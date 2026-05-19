Nueva encuesta en Texas 2026: avanza Hinojosa y queda a seis puntos de Abbott

De cara a las elecciones del 3 de noviembre en Texas, una nueva encuesta elaborada por Texas Southern University y YouGov reveló que la demócrata Gina Hinojosa logró reducir la diferencia frente al actual gobernador republicano Greg Abbott, quien mantiene la delantera, aunque con una ventaja de seis puntos porcentuales.

Encuestas en Texas: Abbott conserva la ventaja, pero Hinojosa gana terreno

Según el relevamiento realizado por Barbara Jordan Public Policy Research and Survey Center de Texas Southern University, Abbott alcanza una intención de voto del 49% entre los electores probables para los comicios de noviembre de 2026. Hinojosa, la candidata demócrata, aparece con el 43%, mientras que el libertario Pat Dixon obtiene el 3%. El 5% restante todavía no definió su voto.

El informe se elaboró a partir de entrevistas realizadas entre el 22 de abril y el 6 de mayo de 2026 en inglés y español. La muestra analizada para las elecciones generales incluyó a 1223 votantes considerados con alta probabilidad de participar en las elecciones de medio término.

Gina Hinojosa criticó a Abbott por la reelección indefinida en Texas

Si se compara con la media de encuestas de la plataforma RealClearPolitics (RCP), se trata de una diferencia menor a la proyectada. Según el sitio, el promedio de encuestas muestra una distancia de casi siete puntos en favor de Abbott, específicamente de 48% a 41,3% de Hinojosa.

Hinojosa y Abbott, empatados en el voto latino de Texas

Los datos de la encuesta de TSU/YouGov muestran que, entre los votantes latinos, Abbott y Hinojosa aparecen empatados con el 47% de apoyo cada uno.

La ventaja más amplia de Hinojosa aparece entre los votantes afroamericanos. Allí obtiene el 81% de intención de voto, frente al 14% de Abbott. En contraste, el gobernador republicano domina claramente entre los votantes blancos, con un 59% frente al 33% de la candidata demócrata.

La diferencia de intención de voto entre Hinojosa y Abbott está marcada por género, edad, raza y nivel de estudios Morning Joe/Arch

Entre los miembros de la Generación Z, Hinojosa alcanza el 53% de apoyo contra el 32% de Abbott. En cambio, el actual gobernador obtiene sus mejores números entre los votantes pertenecientes a la Silent Generation y los Baby Boomers, donde lidera por 60% a 37%.

Entre los votantes de la Generación X el escenario aparece prácticamente empatado: Hinojosa suma el 47% y Abbott el 46%. Entre los millennials, el republicano conserva una ventaja más ajustada, con 49% frente al 41%.

Hinojosa domina el voto independiente de Texas

Hinojosa aventaja a Abbott entre las mujeres por cuatro puntos porcentuales: 48% contra 44%. Entre los hombres ocurre el fenómeno inverso, ya que el gobernador republicano de Texas mantiene una ventaja más amplia, con 55% frente al 39%.

Gina Hinojosa apuntó contra el gobernador Greg Abbott

Respecto al comportamiento de los independientes, Hinojosa lidera con el 45%, mientras que Abbott alcanza el 32%. Además, un 15% de ese grupo todavía no decidió su voto, lo que deja margen para movimientos en la campaña.

En términos educativos, Abbott conserva mejores números entre quienes no poseen un título universitario, mientras que ambos candidatos aparecen empatados entre los votantes con estudios universitarios avanzados.

Entre los demócratas, el 95% afirma que votaría por Hinojosa. Del lado republicano, el 91% respalda a Abbott. Sin embargo, el estudio revela que una parte menor de los republicanos todavía no tiene definido su voto o evalúa otras alternativas.

Abbott mantiene una imagen neta positiva en Texas, según la encuesta

La encuesta también midió la percepción pública de los candidatos. Abbott registra una imagen favorable del 51% y una desfavorable del 48%. Apenas el 1% aseguró no conocerlo lo suficiente como para emitir una opinión.

Hinojosa, en tanto, presenta números diferentes. Su imagen positiva llega al 42%, mientras que la negativa se ubica en el 26%. No obstante, el 32% de los votantes dijo no conocerla lo suficiente.