Fraude con visas H-1B: usaban empleos falsos para la Universidad de California y el Uscis los desenmascaró

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), detectó un esquema fraudulento que durante años aprovechó el sistema de visas laborales en Sacramento, California, para beneficio propio. Un empresario tecnológico y otro funcionario universitario admitieron haber engañado al gobierno para obtener visas H-1B con información falsa y ahora esperan la sentencia judicial tras declararse culpables.

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De acuerdo con Uscis, Sampath Rajidi, de 51 años, dirigía dos compañías: S-Team Software Inc. y Uptrend Technologies LLC. Estas empresas, aparentemente dedicadas a servicios tecnológicos, eran utilizadas para solicitar visas H-1B destinadas a trabajadores extranjeros altamente calificados.

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El modelo aparanteba legítimo: contratar talento internacional para proyectos especializados en Estados Unidos. Sin embargo, detrás de esas solicitudes había información manipulada que, con el tiempo, llamó la atención de las autoridades federales.

El segundo personaje en cuestión es Sreedhar Mada, también de 51 años, quien se desempeñaba como director de informática en la Universidad de California, específicamente en el área de Agricultura y Recursos Naturales en Davis.

Aunque Mada tenía funciones de supervisión, no estaba autorizado para contratar directamente trabajadores con visas H-1B. Aun así, utilizó su posición y credibilidad institucional para respaldar solicitudes que aseguraban que los trabajadores extranjeros serían asignados a proyectos universitarios.

“Mada prestó su nombre y la credibilidad de su cargo para respaldar la falsa afirmación de que trabajarían en proyectos para la Universidad de California”, dice el comunicado.

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El esquema con puestos inexistentes para obtener visas H-1B en Sacramento

Entre junio de 2020 y enero de 2023, ambos conspiraron para presentar múltiples solicitudes de visa con un mismo patrón. Afirmaban que los beneficiarios trabajarían directamente para la Universidad de California. Pero esa promesa nunca se cumplía.

Según documentos judiciales, los puestos descritos en las solicitudes simplemente no existían, y los trabajadores no eran destinados a ningún proyecto universitario. Aun así, las solicitudes avanzaban gracias al respaldo institucional que aparentaban tener.

Una vez obtenidas las visas, Rajidi y Mada utilizaban a los trabajadores como si fueran parte de su cartera comercial. En lugar de enviarlos a la universidad, los ofrecían a otros clientes en el sector privado.

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Este esquema no solo generaba ganancias indebidas, sino que también afectaba directamente el sistema migratorio, consideró Uscis. “Rajidi y Mada obtuvieron una ventaja injusta sobre otras empresas y redujeron el número de visas H-1B disponibles para la competencia”, se lee en su comunicado.

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Según la investigación, a la que también se sumó el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), ambos implicados se declararon culpables de conspiración para cometer fraude de visas.

Ahora, Rajidi y Mada esperan la sentencia del juez federal Troy L. Nunley, programada para el 30 de julio. Cada uno enfrenta una pena máxima de hasta cinco años de prisión, además de multas que podrían alcanzar los 250 mil dólares, según el fiscal federal Eric Grant.