Es oficial en Texas: cambian los requisitos de SNAP desde octubre y estos son los nuevos límites

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Texas (HHS, por sus siglas en inglés) actualizó las reglas financieras que determinan quién puede acceder al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) y cuánto puede recibir cada hogar. Los nuevos parámetros comenzaron a regir desde el 1° de octubre y varían de acuerdo con la cantidad de personas que integran la familia.

Cuáles son los nuevos límites de ingresos de SNAP en Texas

La evaluación, según la información oficial, considera tres referencias de ingresos: el límite bruto, equivalente al 130% del nivel federal de pobreza; el ingreso neto, correspondiente al 100%; y un umbral categórico del 165%, utilizado en determinadas situaciones de elegibilidad.

Todos los meses, los participantes de SNAP reciben dinero en sus tarjetas y pueden utilizaron en las tiendas autorizadas iStock

Con esta base, los nuevos limites quedaron establecidos de la siguiente manera:

Hogar de una persona : los límites mensuales son de US$1696 de ingreso bruto y US$1305 de ingreso neto, mientras que el umbral categórico llega a US$2152.

: los límites mensuales son de US$1696 de ingreso bruto y US$1305 de ingreso neto, mientras que el umbral categórico llega a US$2152. Hogares de dos personas : tienen topes de US$2292 de ingreso bruto, US$1763 de ingreso neto y US$2909 bajo el criterio del 165%.

: tienen topes de US$2292 de ingreso bruto, US$1763 de ingreso neto y US$2909 bajo el criterio del 165%. Hogares de tres integrantes : las cifras son US$2888, US$2221 y US$3665.

: las cifras son US$2888, US$2221 y US$3665. Hogares de cuatro integrantes : los valores ascienden a US$3483, US$2680 y US$4421, respectivamente.

: los valores ascienden a US$3483, US$2680 y US$4421, respectivamente. Hogares de cinco personas : los límites llegan a US$4079 de ingreso bruto, US$3138 de ingreso neto y US$5177 de límite categórico.

: los límites llegan a US$4079 de ingreso bruto, US$3138 de ingreso neto y US$5177 de límite categórico. Hogares de seis integrantes : los valores son de US$4675, US$3596 y US$5934, respectivamente.

: los valores son de US$4675, US$3596 y US$5934, respectivamente. Hogares de siete personas : los valores son de US$5271, US$4055 y US$6690.

: los valores son de US$5271, US$4055 y US$6690. Hogar de ocho integrantes : puede tener hasta US$5867 de ingreso bruto y US$4513 de ingreso neto, mientras que el límite categórico alcanza US$7446.

: puede tener hasta US$5867 de ingreso bruto y US$4513 de ingreso neto, mientras que el límite categórico alcanza US$7446. Por cada integrante adicional: los topes aumentan en US$596 para el ingreso bruto, US$459 para el neto y US$757 para el límite del 165%.

Cuánto puede recibir cada familia con SNAP

De acuerdo con el sitio web del HHS, el beneficio máximo también depende del número de integrantes. Desde octubre serán de:

Una persona puede recibir hasta US$298 mensuales

Para dos integrantes, el máximo es de US$546

Para tres, es de US$785

Para cuatro, es de US$994

En hogares de cinco personas, la asignación máxima alcanza los US$1183

Para seis integrantes es de US$1421

Para siete pueden recibir hasta US$1571

Para ocho hasta US$1789

Por cada integrante adicional se agregan $218 al beneficio máximo

El monto final no necesariamente coincide con esas cifras. Para establecer la asignación correspondiente, se calcula el ingreso neto del hogar después de aplicar las deducciones autorizadas y se toma en cuenta el porcentaje establecido sobre ese ingreso frente al beneficio máximo.

Qué deducciones contempla el cálculo de SNAP

La normativa establece una deducción estándar de US$217 para hogares de entre uno y tres integrantes. Para cuatro personas asciende a US$229; para cinco, a US$268; y para familias de seis o más miembros, a US$308.

También existe una deducción máxima por gastos de vivienda que supera los US$769. En servicios públicos, el subsidio estándar es de US$464 y el subsidio básico alcanza los US$417.

Las personas que cumplen las condiciones para ser consideradas sin hogar pueden acceder a una deducción estándar de US$205,66. Estos valores se utilizan para determinar el ingreso ajustado sobre el que se calcula la ayuda.

Qué requisitos laborales deben cumplir los beneficiarios

La normativa establece obligaciones para buena parte de los beneficiarios de entre 16 y 59 años. En términos generales, deben buscar empleo, participar en programas laborales aprobados y mantener determinadas condiciones relacionadas con su actividad.

Para los adultos de 18 a 64 años que no tienen hijos menores de 14 años, existen reglas adicionales conocidas como Abawd. En estos casos, la persona puede recibir SNAP durante tres meses dentro de un período de tres años, salvo que trabaje o participe en capacitación laboral durante al menos 20 horas semanales.

Texas aplicó desde el 1 de abril nuevas restricciones en el uso de los cupones SNAP para ciertos productos Instagram Greg Abbott

Cómo se utiliza SNAP en Texas

En Texas, los beneficios se entregan mediante la Tarjeta Lone Star, vinculada al sistema electrónico de transferencia de beneficios. Los fondos se cargan mensualmente y pueden utilizarse en comercios autorizados para adquirir determinados alimentos.

El programa permite comprar frutas, verduras, carnes, aves, pescado, pan, cereales, leche, productos lácteos, semillas y plantas destinadas al cultivo de alimentos. También contempla compras de alimentos por internet en establecimientos participantes.

SNAP no cubre bebidas alcohólicas, tabaco, productos que no sean alimentos, medicamentos ni vitaminas. Además, según las últimas actualizaciones, desde el 1° de abril existen restricciones para la compra de determinados dulces y bebidas con azúcar agregada o endulzantes artificiales.