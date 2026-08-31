La encuesta que muestra cómo la polémica por los data centers en Texas puede cambiar las elecciones de noviembre 2026

La expansión de los centros de datos en Texas se convirtió en un tema relevante para la campaña de las elecciones del 3 de noviembre. Una encuesta estatal muestra que más de la mitad de los votantes se opone a construir estas instalaciones en su comunidad, frente a menos de un tercio que las respalda, en medio de preocupaciones por el agua, la electricidad, el ambiente y la calidad de vida.

Qué revela la encuesta sobre los centros de datos en Texas

El dato surge del estudio de la Universidad de Texas/Texas Politics Project, realizado en conjunto con YouGov entre el 5 y el 13 de agosto entre 1200 votantes registrados. La encuesta se llevó a cabo por internet y tiene un margen de error de 2,83 puntos porcentuales.

Las cifras expresaron que:

57% se opone a construir un centro de datos en su comunidad.

en su comunidad. 30% está a favor .

está . 14% no expresó una opinión.

El resultado es similar al de junio, cuando el 56% rechazaba estos proyectos y el 29% los respaldaba. El Texas Politics Project considera que ambas mediciones son estadísticamente indistinguibles.

La posición cambia según la identificación partidaria. Entre los republicanos, el 45% apoya la construcción y el 43% se opone. Entre los demócratas, el rechazo llega al 75%, mientras que entre los independientes alcanza el 54%.

El rechazo a los centros de datos crece en las zonas rurales de Texas

La oposición también aparece en regiones que tienen peso electoral en el estado. En las áreas rurales, el 60% de los consultados rechaza estos proyectos y el 25% los respalda.

En los suburbios, las cifras son prácticamente iguales, las cuales marcan 60% en contra y 26% a favor. La encuesta muestra además que los texanos reconocen posibles beneficios económicos de estas instalaciones, pero expresan preocupación por sus efectos sobre los recursos y las condiciones de vida de las comunidades.

La expansión de los centros de datos en Texas se convirtió en un tema relevante para la campaña de las elecciones del 3 de noviembre Ted Shaffrey - AP

CBS News informó que el estudio registró inquietudes relacionadas con la disponibilidad de recursos hídricos, el precio de la energía, las consecuencias ambientales y el bienestar de los residentes.

Qué impacto pueden tener los centros de datos en las elecciones en Texas

El director del Texas Politics Project, James Henson, analizó los resultados en una entrevista con CBS News y señaló que la discusión sobre estas instalaciones se convirtió en un punto de conflicto político de cara a las elecciones de noviembre, donde se elegirán no solo gobernador, sino cargos legislativos federales y estatales.

La cuestión ya alcanzó a candidatos de ambos partidos. El gobernador republicano Greg Abbott estableció estándares para los centros de datos y posteriormente ordenó una auditoría de los proyectos que buscan conectarse a la red eléctrica estatal.

La encuesta de Texas registró inquietudes relacionadas con el abastecimiento de agua, las facturas de energía, el ambiente y la calidad de vida Cushman & Wakefield

El republicano Ken Paxton, candidato al Senado de EE.UU., también presentó propuestas sobre estos desarrollos, mientras que su rival demócrata James Talarico cuestionó las políticas que favorecieron su expansión.

La cuestión se superpone a dos de las principales carreras estatales. El sondeo de agosto del Texas Politics Project ubicó a Talarico con 42% frente a 39% de Paxton en la contienda por el Senado, mientras Abbott aventajó a la demócrata Gina Hinojosa por 45% a 40% en la disputa por la gobernación.

Según los expertos consultados por CBS News, la encuesta no permite determinar si la oposición a los centros de datos modificará el resultado de esas elecciones. Sin embargo, muestra que el tema tiene respaldo suficiente entre distintos grupos del electorado como para formar parte del debate de campaña.