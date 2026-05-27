Senado 2026: Abbott felicitó a Paxton y le pidió “destruir a Talarico” tras su triunfo en la segunda vuelta de Texas

Este martes 26 de mayo se celebró la segunda vuelta de las elecciones primarias republicanas de Texas, por el Senado de Estados Unidos. Tras el cierre de urnas, AP declaró como ganador a Ken Paxton con el 63,8% de los votos; segundo quedó John Cornyn con el 36,2%. Minutos después del anuncio, el gobernador Greg Abbott celebró los resultados en sus redes sociales.

Qué dijo Greg Abbott tras los resultados de las elecciones primarias en Texas

El gobernador aplaudió la noticia en su cuenta de X. Allí, instó al ganador a “destruir a Talarico” en las elecciones generales del 3 de noviembre. “Felicitaciones a Ken Paxton por la victoria contundente. Ahora, destruirá a Talarico y se convertirá en el próximo senador de EE.UU. por el estado de Texas”, afirmó Abbott en su cuenta de X.

Greg Abbott celebró el triunfo de Ken Paxton en la segunda vuelta de las elecciones primarias republicanas de Texas x: @GregAbbott_TX

Cómo fueron las elecciones primarias en Texas

Los centros de votación abrieron a las 7 hs en todo Texas, incluyendo la biblioteca Semmes Branch en San Antonio. En lugares como Cypress, (un suburbio de Houston), los votantes hicieron fila temprano afuera de sus centros de votación, según consignó The New York Times.

Los centros de votación abrieron a las 7 hs en todo Texas y cerraron a las 19 hs Archivo

La contienda por el Senado en Texas es considerada la elección primaria más costosa para esa cámara desde 2018. En la segunda ronda de votación entre Cornyn y Paxton se destinaron US$29 millones en anuncios publicitarios, lo que incrementó el gasto total a US$128 millones en anuncios hasta el lunes 25 de mayo por la noche, según consignó la empresa de seguimiento de medios AdImpact.

Contexto de las elecciones primarias en Texas

El pasado 3 de marzo, Cornyn y Paxton se enfrentaron junto a otros tres candidatos (Wesley Hunt, Sara Canady y Anna Bender) para ser el candidato republicano por el Senado.

John Cornyn (a la izquierda) y Ken Paxton (a la derecha) no consiguieron el 50% de los votos en las elecciones primarias del 3 de marzo Foto editada con IA/Archivo

Tras el cierre de urnas, tanto el actual senador como el fiscal general de Texas no llegaron al 50% de los votos, por lo que tuvieron que pasar a una segunda instancia de votación, que precisamente se llevó a cabo este martes.