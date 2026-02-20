Greg Abbott lo convirtió en ley: los propietarios en Texas pagarán menos impuesto a la vivienda desde 2026

Desde comienzos de 2026, millones de contribuyentes en Texas empezaron a ver reflejado un cambio que se preparó desde el año anterior: un recorte significativo en los impuestos ligados a sus propiedades. La reforma no se limitó a un ajuste técnico, sino que modificó la base imponible de las viviendas y de determinados bienes productivos. Detrás de esta transformación hay un paquete legislativo impulsado por el gobernador Greg Abbott que apunta a reducir la carga fiscal local y redefinir el sistema de alivio tributario estatal.

Comenzó a regir en 2026: exención del impuesto sobre bienes personales

La modificación más inmediata para los contribuyentes proviene de la entrada en vigor, el 1° de enero de 2026, de la House Bill 9.

La medida amplió la exención del impuesto sobre bienes personales utilizados para generar ingresos.

Hasta ahora, solo quedaban fuera de tributación los bienes con un valor inferior a 2500 dólares; desde 2026 la exención alcanza los US$125 mil dólares del valor tasado.

El texto legal establece que cualquier persona puede excluir de los impuestos locales una porción del valor de su propiedad tangible empleada para producir ingresos si se encuentra en el mismo distrito fiscal.

Además, la norma permite que la exención se aplique por ubicación. Es decir, cada sede o establecimiento donde el propietario utilice bienes productivos puede beneficiarse individualmente. También se contemplan casos de bienes alquilados y de empresas vinculadas que operen como una unidad comercial, lo que agrupa los activos para calcular el monto exento.

Otro cambio clave es administrativo: los propietarios solo deben declarar estos bienes cuando su valor agregado supere el monto exento. Si creen razonablemente que no alcanzan ese límite, pueden certificarlo y evitar la presentación anual completa, lo que reduce trámites y costos burocráticos.

El aumento histórico de la exención a la vivienda en Texas

El paquete legislativo firmado en Denton incluyó además la Senate Bill 4 y la Senate Bill 23, orientadas específicamente a las residencias principales.

Según explicó el gobernador durante el acto, la exención para vivienda habitual pasó de US$15.000 cuando asumió el cargo a US$140 mil dólares, lo que representa un aumento cercano al 1000%. Para mayores de 65 años y personas con discapacidad, la cifra subió hasta US$200 mil.

El mandatario subrayó además que Texas no tiene impuesto estatal sobre la renta, ni impuesto sucesorio ni impuesto a las ganancias de capital, y recordó que los gravámenes a la propiedad son fijados únicamente por los gobiernos locales.

Impuestos en Texas: cómo impactan en los contribuyentes

La Senate Bill 4 modifica directamente el cálculo del impuesto escolar (en inglés, school district tax) —uno de los principales componentes de la carga inmobiliaria— porque excluye US$140 mil del valor tasado de la vivienda antes de aplicar la tasa.

La Senate Bill 23 hace lo mismo, pero con una exención aún mayor para adultos mayores y personas con discapacidad.

ara los contribuyentes mayores de 65 años o con discapacidades, la reforma elevó la cifra de exención fiscal hasta los US$200 mil

En la práctica, esto significa que un propietario pagará el tributo sobre un valor mucho menor al de mercado. Si la vivienda tiene un valor tasado de US$300 mil dólares, el distrito calculará el impuesto sobre solo US$160 mil dólares en lugar del total. Para los contribuyentes protegidos por la exención de US$200 mil dólares, el monto imponible sería apenas US$100 mil.