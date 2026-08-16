Quién gana las elecciones al Senado en Texas: las encuestas rumbo a las midterm 2026 entre Paxton y Talarico

Una encuesta de Emerson College Polling ubicó al republicano Ken Paxton apenas un punto por encima del demócrata James Talarico en la carrera por uno de los escaños del Senado de Texas. La edad y el origen étnico aparecen entre los factores que dividen al electorado, según el sondeo.

Quién va ganando en las encuestas para el Senado de Texas

El centro de investigación no partidista Emerson College Polling realizó una encuesta, en colaboración con Nexstar Media, a 1000 votantes probables.

El sondeo se realizó entre el 9 y el 10 de agosto y cuenta con un intervalo de credibilidad de +/- 3%.

Talarico Apuntó Contra Paxton

La carrera por uno de los escaños de Texas en el Senado de Estados Unidos se presenta sin un candidato claramente separado del otro. De acuerdo con la encuesta:

Ken Paxton , el actual fiscal general del estado, obtuvo el 47% de las preferencias

, el actual fiscal general del estado, obtuvo el de las preferencias James Talarico , miembro de la Cámara de Representantes de Texas, alcanzó el 46%

, miembro de la Cámara de Representantes de Texas, alcanzó el Otro 5% todavía no definió su voto

todavía no definió su voto El 2% optaría por otros candidatos

La diferencia de un punto entre ambos candidatos no permite identificar una ventaja estadísticamente definida. El escenario queda abierto de cara a las elecciones generales del 3 de noviembre.

Las encuestas anticipan una contienda reñida entre Paxton y Talarico emerson college polling

Encuesta al Senado de Texas muestra diferencias entre generaciones

La edad constituyó uno de los principales elementos de la competencia:

Entre los electores menores de 50 años , Talarico reunió el 53% de las preferencias , frente al 38% de Paxton, lo que representó una diferencia de 15 puntos a favor del demócrata.

, , frente al 38% de Paxton, lo que representó una diferencia de 15 puntos a favor del demócrata. La relación se invirtió entre los mayores de 50 años. En este grupo, Paxton alcanzó el 53% y Talarico el 42%, con una distancia de 11 puntos.

Los resultados también mostraron una diferencia entre los votantes hispanos, que se inclinan por Talarico con una ventaja de 19 puntos. La valoración personal de los candidatos no presentó una separación amplia:

El republicano registró un 43% de opiniones favorables y un 44% desfavorables .

. El demócrata obtuvo un 44% de favorabilidad y un 41% de opiniones negativas.

Economía e inmigración, entre las prioridades del electorado

La economía apareció como el principal asunto para los votantes de Texas, con el 30% de las menciones. El tema ocupó el primer lugar entre los demócratas, con 33%, y los independientes, con 31%.

La inmigración se ubicó en segundo lugar, con 19%. Entre los republicanos.

La encuesta también registró posiciones sobre cuestiones vinculadas con el desarrollo del Estado. El 60% de los consultados se opuso a la instalación de centros de datos en sus comunidades o cerca de ellas. Además, el 71% consideró que los legisladores estatales toman decisiones guiados por sus intereses financieros y no por el interés público.

Qué dicen los votantes sobre el rumbo de Texas

La percepción sobre la dirección del Estado también está dividida. Un 43% consideró que Texas avanza por el camino correcto, mientras que el 48% entiende que se dirige en una dirección equivocada.

La división aparece en un contexto electoral que incluye, además de la disputa por el Senado, la elección para gobernador. En esa contienda, el republicano Greg Abbott registró el 49% de intención de voto, mientras que la demócrata Gina Hinojosa alcanzó el 45%. El 4% permaneció indeciso.

Abbott amplia su ventaja sobre Hinojosa por cuatro puntos porcentuales emerson college polling

La evaluación de Abbott también mostró una diferencia entre aprobación y desaprobación. El gobernador obtuvo un 46% de aprobación de su gestión y un 49% de desaprobación.

Por su parte, Hinojosa presentó un 40% de opiniones favorables y un 27% desfavorables. Sin embargo, el 33% de los encuestados no tuvo una opinión definida sobre ella o afirmó no conocerla.