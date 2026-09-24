La norma sobre la licencia de conducir y validez en Texas con la que el ICE detiene inmigrantes en carreteras

Una regulación federal modificó los requisitos para obtener y renovar licencias comerciales no domiciliadas, mientras que en Texas, el Departamento de Seguridad Pública limitó por ahora la tramitación a trabajadores con visa H-2A. Esto sucede en un contexto donde el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) aumentó los controles en carreteras para revisar permisos y documentación migratoria.

Qué cambió para las licencias comerciales en Texas

Desde el 16 de marzo, las reglas para acceder a una licencia de conducir comercial (CDL, por sus siglas en inglés) en EE.UU. cambiaron. La normativa de la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (FMCSA, por sus siglas en inglés) redujo las categorías migratorias que permiten solicitar o renovar este tipo de credencial.

El DPS de Texas habilitó la posibilidad de obtener la licencia de conducir comercial a un grupo específico de trabajadores temporales extranjeros Imagen ilustrativa generada con IA

El nuevo esquema federal reconoce como categorías elegibles a determinados trabajadores extranjeros con visas H-2A, H-2B y E-2. Al mismo tiempo, dejó de aceptar el Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés) como prueba suficiente para obtener este permiso profesional.

La normativa federal establece que estas licencias pueden tener una vigencia de hasta un año o hasta la fecha de vencimiento del formulario I-94, según lo que ocurra primero.

Los trámites de renovación, duplicado, modificación de domicilio o restitución deben realizarse presencialmente y requieren comprobar el estatus migratorio mediante el sistema federal SAVE.

Además, los solicitantes deben presentar un pasaporte extranjero vigente junto con un I-94 o, cuando corresponda, un formulario I-797A que acredite el estatus migratorio. Una notificación I-797C por sí sola no sirve como reemplazo del documento exigido.

En Texas, el Departamento de Seguridad Pública (DPS, por sus siglas en inglés) suspendió inicialmente la emisión de estas licencias el 16 de marzo para adecuarse a la nueva regulación.

El trámite fue reanudado el 1° de junio, pero únicamente para trabajadores con visa H-2A, pese a que la normativa federal contempla también las categorías H-2B y E-2.

Licencia de conducir comercial en Texas: qué deben presentar los conductores

Los trabajadores H-2A que solicitan una CDL deben acudir personalmente a una oficina del DPS. Entre los documentos exigidos figuran:

Pasaporte extranjero

extranjero Visa

I-94 o I-797A que acredite el estatus correspondiente

o que acredite el estatus correspondiente Número de Seguro Social cuya información pueda ser verificada electrónicamente

La nueva normativa federal restringe la obtención de la CDL únicamente a trabajadores con tipos de visa específicos Imagen ilustrativa generada con IA

El costo indicado para el trámite es de 121 dólares. Además, Texas eliminó la posibilidad de realizar en español el examen teórico correspondiente a la licencia comercial.

Las personas que ya poseen una CDL emitida bajo reglas anteriores pueden continuar con su uso hasta la fecha de vencimiento que aparece en la tarjeta.

Licencias comerciales: más controles del ICE a camioneros migrantes

La modificación de las reglas de las CDL se combina con los controles realizados por el ICE y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

Las inspecciones se concentran en lugares utilizados habitualmente por camioneros, como estaciones de pesaje, áreas de descanso y centros de viaje.

En estos puntos, los agentes pueden revisar la licencia comercial, la identidad del conductor y la documentación relacionada con su situación migratoria. También se controla el cumplimiento de los requisitos federales vinculados con el dominio del inglés para quienes manejan estos vehículos.

Los operativos alcanzan a conductores sin estatus migratorio vigente y a quienes tienen una CDL que dejó de ser válida o que no puede renovarse conforme a las nuevas condiciones.

Según informes de NBC News, también se han producido inspecciones de camioneros extranjeros con años de experiencia laboral en EE.UU.