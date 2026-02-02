Buenas noticias para Los Ángeles: nuevo informe revela el delito que bajó sus índices en 2025

La ciudad de Los Ángeles, en California, cerró el año 2025 con cifras históricas en materia de seguridad pública. El Departamento de Policía local (LAPD, por sus siglas en inglés) reportó que la tasa de muertes violentas cayó a niveles que no se veían desde hace más de seis décadas.

El descenso histórico de la criminalidad en Los Ángeles, según un nuevo informe

Jim McDonnell, jefe del LAPD, presentó el balance anual de seguridad el pasado jueves 28 de enero en una conferencia. Los datos oficiales situaron la tasa de homicidios en 5,9 por cada 100 mil habitantes.

Jim McDonnell destacó la labor de la Policía de Los Ángeles durante el 2025 YouTube@NBCLA

Esta cifra representó el número más bajo de asesinatos en Los Ángeles desde 1959 y demostró una mejora drástica frente a las estadísticas del siglo pasado. Mientras que en 1993 la ciudad registró 1077 homicidios, el conteo de 2025 cerró con 230 casos.

“Por lo tanto, la reducción de más del 75% es algo que deberíamos celebrar y aprovechar”, enfatizó McDonnell.

Menos disparos y una mayor incautación de armas en Los Ángeles

El informe anual de revisión de delitos detalló además una caída del 19% en los homicidios en comparación con 2024. Otros indicadores de violencia también mostraron mejorías en Los Ángeles:

Víctimas de tiroteos: el número bajó de 981 en 2024 a 899 casos en 2025.

el número bajó de 981 en 2024 a 899 casos en 2025. Armas fuera de las calles: los agentes incautaron 8650 armas de fuego durante 2025. Según precisó Los Angeles Times, fueron alrededor de 1000 más que en 2024.

los agentes incautaron 8650 armas de fuego durante 2025. Según precisó Los Angeles Times, fueron alrededor de 1000 más que en 2024. Violencia de pandillas: estos incidentes disminuyeron un 4% respecto del año anterior.

Aunque los homicidios relacionados con pandillas aún representan la mayor parte de los asesinatos en la ciudad, se mantienen muy por debajo de los niveles de años anteriores.

La Policía de Los Ángeles incautó 8.650 armas de fuego en 2025 Freepik

“Creo que, con demasiada frecuencia, la comunidad no aprecia la colaboración que tenemos con ellos, el impacto que esto tiene en la delincuencia y el éxito que podemos ver como resultado. Por lo tanto, la seguridad pública es un deporte de equipo y necesitamos que todos participen”, agregó McDonnell.

Drones y cámaras de vigilancia para combatir el crimen en Los Ángeles

La implementación de nuevas herramientas tecnológicas aceleró la respuesta policial. El programa de drones, que inició en 2024, cubrió 15 de las 21 áreas del departamento hacia finales de 2025. Estos dispositivos realizaron un promedio de 23 despliegues cada día y llegaron antes que las patrullas en 754 incidentes.

El uso de esta tecnología permitió optimizar los recursos humanos de la corporación. En 135 llamadas de emergencia, los operadores resolvieron la situación mediante el uso de drones antes de que los oficiales llegaran al sitio.

Durante 2025 el Departamento de Policía de Los Ángeles expandió el uso de drones con buenos resultados Skidio

Además, el centro de detección de delitos en tiempo real unificó cámaras y lectores de matrículas para dar información precisa a los efectivos en la calle.

Desafíos pendientes en seguridad vial y robos en Los Ángeles

A pesar de los avances en delitos violentos, el informe señaló áreas con cifras al alza. Los accidentes de tráfico mortales sumaron 290 víctimas fatales, cantidad que superó a los homicidios por tercer año consecutivo. Asimismo, las muertes violentas relacionadas con personas sin hogar subieron un 20%.