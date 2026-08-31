Firmadas por Greg Abbott: las 14 nuevas leyes de Texas que entran en vigor este 1° de septiembre

El 1° de septiembre marcará la entrada en vigor de disposiciones de 14 leyes de Texas. El paquete abarca asuntos muy diferentes, desde la educación hasta la regulación de viviendas prefabricadas, la compensación de bomberos voluntarios, la región fronteriza o la energía solar residencial, entre otras temáticas.

SB 785 en Texas: las nuevas reglas para instalar viviendas prefabricadas desde septiembre

La SB 785 modifica las reglas aplicables a las viviendas prefabricadas construidas bajo el código federal HUD y establece nuevas condiciones para que puedan ser instaladas como viviendas dentro de los municipios.

La ley SB 785 obliga a los municipios a permitir la instalación de estructuras construidas bajo código HUD en distritos residenciales boxabl.com

La norma dispone que, cuando una persona presente una solicitud para instalar una vivienda de este tipo, el municipio deberá permitir su colocación en las áreas que correspondan y, si pretende rechazarla, deberá hacerlo por escrito y explicar los motivos dentro de los 45 días posteriores a la recepción de la solicitud. La ley entra en vigor el 1° de septiembre de 2026.

Entre los principales puntos de la normativa se encuentran:

Las nuevas viviendas prefabricadas HUD deberán poder instalarse por derecho en al menos una clasificación o distrito residencial municipal.

Una solicitud de instalación se considera concedida si el municipio no la rechaza por escrito y con una explicación dentro de los 45 días.

Un gobierno local no podrá exigir determinados permisos, tarifas, fianzas o seguros para el transporte y la instalación cuando intervenga un vendedor o instalador autorizado, salvo los costos reales en que incurra el gobierno local.

No podrá exigirse un permiso de uso específico para una vivienda prefabricada nueva cuando se cumplan las condiciones establecidas por la ley.

Las protecciones para monumentos históricos y distritos históricos locales quedan preservadas.

La norma tampoco afecta las restricciones de escrituras establecidas antes del 2 de enero de 2025.

Existen excepciones para determinados municipios, entre ellos aquellos donde todas las áreas residenciales sujetas a zonificación tienen restricciones que prohíben las viviendas prefabricadas.

HB 5424 en Texas: cuánto podrán cobrar los bomberos voluntarios desde septiembre

La HB 5424 establece un nuevo límite para la compensación que pueden recibir los bomberos voluntarios o auxiliares.

Un departamento de bomberos no podrá compensar, reembolsar ni otorgar beneficios durante un año calendario a una persona designada como bombero voluntario o auxiliar por un monto superior al 20% de la remuneración total más alta pagada al personal de protección contra incendios de tiempo completo por un gobierno local.

El parámetro para determinar ese máximo será el gobierno local ubicado en el mismo condado donde funciona el departamento.

Si en ese condado no existe un gobierno local que pague compensaciones a personal de protección contra incendios de tiempo completo, se utilizará como referencia un gobierno local de un condado vecino.

HB 1240: qué condados integrarán la nueva región fronteriza de Texas desde septiembre

La HB 1240 modifica distintas disposiciones estatales relacionadas con las operaciones gubernamentales que afectan a la región fronteriza entre Texas y México. Su principal efecto consiste en establecer una definición común.

La HB 1240 establece una definición común y estandarizada para la región fronteriza de Texas Jacquelyn Martin - AP

La definición incluye numerosos condados, entre ellos El Paso, Cameron, Hidalgo, Webb, Starr, Maverick, Presidio, Val Verde, Uvalde, Zapata y Zavala, además de otras jurisdicciones enumeradas expresamente en la norma.

El cambio tiene efectos en distintas áreas de la administración pública porque varias disposiciones que anteriormente utilizaban definiciones diferentes de la región fronteriza pasan a remitirse a la nueva definición establecida en el Código de Gobierno.

La ley alcanza, entre otros ámbitos:

Programas educativos vinculados con la región fronteriza.

Programas piloto destinados a áreas económicamente deprimidas o rurales con servicios médicos insuficientes.

Disposiciones del gobierno relacionadas con la región fronteriza.

Normas de salud y seguridad.

Planificación y desarrollo de infraestructura de transporte.

Disposiciones relacionadas con recursos hídricos.

Participación de inversión privada en infraestructura de transporte ubicada en la región fronteriza.

