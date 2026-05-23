Victoria para Kilmar Ábrego García: un juez federal desestimó los cargos en su contra por abuso de poder del gobierno

Un juez federal de Tennessee desestimó los cargos penales contra Kilmar Ábrego García, un ciudadano salvadoreño deportado el año pasado por la administración de Donald Trump pese a una orden judicial que impedía su expulsión. El magistrado Waverly Crenshaw dictaminó el viernes que el proceso resultó una represalia directa tras la exitosa demanda legal del acusado contra el Estado. Según el fallo, la causa se basó en una investigación viciada bajo el mando del fiscal general interino Todd Blanche.

El juez federal determinó que hubo abuso de poder en el caso de Kilmar Ábrego García

El magistrado Crenshaw determinó que las pruebas reflejan un abuso de poder. “Las pruebas objetivas demuestran que, de no haber sido por la exitosa demanda de Ábrego que impugnó su deportación a El Salvador, el gobierno no habría presentado esta acusación”, afirmó el juez en su escrito. El caso se originó tras una parada de tráfico en 2022, la cual permaneció cerrada hasta que el Poder Ejecutivo decidió reabrirla después de que el Poder Judicial exigiera el retorno de Abrego García al país tras su expulsión ilegal en marzo de 2025.

Archivo.- Kilmar Abrego García llega al tribunal federal el 26 de febrero de 2026 en Nashville, Tennessee George Walker IV - AP

Sean Hecker, abogado del salvadoreño, celebró la decisión judicial. “Nos alegra enormemente que sea un hombre libre. Mientras esta administración socava continuamente nuestra democracia, seguimos agradecidos por un poder judicial independiente que aplique imparcialmente los precedentes vinculantes a los hechos”, declaró Hecker según CNN. El letrado calificó a su cliente como una víctima de una Casa Blanca politizada y vengativa.

El caso de Kilmar Ábrego García

La historia de Ábrego García en Estados Unidos comenzó cerca de 2011. En 2019, un juez de inmigración bloqueó su expulsión tras comprobar que el hombre sufría amenazas de muerte por parte de una banda criminal en su país de origen. A pesar de esa protección, las autoridades estadounidenses lo arrestaron en marzo de 2025 y lo enviaron a una prisión en El Salvador.

Archivo.- Jennifer Vásquez Sura, adelante a la izquierda, su esposo Kilmar Ábrego García, adelante en el centro, y el abogado Simón Sandoval-Moshenberg, adelante a la derecha, asisten a una protesta en la oficina local del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Baltimore, el lunes 25 de agosto de 2025, para apoyar a Kilmar Ábrego García Stephanie Scarbrough - AP

Ante la presión judicial, el gobierno concretó su retorno en junio, momento en el cual procedió con la acusación por tráfico de personas. Durante los últimos meses, el hombre vivió en Maryland bajo libertad condicional.

El Departamento de Justicia anunció que apelará la decisión del juez federal

El papel de Todd Blanche resultó fundamental en la desestimación. El juez Crenshaw señaló que las declaraciones públicas de Blanche, donde vinculaba la investigación penal con la orden judicial de regreso, confirmaron el móvil político de la acusación. “Las palabras de Blanche confirman directamente que el Poder Ejecutivo reabrió la investigación penal porque el Poder Judicial le exigió que facilitara el regreso de Ábrego desde El Salvador”, enfatizó el magistrado.

Archivo.- El secretario de Justicia interino, Todd Blanche, en una conferencia de prensa en el Departamento de Justicia, el martes 21 de abril de 2026, en Washington Jacquelyn Martin - AP

Por su parte, el Departamento de Justicia rechazó el dictamen y anunció una apelación inmediata bajo el argumento de que la decisión del magistrado pone en riesgo la seguridad pública.

Actualmente, el futuro de Ábrego García permanece incierto, aunque ya no enfrenta las condiciones de liberación impuestas por Crenshaw. Mientras tanto, el gobierno continúa sus intentos por trasladarlo a países de África, una medida que sus defensores aún combaten en otras instancias legales.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA