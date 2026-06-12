Es oficial: la nueva medida en Texas que evitará que muchas ciudades suban sus impuestos

En Texas, una nueva ley estatal impedirá que muchas pequeñas ciudades aumenten la recaudación por impuestos a la propiedad si no están al día con auditorías financieras anuales, lo que ya afecta a más de 130 comunidades. Además, la medida también puede dejarlas fuera de subvenciones estatales y federales, lo que preocupa a los administradores locales.

Texas congela subidas de impuestos a ciudades sin auditorías al día

Firmada por el gobernador Greg Abbott el 24 de mayo de 2025, la ley estatal entró en vigor en septiembre del mismo año e introdujo nuevos requisitos para las ciudades.

En concreto, prohíbe a las ciudades de Texas aumentar la recaudación por impuestos a la propiedad si no están al día con sus auditorías financieras anuales.

Más de 130 ciudades de Texas se vieron impedidas a subir sus impuestos por la ley estatal Foto: Freepik

Los gobiernos municipales también deben cumplir con un plazo para publicar estados financieros basados en la auditoría. Antes de la firma, no existía ninguna sanción directa para las administraciones que no cumplían con la ley.

Como resultado, el procurador general de Texas, Ken Paxton, notificó a más de 130 comunidades (la mayoría con menos de 10.000 residentes) que sus tasas de impuestos están congeladas por no cumplir con este requisito, según informó The Texas Tribune.

El senador estatal Robert Nichols, republicano del este de Texas e impulsor del proyecto de ley, remarcó que los gobiernos tienen “un plazo razonable” para presentar la auditoría. “No deberían subir los impuestos a la gente a menos que entiendan las cifras y se sientan completamente seguros de ellas”, sostuvo.

Por qué las pequeñas ciudades de Texas no logran completar sus auditorías

Las localidades pequeñas enfrentan dificultades particulares para cumplir con la ley debido al alto costo de las auditorías en relación con sus presupuestos limitados.

Un ejemplo citado por los funcionarios es que para un presupuesto de 7 millones de dólares, el valor exigido es de US$40.000.

A su vez, como la mayoría de los obstáculos se dan en las comunidades pequeñas, la falta de personal calificado en finanzas en zonas rurales complica las auditorías.

Junto con el congelamiento de impuestos, otra consecuencia de la ley es que las ciudades no son elegibles para subvenciones estatales y federales. Un ejemplo es el de la ciudad de Howe, que perdió una subvención de US$10 millones para infraestructura hídrica.

Cómo afecta la ley de Texas a servicios, obras y fondos municipales

Entre los principales riesgos de la medida, los funcionarios señalaron que el congelamiento de ingresos amenaza con retrasar mejoras en infraestructura.

Asimismo, indicaron que podría reducir las contrataciones en áreas críticas como la seguridad pública y el mantenimiento de carreteras.

“Esto no es solo un tema de debate político. Tiene un impacto real en los servicios esenciales para las pequeñas ciudades que siguen experimentando un rápido crecimiento”, advirtió Dan Davis, alcalde de Manvel.

Algunas comunidades experimentaron recientemente una alta rotación de personal. Con la entrada en vigor de la ley, los ayuntamientos atraviesan dificultades para atraer a profesionales de finanzas cualificados que se sientan incentivados a trasladarse a un pueblo para reemplazar a los empleados salientes.

Las pequeñas ciudades de Texas temen que el impedimento de subir impuestos impacte negativamente en la seguridad pública y otros servicios Freepik

“Está el director de finanzas, el administrador municipal o el gerente municipal, y cuando esos dos puestos cambian, el siguiente nivel lo ocupan los empleados administrativos”, lamentó al respecto Henry Arredondo, administrador de Alpine, un pueblo del oeste de Texas situado a unos 40 kilómetros al este de Marfa.

Si bien Nichols afirmó que las decisiones del fiscal surgidas por la ley no se pueden revocar, algunos funcionarios manifestaron su intención de apelar.

Por ejemplo, los administradores de Port Lavaca adelantaron que buscarán eliminar la sanción. Según su versión, su inclusión en la lista se debió a un error de comunicación, ya que supuestamente completaron su auditoría a tiempo.