“La gente quiere un cambio”: el reclamo de Hinojosa contra Abbott en Texas

La candidata a gobernadora Gina Hinojosa aseguró que hay una crisis económica y de servicios en Texas. La demócrata continúa con la campaña, criticó la gestión del republicano Greg Abbott en todo el territorio estatal y afirmó que “la gente quiere un cambio” en las próximas elecciones.

Participación récord: Hinojosa dijo que los votantes buscan un cambio en Texas

En una entrevista con el programa televisivo Morning Joe, Hinojosa destacó que el involucramiento de los ciudadanos este año es diferente a lo visto en décadas anteriores. “La gente quiere un cambio y está acudiendo a votar por él. Los demócratas superaron a los republicanos en participación, algo que no ocurría desde hace muchísimo tiempo”, comentó en el programa televisivo.

Gina Hinojosa ganó las primarias en Texas y enfrentará a Greg Abbott en las elecciones generales Captura AP

La legisladora sostuvo que los texanos están listos para un cambio en el mando estatal tras más de una década de liderazgo de Abbott. Según la visión de la demócrata, la diferencia de participación entre las internas de ambos partidos muestra ese panorama.

Hinojosa criticó la gestión de Abbott en Texas

Hinojosa señaló que, tras 12 años de gestión republicana, los indicadores sociales sitúan al estado en una posición crítica a nivel nacional. “En Texas, la gente está pasando por momentos muy difíciles. Tenemos un mayor número de personas sin electricidad que cualquier otro estado”, afirmó la candidata.

Además, destacó que el estado lidera las estadísticas de ciudadanos y niños sin seguro médico, así como el volumen de bancarrotas en todo el país norteamericano. De acuerdo con la entrevista concedida a la cadena MSNBC, Hinojosa considera que los votantes responsabilizan directamente al actual gobernador por el encarecimiento de la gasolina, la atención médica y los servicios públicos.

La demócrata aseguró que esta situación generó un cambio en el comportamiento electoral, especialmente en bastiones tradicionalmente conservadores. “Los texanos están sufriendo y le echan la culpa a Abbott”, enfatizó la legisladora al explicar por qué los demócratas superan en participación a los republicanos este año.

El regreso del voto latino y las encuestas recientes en Texas

Un punto central que destacó Hinojosa en la entrevista es la recuperación del electorado hispano, un sector que había mostrado apoyo al Partido Republicano en ciclos anteriores.

La candidata, originaria del Valle del Río Grande, recordó que en las pasadas elecciones presidenciales Donald Trump ganó en esa zona fronteriza. Sin embargo, aseguró que los latinos cambiaron esa tendencia debido a una campaña republicana que no los tiene en cuenta.

Las encuestas independientes más recientes, como el sondeo difundido por Texas Public Opinion Research, muestran una diferencia de cinco puntos entre ambos contendientes en favor del actual gobernador republicano.

Greg Abbott supera a Gina Hinojosa por cinco puntos, según una encuesta reciente Texas Public Opinion Research

Según los datos analizados en la entrevista, Hinojosa mantiene una ventaja entre los votantes independientes, moderados y latinos, grupos demográficos esenciales para definir la contienda.

En las primarias celebradas en marzo, la candidata obtuvo el 58,8% de los sufragios a pesar de enfrentarse a ocho oponentes, lo que la propia Hinojosa resaltó como un gran respaldo hacia su candidatura.

Ahora, el 3 de noviembre ambos candidatos se medirán en las elecciones generales. Según Ballotpedia, de los comicios también participarán Pat Dixon y Jenn Mack Raphoon, que no pertenecen a ninguno de los dos grandes partidos.