Noticias de Texas: los food trucks necesitarán una licencia estatal para operar desde el 1° de julio

Los propietarios de food trucks que trabajen en Texas deberán adaptarse a un nuevo esquema regulatorio a partir del 1° de julio. La medida surge de la legislación HB 2844, que crea una licencia estatal obligatoria para los negocios de venta móvil de alimentos.

Licencia estatal para food trucks en Texas: requisitos, inspección y documentos

La norma incorpora un modelo centralizado de supervisión administrado por el Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas (DSHS, por sus siglas en inglés).

El objetivo es establecer criterios uniformes para la actividad y reemplazar regulaciones locales que contradigan las disposiciones estatales.

La nueva regla, incorporada al capítulo 437B del Código de Salud y Seguridad, crea un sistema específico para los denominados “mobile food vendors”. Bajo este sistema, cada unidad móvil utilizada para vender alimentos deberá contar con una licencia propia. Esto significa que las empresas que operen varios vehículos necesitarán tramitar una autorización independiente para cada uno de ellos.

Entre las condiciones exigidas para acceder a la autorización figura una inspección sanitaria previa. La revisión podrá ser realizada por el Estado o por organismos locales que mantengan acuerdos de colaboración con las autoridades estatales.

El proceso de evaluación deberá completarse dentro de los 14 días posteriores a la recepción de una solicitud correctamente presentada. La inspección verificará las condiciones de preparación, manipulación y conservación de los alimentos.

Además, los solicitantes deberán presentar información relacionada con el negocio y el vehículo utilizado. La documentación incluye:

Datos del propietario.

Descripción de los productos comercializados.

Número de matrícula.

Registro vehicular.

Comprobante de seguro correspondiente a cada unidad.

La nueva ley de Texas obligará a migrantes que operen un food truck a obtener una licencia estatal

Tipos de vendedores móviles en Texas: qué exige la HB 2844 según el riesgo sanitario

La legislación establece tres categorías de operación según el nivel de manipulación de alimentos y el riesgo asociado a la actividad:

La clasificación Tipo I comprende a quienes comercializan productos preenvasados y bebidas que no requieren controles especiales de temperatura o tiempo para su conservación. Se trata de la categoría con menor nivel de riesgo sanitario.

comprende a quienes comercializan que no requieren controles especiales de temperatura o tiempo para su conservación. Se trata de la categoría con menor nivel de riesgo sanitario. Los vendedores Tipo II son aquellos que realizan una preparación limitada de alimentos antes de su venta .

son aquellos que realizan una . La categoría Tipo III corresponde a los operadores que cocinan, preparan, conservan y sirven comidas directamente desde el vehículo.

La ley dispone que las reglas estatales tendrán prioridad frente a cualquier normativa local incompatible con ellas. De esta manera, los municipios y condados no podrán impedir la actividad de un food truck que posea una licencia estatal válida y cumpla los requisitos establecidos.

Sin embargo, la normativa mantiene la obligación de respetar otras disposiciones locales relacionadas con seguridad contra incendios, uso del suelo, estacionamiento y zonificación urbana.

Asimismo, la legislación busca evitar que diferentes jurisdicciones impongan requisitos duplicados. En ese marco, los pequeños negocios alimentarios con ingresos inferiores a US$1,5 millones quedarán exentos de ciertos permisos locales cuando ya cuenten con la autorización estatal correspondiente.

La normativa que impacta en los foods trucks, entrará en vigor el 1° de julio Unsplash

Licencias del DSHS para food trucks: vigencia anual y sanciones en Texas

Las licencias tendrán una duración de un año contado desde la fecha de emisión. Tanto la autorización como el certificado sanitario deberán exhibirse en un lugar visible para clientes e inspectores.

El DSHS podrá suspender o cancelar licencias cuando detecte incumplimientos normativos, información falsa en la solicitud o conductas que infrinjan las disposiciones vigentes. También podrá ordenar suspensiones inmediatas cuando considere que las operaciones representan un riesgo para la salud pública.

Además, quienes sigan operando con una licencia suspendida o revocada podrán enfrentar sanciones administrativas determinadas por la autoridad estatal.

Seguro vehicular y apelaciones: claves de la nueva licencia para food trucks en Texas

Para completar la solicitud, será obligatorio acreditar que cada vehículo cuenta con cobertura de seguro vigente. La documentación deberá acompañarse de los datos de identificación y registro de la unidad utilizada para la venta de alimentos.

La ley no establece en su texto montos mínimos de cobertura ni detalla tipos específicos de pólizas adicionales. Esos aspectos podrán quedar sujetos a reglamentaciones complementarias emitidas por las autoridades competentes.

Por último, el estatuto incorpora mecanismos de revisión administrativa para los comerciantes afectados por suspensiones o revocaciones. Los titulares tendrán acceso a audiencias y procedimientos de apelación antes de una resolución definitiva, lo que garantiza instancias formales para impugnar las decisiones adoptadas por el organismo regulador.

Estas normas entrarán en vigor el 1° de julio. A partir de esa fecha, los vendedores de food trucks están obligados a tener la licencia estatal para operar.