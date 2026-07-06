La promesa de Abbott para Texas: gasolina por debajo de los US$2 para el final del verano

Texas experimenta una tendencia a la baja en el costo de los combustibles durante las últimas jornadas. Ante este escenario, el gobernador Greg Abbott proyectó un panorama optimista para los conductores del estado con respecto al precio de la gasolina durante la temporada de verano.

La promesa de Abbott en Texas: precios de gasolina en baja durante el verano

Abbott se pronunció sobre el comportamiento actual del mercado energético en el territorio texano. En ese marco, el mandatario señaló que los valores de la gasolina ya muestran una reducción significativa en comparación con otras partes de Estados Unidos.

En la red social X, Abbott se mostró optimista con que bajen los precios de la gasolina X Greg Abbott

“Los precios de la gasolina ahora por debajo de 3 dólares en muchos lugares de Texas”, afirmó el funcionario al destacar el alivio para los bolsillos locales. Asimismo, agregó con optimismo: “Mucho más bajos que el promedio nacional; a este ritmo, estarán por debajo de US$2 antes del final del verano”.

Cuál es el precio promedio de la gasolina en Texas

Aunque el promedio estatal de gasolina regular en el Estado de la Estella Solitaria se sitúa actualmente en los US$3,34 por galón según datos de la AAA, ciertos establecimientos ofrecen valores por debajo de los US$3. Los conductores pueden encontrar opciones competitivas en distintas ubicaciones del estado al verificar la oferta local, mientras la media nacional se ubica en US$3,82.

En ese sentido, GasBuddy detalla algunas estaciones donde se registraron precios menores a los US$3 por galón:

Valero y Circle K (US$2,83): 18501 IH-35W, Northlake, TX.

18501 IH-35W, Northlake, TX. Club Sam’s (US$2,87): 9900 S IH-35, Austin, TX (requiere membresía).

9900 S IH-35, Austin, TX (requiere membresía). Murphy USA (US$2,88): 316 I-35 Hwy SE, Hillsboro, TX.

316 I-35 Hwy SE, Hillsboro, TX. Valero y Circle K (US$2,88): 221 NW IH-35, Hillsboro, TX.

221 NW IH-35, Hillsboro, TX. Sunoco y Stripes (US$2,89): 201 W US-290, Elgin, TX.

201 W US-290, Elgin, TX. Poco Loco Supermercado (US$2,89): 1487 Old Goforth Rd, Buda, TX.

1487 Old Goforth Rd, Buda, TX. Swift (US$2,89): 8332 Greenhouse Rd, Cypress, TX.

8332 Greenhouse Rd, Cypress, TX. Now & Forever (US$2,89): 7450 Galveston Rd, Houston, TX.

Trump exigió que bajen los precios de la gasolina tras la caída del petróleo

El presidente Trump también intervino en el debate sobre los precios de la gasolina en Estados Unidos. Lo hizo a través de la plataforma Truth Social, en una publicación que compartió el lunes.

La publicación de Trump donde pide que bajen los precios de la gasolina Truth Social @realDonaldTrump

En ese marco, el mandatario republicano instó a los minoristas del sector a ajustar sus tarifas de manera “inmediata” tras la caída global en los precios del petróleo. Trump argumentó que los beneficios por el descenso del crudo deben trasladarse con rapidez hacia los consumidores finales en las estaciones de servicio.

“No se permitirá la especulación, que es totalmente ilegal. Si los vendedores no hacen esto, ¡se avecinan grandes problemas! Comiencen a fijar el precio en torno a los US$2,50 por galón“, escribió.

Esta presión mediática coincide con los esfuerzos diplomáticos en Doha, Qatar, destinados a abordar las tensiones regionales. El mandatario afirmó que estos avances en seguridad y política exterior resultan fundamentales para mantener la estabilidad del mercado energético.

“La reunión en Doha será importante, tal vez no; ya lo veremos, pero estamos ganando militarmente. Diría que prácticamente hemos ganado militarmente. Y es muy sencillo: la desnuclearización de Irán. No queremos que tengan armas nucleares, y no las van a tener”, declaró, según CBS Austin.