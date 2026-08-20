Fecha límite para las elecciones en Texas: Abbott convoca a una votación especial y el plazo vence este jueves 20 de agosto

El gobernador de Texas, Greg Abbott, convocó a una elección especial para el Distrito 22 y estableció el 3 de noviembre como fecha de votación. La convocatoria se produjo después de la renuncia del senador estatal Brian Birdwell y ya puso en marcha el calendario para definir a su reemplazo.

Elecciones en Texas: hasta cuándo pueden inscribirse los candidatos

Los aspirantes que quieran competir deberán presentar sus solicitudes ante la Secretaría de Estado de Texas hasta las 18 hs de este jueves 20 de agosto, según la proclamación firmada por Abbott.

Texas realizará una elección especial para cubrir una vacante en el senado estatal Archivo

La convocatoria establece que quienes quieran figurar en la boleta deben completar ese trámite dentro del plazo previsto por el Código Electoral de Texas. Una vez cerrado el registro, quedará definido el grupo de candidatos que podrá participar de la elección especial.

La proclamación fue emitida el 18 de agosto y se fundamenta en disposiciones de la Constitución de Texas y del Código Electoral estatal que establecen la convocatoria de una elección especial cuando queda vacante una banca del Senado.

Elecciones en Texas: qué zonas abarca el Distrito 22

De acuerdo con Fox 4 News, el Distrito 22 comprende los condados de Bosque, Comanche, Eastland, Erath, Falls, Hamilton, Hill, Hood, McLennan y Somervell, además de partes de Ellis y Tarrant.

Por este motivo, se trata de una elección que involucra a votantes de una extensa zona del centro de Texas. La proclamación ordena que el proceso se desarrolle en todo el distrito y que el resultado permita cubrir el período que quedó inconcluso.

La convocatoria a la elección especial en Texas se produjo después de la renuncia del senador estatal Brian Birdwell Senado de Texas

Fecha límite para las elecciones en Texas: cuándo será la votación anticipada

Los electores tendrán la posibilidad de participar antes del 3 de noviembre. La votación anticipada presencial comenzará el lunes 19 de octubre y finalizará el viernes 30 de octubre.

El calendario queda establecido de la siguiente manera:

20 de agosto: cierre de la presentación de candidaturas a las 18 hs.

cierre de la presentación de candidaturas a las 18 hs. 19 de octubre: inicio de la votación anticipada.

inicio de la votación anticipada. 30 de octubre: final de la votación anticipada.

final de la votación anticipada. 3 de noviembre: elección especial.

Elecciones en Texas: qué pasará con la banca después de noviembre

La elección especial permitirá cubrir el período restante del mandato de Birdwell, que finalizará el 11 de enero de 2027. El senador estatal había representado al Distrito 22 durante 15 años y anunció en junio que no buscaría la reelección.

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Sin embargo, su renuncia al mandato actual se produjo después de ser confirmado para ocupar un cargo como subsecretario adjunto de Defensa de Estados Unidos. El senador estatal había sido nominado por la Casa Blanca para ocupar ese puesto en el Departamento de Defensa y posteriormente fue confirmado por el Senado federal.

Las elecciones en Texas también definirán quién ocupa la banca en el próximo mandato

Más allá de la elección especial para definir quién ocupa la banca hasta enero de 2027, el 3 de noviembre también se realizará la elección general para definir quién ocupará el escaño durante el próximo período.

FOX 4 informó que el republicano David Cook y la demócrata Amy Martinez-Salas competirán en esa contienda. Se trata de un proceso diferente de la elección especial, aunque ambas votaciones estarán vinculadas con el Distrito 22.