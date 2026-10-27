Noticias del ICE hoy: el fallo en Texas y otros dos estados que dejan sin audiencia de fianza a migrantes en EE.UU.

La situación de los inmigrantes detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) cambió en Texas tras una decisión judicial que limita la posibilidad de solicitar la libertad bajo fianza durante un procedimiento de deportación. El fallo fue emitido por el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, con sede en Nueva Orleans, en una votación de diez jueces a favor y siete en contra.

Qué determinó la corte sobre las audiencias bajo fianza en Texas

Los magistrados determinaron que las personas que ingresaron al territorio estadounidense sin pasar por una inspección migratoria quedan comprendidas en una categoría legal que permite la detención obligatoria .

al territorio estadounidense quedan comprendidas en una categoría legal que . Según esa interpretación, no tienen derecho constitucional a una audiencia individual para evaluar si pueden continuar su proceso fuera de un centro de detención.

El tribunal determinó que, debido a su estatus de no admitidos, quedan sujetos a detención obligatoria conforme a la ley federal Fotomontaje realizado con IA

“Resuelven que las personas que no son ciudadanas, que ingresaron a EE.UU. irregularmente, que están sujetas a detención obligatoria, no tienen derecho a ninguna audiencia de fianza, independientemente del tiempo que lleven en ese país o si son o no un peligro para la comunidad”, explicó el abogado de inmigración Raed González a Univision.

La resolución emitida el 23 de octubre también revocó decisiones de tribunales inferiores que habían ordenado liberar a determinados detenidos o revisar sus casos mediante recursos judiciales.

El criterio se fundamentó en la aplicación de la ley federal de inmigración y en la interpretación de las garantías de la Quinta Enmienda de la Constitución estadounidense.

Qué estados están alcanzados por el fallo sobre audiencia de fianza

Además de Texas, la decisión también tiene efecto directo en Luisiana y Misisipi, los tres estados comprendidos en la jurisdicción de ese tribunal federal.

Allí, los inmigrantes que ingresaron sin inspección y son detenidos por las autoridades migratorias quedan sujetos al régimen de detención obligatoria mientras se resuelve su situación.

La interpretación judicial se apoya en el apartado 8 U.S.C. § 1225(b)(2)(A), que regula la detención de determinadas personas consideradas solicitantes de admisión. El tribunal entendió que esa clasificación puede mantenerse aunque el inmigrante lleve años dentro de EE.UU.

El tribunal concluyó que la falta de dichos juicios individuales no infringe las garantías del debido proceso establecidas en la Quinta Enmienda de la Constitución Imagen ilustrativa generada con IA

En consecuencia, la residencia prolongada, la presencia de hijos ciudadanos estadounidenses, los vínculos familiares y la ausencia de antecedentes penales no garantizan el acceso a una audiencia de fianza bajo el criterio establecido.

Tampoco se contempla, para habilitar esa instancia, una evaluación individual del riesgo de fuga o de la peligrosidad de la persona detenida.

ICE y fianza: por qué el fallo podría llegar a la Corte Suprema

El abogado de inmigración advirtió que la decisión profundiza las diferencias entre los tribunales federales de apelación. Mientras el Quinto Circuito rechazó el derecho a estas audiencias para el grupo alcanzado por su interpretación, otras jurisdicciones admiten criterios distintos sobre el acceso a la libertad bajo fianza.

Esta falta de uniformidad implica que la posibilidad de obtener una audiencia puede variar según el lugar donde una persona sea detenida. Dos inmigrantes con circunstancias similares podrían enfrentar procedimientos diferentes si sus casos quedan bajo la jurisdicción de tribunales distintos.

La Corte Suprema de EE.UU. podría intervenir para resolver esa discrepancia y establecer un criterio aplicable en todo el país norteamericano. Sin una resolución nacional, continuará la discusión sobre cómo debe interpretarse la legislación migratoria y qué garantías corresponden a las personas arrestadas durante un proceso de deportación.

Qué puede pasar con los inmigrantes detenidos por el ICE en Texas

En Texas, quienes ingresaron sin inspección migratoria y quedan comprendidos en el fallo deberán permanecer bajo custodia mientras avanza su procedimiento, sin una audiencia individual de fianza basada en el criterio rechazado por el tribunal.

La medida puede afectar también a personas que llevan décadas en el país norteamericano y tienen familiares ciudadanos estadounidenses.