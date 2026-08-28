La amenaza de Abbott a una ciudad santuario: “Pondré a Minneapolis en la lista de futuros desembarcos de autobuses”

El gobernador de Texas, Greg Abbott, amenazó este jueves 27 de agosto con ubicar a Minneapolis al frente de futuros traslados en autobús si Estados Unidos vuelve a tener “un presidente como Joe Biden”. El mensaje surgió tras la liberación del agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) Christian Castro, quien pasó 90 días detenido en Brownsville, con una fianza fijada en 200.000 dólares, mientras Minnesota reclamaba su extradición.

Por qué Greg Abbott amenazó con enviar autobuses a Minnesota

El conflicto se originó por el caso de Castro, acusado de cuatro cargos de agresión en segundo grado con un arma peligrosa y uno por denuncia falsa. La fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty, presentó las imputaciones por el tiroteo contra Julio César Sosa-Celis, ocurrido el 14 de enero durante la Operación Metro Surge, según consignó Minnesota Star Tribune.

El gobernador republicano cuestionó con dureza a los abogados de la contraparte y dijo que "Minnesota es la definición literal de un estado santuario" X de Greg Abbott

Luego del hecho, la entonces vocera del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Tricia McLaughlin, había afirmado que Sosa-Celis y su compañero de vivienda, Alfredo Alejandro Aljorna, atacaron a Castro. Según esa versión, el agente disparó desde el suelo porque temía por su vida.

Después del episodio, Castro dejó Minnesota y se encontraba en Texas. Abbott sostuvo ante la Justicia que el agente pudo haber recibido una orden del ICE para trasladarse y que, por ese motivo, no necesariamente había huido.

El estado pidió que regresara para enfrentar los cargos, pero el gobernador texano todavía no firmó la documentación correspondiente. Tras el rechazo judicial a un pedido para acelerar la extradición, Abbott respondió mediante una publicación en X a un mensaje del fiscal general de Minnesota, Keith Ellison.

El funcionario le había exigido que autorizara la entrega del agente. Abbott calificó a los representantes legales de Minnesota como abogados “pésimos”, “sin preparación”, “desinformados” y “poco convincentes”. También afirmó que Minnesota representa la definición literal de un territorio santuario porque sus autoridades se niegan a colaborar con la aplicación de las leyes de inmigración.

“Pondré a Minneapolis en la cima de la lista para futuros desembarcos de autobuses”, escribió. La amenaza alude al programa iniciado en abril de 2022 para trasladar desde Texas hacia ciudades consideradas santuario a migrantes procesados y liberados por el gobierno federal.

De acuerdo con la oficina del gobernador de Texas, los traslados eran voluntarios y tuvieron como destino Washington D.C., Nueva York, Chicago, Filadelfia, Denver y Los Ángeles durante el gobierno de Joe Biden. Abbott planteó que incluiría a Minneapolis si el país norteamericano volviera a tener un mandatario como el expresidente demócrata.

Ellison, por su parte, acusó al gobernador de convertir a Texas en “un estado santuario para criminales violentos” y aseguró que mantendrá las acciones para que Castro enfrente a la Justicia en Minnesota.

Keith Ellison respondió que el territorio texano se convirtió en un refugio para personas acusadas de delitos violentos X de Post Keith Ellison

El agente del ICE fue liberado en Texas

Los Rangers de Texas arrestaron a Castro el 28 de mayo con la participación de integrantes de la Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota. La detención ocurrió después de que Moriarty emitiera una orden de búsqueda nacional el 18 de mayo.

El agente permaneció en el Centro de Detención Carrizalez-Rucker del condado de Cameron, en Brownsville. La legislación texana permitía mantenerlo bajo custodia durante 90 días mientras esperaba una decisión sobre su extradición.

Castro cumplió ese plazo el miércoles 26 de agosto y salió de la cárcel al amanecer del día siguiente. Moriarty había advertido que Abbott sería responsable si el agente recuperaba la libertad y se trasladaba a México.

Los fiscales consideraban que existía riesgo de fuga por sus vínculos con ese país. Como fundamento, mencionaron conversaciones con una mujer acerca de un posible matrimonio y la compra de una vivienda.

Un juez rechazó el pedido de Minnesota de acelerar la extradición de Castro

El juez federal Fernando Rodriguez Jr. rechazó el pedido de Minnesota para obligar de forma inmediata a Texas a entregar al agente. El magistrado determinó que Abbott todavía no había aceptado ni rechazado la solicitud.

Rodriguez reconoció que el gobernador analizó el caso durante un período “atípicamente largo”, pero sostuvo que Minnesota no identificó una norma constitucional o legal que estableciera un plazo para resolver el trámite.

Las autoridades estatales argumentaron que Abbott incumplía distintas disposiciones sobre extradiciones. El juez consideró prematuro el planteo porque el mandatario aún investigaba si Castro reunía las condiciones para ser considerado un fugitivo.