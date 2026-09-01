Greg Abbott, gobernador: “Texas no tolerará la explotación de nuestras leyes migratorias por quienes viajan a EE.UU. ilegalmente”

Greg Abbott amplió la ofensiva estatal contra el llamado “turismo de nacimiento en Texas” con una orden ejecutiva dirigida a hospitales y otros prestadores de salud, en la que se contemplan mecanismos de control y sanciones.

Qué establece la orden GA-57 de Greg Abbott contra el turismo de parto en Texas

Según informó CBS News, Abbott emitió la Orden Ejecutiva GA-57 el 21 de julio, que obliga a varias agencias estatales a investigar y combatir los esquemas ilegales de turismo de nacimiento dentro del sistema de salud de Texas.

En ese contexto, el gobernador afirmó: “Texas no tolerará la explotación de nuestras leyes migratorias por quienes viajan a EE.UU. ilegalmente”.

Según la orden firmada por Abbott, las autoridades pueden suspender licencias, restringir contratos estatales y negar beneficios a entidades involucradas en esquemas ilegales Fotomontaje realizado con IA // Foto: X de Abbott

La oficina del gobernador de Texas precisó en un comunicado que las pesquisas alcanzan a prestadores con licencia vinculados con la publicidad, oferta, asistencia o participación en estas prácticas.

Abbott sostuvo además que la ciudadanía estadounidense no está en venta y ordenó medidas contra quienes obtuvieran ganancias de esos esquemas.

Según el texto publicado por la Secretaría de Estado de Texas, se asignaron tareas a la Comisión de Salud y Servicios Humanos (HHSC, por sus siglas en inglés), el Departamento de Servicios de Salud (DSHS, por sus siglas en inglés), la Oficina del Inspector General de la HHSC (OIG, por sus siglas en inglés), la Junta Médica (TMB, por sus siglas en inglés), la Junta de Enfermería (BON, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Licencias y Regulación (TDLR, por sus siglas en inglés).

Qué sanciones contempla la Orden Ejecutiva GA-57 de Texas

Las agencias pueden revocar o suspender licencias, impedir la participación en contratos estatales, negar beneficios estatales o aplicar otras medidas previstas por las leyes de Texas. También pueden cooperar con fiscales federales, con autorización del gobernador, para compartir información o recursos y derivar posibles infracciones federales.

La orden amplió una acción que Abbott inició el 7 de julio. En ese momento, el gobernador instruyó a la HHSC a revisar hospitales que ofrecían paquetes de maternidad a extranjeros y a remitir posibles infracciones a la Procuraduría General de Texas o a fiscales locales.

Mission Regional Medical Center quedó bajo investigación de la Procuraduría General de Texas Mission Regional Medical Center

La investigación de hospitales tuvo como uno de sus ejes al Mission Regional Medical Center, en el Valle del Río Grande. Abbott sostuvo que el centro promocionó servicios para extranjeros interesados en dar a luz en Texas con el objetivo de obtener la ciudadanía estadounidense para sus hijos.

CBS News recogió la respuesta del establecimiento. El hospital señaló que difundía información sobre sus servicios de salud, al igual que otros centros del país norteamericano, y afirmó que los materiales cuestionados ya no estaban en uso.

Los hospitales investigados por Ken Paxton en Texas

La Procuraduría General de Texas (OAG, por sus siglas en inglés) informó el 29 de julio que el fiscal general Ken Paxton investigaba a dos hospitales del sur del estado.

El organismo identificó al Mission Regional Medical Center y al Knapp Medical Center, en Weslaco, dentro de una pesquisa por posibles esquemas ilegales de turismo de nacimiento.

La oficina de Paxton señaló que carteles en español cerca de la frontera con México ofrecían servicios de parto a futuras madres en territorio mexicano. También indicó que Mission Regional Medical Center promocionó paquetes denominados “Birth Packages in South Texas” para potenciales pacientes.

Paxton inició otra acción en abril contra De’Ai Postpartum Care Center, en el área de Houston. La demanda acusó al establecimiento de asesorar a ciudadanos chinos para engañar a funcionarios federales de inmigración y obtener ciudadanía por nacimiento para sus hijos.

Qué es el “turismo de nacimiento” y cuántos casos hay en EE.UU.

El Instituto de Política Migratoria (MPI, por sus siglas en inglés) explicó que el turismo de nacimiento describe el viaje de extranjeros a EE.UU. con el único objetivo de que un bebé nazca en territorio estadounidense y obtenga la ciudadanía.

El centro aclaró que dar a luz con una visa temporal no constituye por sí mismo un acto ilegal, pero obtener el permiso exclusivamente con ese propósito puede implicar fraude y generar una causal de inadmisibilidad.

La abogada hija de inmigrantes que dirige la ACLU y defiende la ciudadanía por nacimiento

Ese marco también alcanza a quienes buscan viajar para dar a luz con una visa de visitante. El instituto recordó que una regulación federal de 2020 creó una causal específica de inadmisibilidad para los casos cuyo objetivo principal sea el turismo de nacimiento.

El MPI indicó que no existen estimaciones oficiales sobre la cantidad de bebés nacidos como resultado de esta práctica. Los datos de 2024 registraron casi 9600 nacimientos de madres con domicilio fuera de EE.UU., aunque esa cifra incluye casos que no necesariamente respondieron al turismo de nacimiento.

Otra estimación citada por el centro ubicó el rango entre 22.000 y 26.000 nacimientos anuales, sobre un total superior a 3,7 millones.