A media hora de Dallas y con 13.000 habitantes: así es la ciudad más segura de Texas en 2026

Un informe reciente analizó las tasas de criminalidad en todo el estado de Texas y ubicó a Trophy Club, a media hora de Dallas y con 13.000 habitantes, como la ciudad más segura en 2026. La jurisdicción se caracteriza por contar con colinas ondulantes y vastos campos de golf, así como un centro con numerosas tiendas y restaurantes.

Ubicado en el condado de Denton, en el norte de Texas, Trophy Club ofrece un paisaje rodeado por colinas sinuosas. En los últimos años, el crimen fue notablemente bajo en el área: un promedio de 0,1; 0,2; y 0,4 en delitos violentos en 2023, 2024 y 2025, según el informe de Safewise.

El municipio se constituyó en 1985, por lo que la pequeña ciudad tiene muy pocos años de historia. Más cerca en el tiempo, en 2025, la 89.ª Legislatura de Texas designó oficialmente a Trophy Club como la “Ciudad del Patriotismo de Texas” a través de la Resolución Concurrente del Senado 18 (SCR 18), relata el sitio web oficial de la ciudad.

De acuerdo con Data USA, el ingreso familiar promedio en 2023 era de US$193.026, lo que evidencia la buena situación económica de la jurisdicción. A su vez, la tasa de pobreza era del 2,74%.

Los cinco grupos étnicos más grandes son blancos no hispanos (74,6%), asiáticos no hispanos (8,55%), dos razas, incluidos hispanos (6,53%) y ciudadanos blancos hispanos.

En 2023, el valor medio de la propiedad en Trophy Club era de US$617 mil y la tasa de propietarios de vivienda era del 89,1%.

Qué hacer en la ciudad más segura de Texas en 2026

Entre las principales actividades a realizar en la pequeña ciudad del Estado de la Estrella Solitaria, el gobierno enumera las siguientes alternativas:

Visitar los parques : entre los cinco espacios verdes que reúnen más de 400 hectáreas existe una opción para ir con perros.

: entre los cinco espacios verdes que reúnen más de 400 hectáreas existe una opción para ir con perros. Cenar : desde alternativas de comida mexicana como Tex Mex o Chipotle hasta comida japonesa, barbacoas, cafés y bares de vinos y whisky.

: desde alternativas de comida mexicana como Tex Mex o Chipotle hasta comida japonesa, barbacoas, cafés y bares de vinos y whisky. Practicar actividades al aire libre como senderismo, ciclismo, pesca, kayak y avistamiento de aves.

como senderismo, ciclismo, pesca, kayak y avistamiento de aves. Jugar al golf : una de las atracciones más importantes de la jurisdicción se encuentra en el Trophy Club Park, en donde un vasto campo de golf que cuenta con 36 hoyos se extiende a lo largo del recinto.

: una de las atracciones más importantes de la jurisdicción se encuentra en el Trophy Club Park, en donde un vasto campo de golf que cuenta con 36 hoyos se extiende a lo largo del recinto. Pasear por el centro: el Trophy Club Town Center tiene una numerosa y variada oferta de tiendas y restaurantes.

Es oficial: la lista de las ciudades más seguras de Texas en 2026

Con Trophy Club a la cabeza, la lista de las ciudades más seguras de Texas, de acuerdo con el informe de Safewise, es la siguiente:

Trophy Club

Parker

Memorial Village

Melissa

Fair Oaks Ranch

Whitehouse

Murphy

Fulshear

Coleyville

Lumberton

Los investigadores encontraron también que el 60% de las 10 ciudades más seguras reportaron cero robos y el 50% informaron cero violaciones. En cuanto a los crímenes, los tejanos se preocupan más por los delitos violentos que la mayoría de los estadounidenses:

El 12% aseguró haber sufrido un delito violento en los 12 meses anteriores a la encuesta, cifra inferior al 15% del año anterior (en EE.UU. es del 12%).

en los 12 meses anteriores a la encuesta, cifra inferior al 15% del año anterior (en EE.UU. es del 12%). La preocupación por los delitos violentos cayó levemente del 69% al 67% año tras año (EE.UU. 55%).

del 69% al 67% año tras año (EE.UU. 55%). Los residentes de sólo otros tres estados se preocupan más por los delitos violentos que los tejanos.

El 38% de los tejanos reconoció que utiliza algún tipo de protección personal .

. Los residentes de Texas prefieren protegerse con armas de fuego (45%), navajas de bolsillo (42%) y gas pimienta (42%).

La tasa de delitos violentos en Texas es de 4,44 incidentes por cada 1000 personas, similar al promedio nacional de 4,43. Este número resalta la seguridad de la que disfrutan los residentes de Trophy Club.

En esa línea, casi la mitad (49%) de los tejanos afirma sentirse seguro en su estado. No obstante, los tejanos aún se sienten menos seguros que el estadounidense promedio (52%).