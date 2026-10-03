Impuesto a la gasolina en Texas: la discusión entre Paxton y Talarico de cara a las elecciones 2026

El precio de los combustibles en Texas generó un debate entre los candidatos al Senado de Estados Unidos en vísperas de las elecciones legislativas de noviembre de 2026. El fiscal general republicano Ken Paxton y el representante estatal demócrata James Talarico presentaron propuestas contrapuestas frente a la tarifa federal sobre los carburantes.

Paxton vs. Talarico: la discusión sobre el tributo a los combustibles y las posturas de los candidatos

Talarico inició la controversia durante un acto de campaña celebrado en una estación de servicio en Carrollton el 26 de septiembre. De acuerdo con The Texas Tribune, el legislador demócrata exigió suspender los impuestos federales a la gasolina y al diésel hasta que los valores bajen a los niveles previos a la guerra en Irán.

El demócrata James Talarico se enfrentará en las midterms de noviembre con el republicano Ken Paxton por un escaño de Texas en el Senado de Estados Unidos @jamestalarico/@kenpaxtontx

Asimismo, Talarico instó a su oponente a condenar la guerra en Medio Oriente por considerar que el conflicto encarece el costo de vida. Según el candidato demócrata, la exención temporal de las tasas federales otorgará un alivio económico inmediato a las familias texanas.

Por su parte, Paxton rechazó una pausa temporal y propuso eliminar el tributo a los combustibles de manera permanente. El fiscal general sostuvo que la derogación definitiva devolverá dinero directamente a los conductores en cada carga.

Además, Paxton afirmó que el gobierno federal debe financiar las carreteras mediante la reducción del gasto innecesario en lugar de cobrar impuestos en los surtidores. El funcionario republicano cuestionó a Talarico por respaldar políticas contrarias a la industria petrolera y ratificó su apoyo a la estrategia de la Casa Blanca en materia de seguridad internacional.

Los precios actuales de la gasolina y el diésel eexas

La Asociación Americana del Automóvil situó el precio medio de la gasolina regular en Texas en 3,94 dólares por galón la semana pasada, mientras que hoy aparece en US$3,91. Asimismo, el costo del galón de diésel alcanzó los US$5,90 en el mercado estatal. Estas cifras reflejan un incremento en comparación con los valores registrados el mes anterior. En el último año, el precio de la gasolina regular aumentó un 69%, mientras el diésel experimentó un alza del 53%.

El precio medio de la gasolina en Texas hoy se sitúa en US$3,91 Magnific

El tributo federal fija una tasa de 18,4 centavos por galón de gasolina y de 24,4 centavos por galón de diésel. Según The Texas Tribune, el gobierno destina la recaudación al Fondo de Fideicomiso de Autopistas para la construcción y conservación de vías terrestres.

El Congreso de Estados Unidos estableció esta tarifa en la década de 1930 y aprobó su última actualización en 1993. A pesar de las recurrentes iniciativas de diversos sectores políticos, los legisladores nunca ratificaron una suspensión temporal de este gravamen.

Elecciones generales 2026: qué dicen las encuestas entre Paxton y Talarico

Un estudio de opinión pública de Marist Poll publicado el 23 de septiembre otorgó a Talarico una ventaja de seis puntos sobre Paxton. El candidato demócrata obtuvo el 50% de la intención de voto frente al 44% del postulante republicano entre los electores registrados.

Talarico consolidó una mayoría del 55% de respaldo entre los votantes independientes del estado. Sin embargo, el 52% de los encuestados proyecta un triunfo de Paxton en la contienda general de noviembre.

El anuncio de Talarico contra Paxton en plena campaña electoral en Texas

El sondeo reveló que un 39% de los votantes concibe su sufragio como un rechazo a la gestión del presidente Donald Trump. En contraste, un 25% apoya la figura presidencial y un 34% afirma que el mandatario no influye en su decisión.

La encuesta registró además que un 38% de los ciudadanos percibe un deterioro en sus finanzas familiares en el último año. El estudio técnico abarcó a 1139 votantes registrados en el Estado de la Estrella Solitaria con un margen de error de 4,4 puntos porcentuales.