Abbott lo celebra: detienen a migrantes que intentaron cruzar la frontera hacia Texas por ranchos privados

En una operación reciente, agentes de la Patrulla Fronteriza y del Departamento de Seguridad Pública de Texas detuvieron a migrantes que intentaron cruzar la frontera desde México a través de ranchos privados en el condado de Maverick. En un mensaje en redes sociales, el gobernador Greg Abbott destacó el operativo y lo vinculó con la Operación Estrella Solitaria, creada bajo su mandato.

Abbott celebró el arresto de migrantes que intentaron cruzar hacia Texas por ranchos privados

Bajo el segundo mandato del presidente Donald Trump, Abbott fue uno de los gobernadores más cercanos a su estrategia de deportaciones masivas. En reiteradas ocasiones destacó su trabajo en la Operación Estrella Solitaria, lanzada en 2021 para impedir el ingreso de extranjeros por la frontera sur. En un mensaje reciente a través de redes sociales, el gobernador republicano volvió a resaltar el esfuerzo de los agentes tras la captura de los inmigrantes.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, celebró la captura de seis inmigrantes oriundos de China que intentaron cruzar la frontera sur Abbott

“La Operación Lone Star continúa sin parar para arrestar a inmigrantes ilegales a lo largo de nuestra frontera”, escribió en primer lugar, al citar un mensaje sobre la reciente actividad cerca de Texas. Luego, se refirió al operativo.

“Anoche, el Departamento de Seguridad Pública de Texas ayudó a rastrear y detener a extranjeros de interés especial de China que intentaban evadir la captura en ranchos privados del condado de Maverick”, escribió Abbott.

La detención de migrantes que intentaron cruzar la frontera hacia Texas

El mensaje citado por Abbott fue publicado por el periodista Eric Daugherty. En su cuenta, relató el operativo e informó que las autoridades detuvieron a un grupo de ciudadanos chinos considerados “de interés especial” que iban vestidos de camuflaje e intentaban evadir la detección en la frontera sur en Texas.

En esa línea, mencionó un caso similar ocurrido hace poco tiempo, en el que oficiales del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés) capturaron a contrabandistas de personas que huían en una Jeep Grand Cherokee.

El lunes 25 de mayo, un presunto traficante de inmigrantes conducía la camioneta gris cuando comenzó una persecución con agentes del DPS en la US-277, en el condado de Maverick. Para ayudar en el trabajo, oficiales de las Operaciones de Fuerza Aérea se sumaron a la tarea.

La captura de migrantes indocumentados en Texas que celebró Abbott

El conductor, identificado como Yoisdelvis Nuñez Acosta, oriundo de Cuba, intentó huir, pero fue aprehendido. Los policías también identificaron una Ram 1500 conducida por Alexander Rodríguez Acosta, de Phoenix, Arizona, como un vehículo de apoyo involucrado en el tráfico.

Los dos implicados fueron arrestados y se les impusieron cargos por tráfico de personas. A su vez, los seis extranjeros indocumentados de México y Vietnam fueron trasladados a la custodia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

Qué es la Operación Estrella Solitaria que Abbott lanzó en Texas

En 2021, bajo el mandato presidencial de Joe Biden, el gobernador tejano decidió poner en funcionamiento la Operación Estrella Solitaria, nombrada en alusión al apodo del estado sureño.

Para cumplir su objetivo, desplegó a la Guardia Nacional estatal y al DPS en los límites del sur del estado. Actualmente, según indica en su página web oficial, el personal de la operación trabaja “ininterrumpidamente” con socios federales con el objetivo de:

Disuadir y repeler los cruces ilegales.

Arrestar a traficantes de personas y miembros de carteles.

Interrumpir el flujo de drogas letales, como el fentanilo, hacia Estados Unidos.

En más de una ocasión, el gobernador Abbott destacó los resultados de la Operación Estrella Solitaria en Texas Abbott

Con la asunción de Trump y el apoyo federal para cumplir sus objetivos, el gobernador republicano reforzó la presencia de la Guardia Nacional y los agentes en la frontera sur.

Desde que comenzó a funcionar hace cinco años, el esfuerzo desplegado por Abbott supervisó la detención de 500 mil migrantes que cruzaban ilegalmente entre Texas y México y realizó más de 54.000 arrestos criminales, según informó Spectrum News.

Además, resultó en 45.000 cargos por delitos graves y la interceptación de 7,26 millones de dosis letales de fentanilo.