HB 1056: cómo funcionarán el oro y la plata como moneda de curso legal en Texas

La HB 1056 establece que determinadas piezas de oro y plata podrán ser consideradas moneda de curso legal en Texas, en la medida permitida por la Constitución de Estados Unidos.

Mientras que la disposición que reconoce el oro y la plata como moneda legal comienza a regir el 1° de septiembre de 2026, el resto de la ley tiene como fecha de entrada en vigor el 1° de mayo de 2027.

Las piezas deberán estar marcadas con su peso y pureza.

También podrán incluir el nombre o símbolo que identifique a la refinería o casa de moneda correspondiente, pero no podrán presentar información adicional que sugiera que fueron acuñadas o emitidas por un gobierno.

La legislación aclara que esta nueva modalidad no reemplaza al dinero federal ni limita el uso de los billetes de la Reserva Federal.

Tampoco obliga a ninguna persona a ofrecer o aceptar oro, plata o una moneda electrónica respaldada por esos metales.

El texto permite además que el contralor establezca o autorice sistemas electrónicos para realizar pagos mediante una moneda respaldada por lingotes de oro y plata depositados en una institución de custodia.

La HB 1056 otorga a determinadas piezas de metales preciosos el carácter de moneda de curso legal en el estado, sin reemplazar al dólar ni obligar a su aceptación Imagen ilustrativa generada con IA

HB 2963 en Texas: qué cambia con la nueva ley de derecho a reparar electrónicos

La HB 2963 crea un nuevo capítulo del Código de Comercio y Negocios dedicado al diagnóstico, mantenimiento y reparación de determinados equipos electrónicos digitales. La norma entra en vigor el 1° de septiembre de 2026, aunque sus disposiciones se aplican únicamente a los equipos que hayan sido puestos originalmente a la venta en Texas por un fabricante a partir de esa fecha.

El régimen alcanza equipos digitales vendidos a consumidores en el estado cuyo precio mayorista sea de al menos US$50.

La norma obliga al fabricante original, dentro del plazo establecido, a poner a disposición de propietarios y reparadores independientes documentación, piezas de reemplazo y herramientas necesarias para diagnosticar, mantener o reparar esos equipos bajo condiciones consideradas justas y razonables.

La ley contempla una extensa lista de excepciones. Entre ellas figuran determinados equipos de infraestructura crítica, algunos vehículos, dispositivos médicos, aeronaves, trenes, maquinaria pesada, equipamiento eléctrico comercial e industrial, ciertos electrodomésticos, sistemas de seguridad, alarmas contra incendios y consolas de videojuegos.

SB 1036: los nuevos requisitos para vendedores de paneles solares en Texas desde septiembre

La SB 1036 crea el “Residential Solar Retailer Regulatory Act”, un régimen específico para las ventas y arrendamientos de sistemas de energía solar destinados a viviendas. Aunque parte de la legislación comenzó a regir el 1° de septiembre de 2025, las disposiciones que exigen el registro de vendedores y comerciantes solares y las relacionadas con su aplicación y sanciones entran en vigor el 1° de septiembre de 2026.

La nueva regulación exige que quienes realicen ventas residenciales de sistemas solares por compensación estén registrados como vendedores solares y trabajen en nombre de un comerciante solar registrado.

Las empresas que empleen o contraten personas para esas actividades también deberán contar con el registro correspondiente, con una excepción específica para determinados contratistas eléctricos.

El comprador o arrendatario podrá cancelar el contrato sin penalización ni obligación adicional mediante una notificación escrita presentada hasta el quinto día hábil posterior a la firma del acuerdo.

La norma prohíbe expresamente determinadas conductas, como realizar declaraciones falsas o engañosas, afirmar de manera falsa una relación con una empresa de servicios públicos o una agencia gubernamental, ignorar los materiales informativos exigidos o permitir que la instalación sea realizada por alguien que no sea un contratista eléctrico.

La SB 1036 exige el registro obligatorio de los comerciantes solares y otorga a los compradores un plazo de cinco días hábiles para cancelar contratos sin penalizaciones

Las otras ocho leyes de Texas con cambios que rigen desde el 1° de septiembre

Además de las seis leyes desarrolladas en el cuerpo principal, el listado oficial de la Legislatura de Texas incluye otras normas que tienen disposiciones con entrada en vigor el 1° de septiembre de 2026. Son las siguientes: