Adiós Ken Paxton en Texas: los candidatos a fiscal general prometen anular antiguos fallos de la Corte Suprema

Un plan para revocar decisiones históricas de la Corte Suprema fue presentado por los aspirantes republicanos Chip Roy y Mayes Middleton en Texas este lunes 13 de abril. Los dos candidatos a la fiscalía general explicaron que su propósito es acabar con el derecho de los niños sin estatus legal a la educación y con el matrimonio igualitario.

Candidatos de Texas frente a las decisiones de la Corte Suprema

The Texas Tribune reportó que este punto de vista representa un extremo tras la salida de Ken Paxton. El actual fiscal general compite en una interna cerrada contra el senador John Cornyn. Tras los resultados del 3 de marzo, donde Cornyn superó a Paxton por solo un punto porcentual, la contienda se definirá en una segunda vuelta el próximo 26 de mayo.

Texas Attorney General Ken Paxton, a Republican candidate for the U.S. Senate, interacts with supporters during a campaign stop, in Waco, Texas, Monday, March 2, 2026. (AP Photo/Tony Gutierrez) Tony Gutierrez - AP

De acuerdo con el portal citado, el objetivo de esta propuesta es utilizar la mayoría conservadora del máximo tribunal en este momento para cambiar la jurisprudencia de Estados Unidos.

El plan proviene de la presión por grupos conservadores del ámbito legal que consideran que se les presenta una gran oportunidad política. La fiscalía de Texas, según el medio mencionado, dejó de ser una entidad burocrática y se transformó en un campo de batalla para las políticas públicas.

Los impactos de la medida en los migrantes

Uno de los objetivos principales es anular Plyler v. Doe, la decisión judicial de 1982 que asegura educación pública sin costo para niños que no son ciudadanos. Esta controversia surgió a partir de una ley texana promulgada en 1975, que otorgaba a los distritos escolares el derecho de rechazar a alumnos indocumentados.

Middleton consideró como negativa esta decisión y tiene confianza en que los magistrados federales actuales tomarán un resultado favorable. Roy incorporó este objetivo como uno de sus prioritarios para su gestión futura en la fiscalía.

Texas Tribune aclaró que los siguientes asuntos son los puntos de conflicto:

El desembolso estatal que resulta del acceso a las escuelas públicas para los alumnos sin estatus legal.

que resulta del acceso a las escuelas públicas para los alumnos sin estatus legal. La legalidad del matrimonio entre personas del mismo sexo .

entre personas del . La magnitud de la autoridad federal en relación con el comercio interior de los estados.

en relación con el comercio interior de los estados. La supresión de antecedentes que obstaculizan la oración en las instituciones educativas.

El aspirante republicano a la fiscalía general estatal, Chip Roy CHIP SOMODEVILLA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Anular antiguos fallos en Texas bajo una visión conservadora

La estrategia de los republicanos enfrentó críticas. Steve Vladeck, profesor de derecho en la Universidad de Georgetown, señaló: “La noción de que el fiscal general de cualquier estado deba liderar la carga para definir qué significa la Constitución es el epítome de la soberbia”.

Cabe destacar que Middleton ya impulsó leyes para colocar los Diez Mandamientos en las aulas. “Tenemos que derrotar estos precedentes ateos que detuvieron la oración en la escuela”, afirmó sobre el fin de la separación entre Iglesia y Estado.

Por su parte, Chip Roy aseguró en el foro de Tyler: “Hay una guerra contra nuestras almas como texanos”. El legislador aclaró que su oficina presentará desafíos legales en cada frente disponible contra los precedentes de la Corte Suprema para devolver el poder a los estados.

El futuro de la fiscalía de Texas

La oficina legal de Texas bajo la dirección de Paxton demandó a la administración de Joe Biden en más de 100 ocasiones. Los candidatos Roy y Middleton prometieron continuar esta tradición de litigio partidista.

Un plan para revocar decisiones históricas de la Corte Suprema fue presentado por los aspirantes republicanos Chip Roy y Mayes Middleton Unsplash/Kel

Roy, quien trabajó anteriormente bajo las órdenes de Paxton, destacó su experiencia previa en intentos por bloquear la implementación del matrimonio igualitario en el estado.

En caso de que la legislatura estatal no avance con leyes específicas, el próximo fiscal general podría buscar acuerdos judiciales para forzar cambios.