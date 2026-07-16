Hinojosa, consternada por las inundaciones en Texas: “El condado y la frontera ven cómo sube el agua”

Varias regiones de Texas enfrentan inundaciones severas debido a las lluvias torrenciales que azotan al estado. En ese marco, Gina Hinojosa, candidata demócrata a la gobernación, se mostró consternada por la situación en las zonas afectadas.

Gina Hinojosa pide seguir las alertas ante las inundaciones en Texas

Hinojosa expresó su preocupación por el estado crítico de la región ante el avance del fenómeno. En un posteo publicado en su cuenta de X, escribió: “En este momento, los texanos en todo el Hill Country y la frontera están viendo cómo sube el agua y están preocupados por sus familias”.

Gina Hinojosa expresó su preocupación por las inundaciones en Texas Captura de pantalla de X @GinaHinojosaTX

En ese marco, la aspirante a la gobernación instó a la población a seguir estrictamente las indicaciones de los cuerpos de rescate desplegados en el terreno. “Si estás en el camino de esta tormenta, escucha a los primeros respondedores y a los funcionarios locales, mantente alejado de las carreteras inundadas y dirígete a terreno más alto ahora”, enfatizó.

La situación generó una gran incertidumbre entre los residentes que observan cómo el agua afecta sus propiedades. Por ello, Hinojosa expresó su solidaridad con todos los afectados por la emergencia climática.

“Mi corazón está con cada familia en peligro, y con los primeros respondedores y vecinos que ya están en el agua rescatando a las personas para llevarlas a un lugar seguro”, concluyó.

Inundaciones en Texas: evacuaciones, rescates y carreteras cerradas

Las inundaciones golpean con fuerza el sur de Texas y afectan áreas previamente devastadas por eventos similares el año pasado. Este jueves, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) emitió una alerta de inundación repentina en el condado de Kerr.

Por su parte, de acuerdo con CNN, el río Guadalupe registró una crecida repentina de más de tres metros en una sola hora en la localidad de Hunt. Esta situación provocó la entrada de agua en diversas estructuras y obligó a realizar múltiples rescates.

El condado de Uvalde también sufre un impacto severo, con acumulaciones de lluvia equivalentes a la mitad del promedio anual. Las autoridades dictaron órdenes de evacuación obligatoria ante la gravedad de los hechos reportados.

El estado enfrenta una situación crítica con más de 2,5 millones de habitantes bajo riesgo de inundaciones repentinas potencialmente mortales AP Photo/Joel Angel Juare

En Boerne, el desbordamiento del arroyo Cibolo generó una emergencia que requirió la intervención de servicios de seguridad para asistir a decenas de ciudadanos. Más de 100 carreteras permanecieron inundadas en su punto crítico durante el miércoles pasado.

En ese sentido, el gobernador Greg Abbott emitió una declaración de desastre para 59 condados tras confirmar al menos una muerte vinculada al fenómeno. Las autoridades continúan con las labores de asistencia mientras investigan las circunstancias de una muerte registrada en la zona comprendida entre Kerrville y Comfort.

Pronóstico en Texas: cuánto lloverá y qué zonas mantienen riesgo de inundación

La amenaza de inundaciones catastróficas persiste debido a la saturación extrema de los suelos en toda la región. De acuerdo con CNN, los meteorólogos advierten que cualquier precipitación adicional se convertirá rápidamente en escorrentía peligrosa.

El riesgo se mantiene elevado hasta el viernes, cuando se espera que las tormentas descarguen entre cinco y diez centímetros por hora. Las zonas de Del Rio, Abilene y San Antonio aparecen como los sectores con mayor probabilidad de sufrir daños graves.

Las cuencas de los ríos Nueces, Frio, Medina, Pecos, Río Grande y San Antonio también enfrentan altos niveles de peligro. Expertos señalan que el aire cálido retiene niveles inusuales de humedad que alimentan estas tormentas de movimiento lento.

Las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar lentamente durante el transcurso del viernes a medida que el sistema se desplace hacia el oeste. Sin embargo, las autoridades recomiendan mantener la precaución extrema ante la inestabilidad atmosférica restante.

La combinación de humedad del Golfo y frentes estacionarios potencia la caída de lluvias torrenciales constantes en suelos ya anegados. La vigilancia permanece activa para proteger la integridad de los residentes en las áreas de mayor riesgo.