cantidad de personas retenidas.

Según el informe de la organización, los arrestos que se realizaron en operativos en comunidades pasaron de más de 800 diarios en diciembre a menos de 500 en marzo.

Markwayne Mullin fue designado por Trump como secretario del DHS en reemplazo de Kristi Noem Alex Brandon - AP

En paralelo, según un análisis de TRAC Immigration, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) registró a comienzos de abril 60.311 detenidos, por debajo del pico de enero, cuando se alcanzaron 70.766.

Las diferencias también abarcan el número de deportaciones. La coalición estimó que durante el primer año del segundo mandato de Trump se expulsó a 350 mil, lejos de las 650 mil mencionadas por funcionarios.

“Las cifras no representan una victoria en términos cuantitativos”, señaló la Coalición contra la Deportación Masiva en el informe. “Lo que queda es una decisión política: llevar a cabo un programa de deportación masiva, en consonancia con la promesa de campaña, o no”, agregó.

Desde el gobierno, en cambio, se afirmó que más de dos millones de inmigrantes dejaron el país norteamericano desde el inicio del segundo mandato de Trump, entre deportaciones formales y salidas voluntarias. Las autoridades rechazaron que exista una reducción deliberada en la actividad.

“No vamos a bajar el ritmo”, indicó el secretario del DHS, Markwayne Mullin, en una entrevista con Fox News. “Vamos tras los inmigrantes indocumentados, y nos encantaría que se fueran por su propia voluntad”, agregó.

Cambio de estrategia y nuevo enfoque operativo bajo la administración Mullin en el DHS

Mullin defendió una modificación en la forma de actuar del organismo. Según The Washington Post, el funcionario planteó la necesidad de evitar una exposición constante de los operativos y priorizar intervenciones menos visibles en el espacio público.

La decisión se vincula con episodios violentos ocurridos durante procedimientos. En ese contexto, el secretario promovió ajustes para reducir riesgos y el impacto mediático.

Entre las medidas analizadas figura la exigencia de órdenes judiciales firmadas por jueces federales para ingresar a domicilios, en lugar de utilizar autorizaciones administrativas. También se impulsa una estrategia que incentive la salida voluntaria de inmigrantes mediante presión institucional.

La Coalición contra la Deportación Masiva exige que el ICE incremente sus operaciones a 4000 arrestos diarios ice

“Cualquier noción de que el secretario Mullin esté ‘reduciendo el ritmo’ o ‘apaciguando las preocupaciones de la izquierda’ no podría estar más alejada de la verdad”, indicó un portavoz del DHS a The Washington Post.

Reacciones dentro del espacio MAGA

Dirigentes y analistas cercanos al oficialismo cuestionaron estos cambios. Desde la Heritage Foundation, el referente Mike Howell señaló que el discurso oficial no se alinea con los objetivos prometidos durante la campaña de Trump.

“No hay mucha reafirmación del compromiso con la causa de las deportaciones masivas”, dijo en una entrevista con The Washington Post. “Eso te hace reflexionar”, señaló.

Las críticas también llegaron desde medios de comunicación. Durante la entrevista de Mullin con Fox News, la conductora Laura Ingraham reclamó mayor intensidad en las expulsiones. “Queremos deportaciones masivas. Eso es por lo que votó el pueblo estadounidense”, señaló.

El director ejecutivo del Centro de Estudios de Inmigración, Mark Krikorian, se sumó a los cuestionamientos y apuntó a Trump. “El problema no es Mullin, sino probablemente el presidente. Trump ha dicho que nuestra industria hotelera necesita a estas personas. No se puede generar una cantidad significativa de deportaciones voluntarias sin una aplicación de la ley a gran escala, constante y relacionada con el trabajo”, señaló.

El director ejecutivo del Centro de Estudios de Inmigración, Mark Krikorian, se sumó a los cuestionamientos y apuntó a Trump ICE

El informe de la Coalición contra la Deportación Masiva propuso un incremento sustancial en las expulsiones, con una meta de al menos un millón anual. El documento planteó que el sistema actual debe ampliarse para abarcar a más grupos de inmigrantes.